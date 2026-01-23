Lezárult Magyarország eddigi legnagyobb szélerőmű biznisze

A tranzakció révén - amelyről tavaly szeptemberben számoltunk be először - a csoport összesen 171 millió eurót kapott a 158 MW működő szélerőmű-kapacitás eladásának teljes ellenértékeként. A teljes vételárból 128 millió euró a vállalat részvényeinek ellenértéke, 43 millió euró pedig a tranzakció lezárása előtt kifizetett osztalék - olvasható a közleményben.
Az eladott teljes kapacitásból 124 MW már a szabadpiacon értékesíti energiáját a 15 éves fix átvételi tarifális időszak lejárta után, a fennmaradó 34 MW pedig kevesebb mint egy év múlva kerül át.
Az Iberdrola hozzátette, hogy a tranzakció összhangban áll a vállalat stratégiájával, amely szerint a beruházásokat a fő üzleti tevékenységekre – elsősorban az energiahálózatokra vagy a hosszú távú szerződésekre (PPA) alapuló termelésre – és olyan kulcsfontosságú piacokra összpontosítja, mint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság.
A vevő egy román-magyar konzorcium, amelyet a Premier Energy, és a magyar iG TECH Capital csoport leányvállalata alkot.
