Lezárult Magyarország eddigi legnagyobb szélerőmű biznisze

Az Iberdrola befejezte magyarországi üzletágának eladását, miután megkapta az ügylet lebonyolításához szükséges összes jóváhagyást - olvasható a vállalat közleményében. A tranzakció keretében az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. teljes üzletrészét értékesítették a romániai Premier Energy és a magyar iG TECH Capital részére, így a magyarországi portfólió 100%-ban új tulajdonoshoz került.

A tranzakció révén - amelyről tavaly szeptemberben számoltunk be először - a csoport összesen 171 millió eurót kapott a 158 MW működő szélerőmű-kapacitás eladásának teljes ellenértékeként. A teljes vételárból 128 millió euró a vállalat részvényeinek ellenértéke, 43 millió euró pedig a tranzakció lezárása előtt kifizetett osztalék - olvasható a közleményben.

Az eladott teljes kapacitásból 124 MW már a szabadpiacon értékesíti energiáját a 15 éves fix átvételi tarifális időszak lejárta után, a fennmaradó 34 MW pedig kevesebb mint egy év múlva kerül át.

Az Iberdrola hozzátette, hogy a tranzakció összhangban áll a vállalat stratégiájával, amely szerint a beruházásokat a fő üzleti tevékenységekre – elsősorban az energiahálózatokra vagy a hosszú távú szerződésekre (PPA) alapuló termelésre – és olyan kulcsfontosságú piacokra összpontosítja, mint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság.

A vevő egy román-magyar konzorcium, amelyet a Premier Energy, és a magyar iG TECH Capital csoport leányvállalata alkot.

