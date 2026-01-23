Még soha nem volt ilyen: 100 dollár fölött az ezüst!

Hihetetlen napot produkálnak a nemesfémek, az arany már 15%-ot hozott idén, és jelenleg az 5000 dolláros álomhatárt közelíti.

Az ezüst még ennél is nagyobb ralizásban van, itt már 40%-os hozamot könyvelhettek el idén a befektetők, ezzel bámulatos szintre, 100 dollár fölé repült a nemesfém árfolyama.

Történelmi idők ezek, a mostanihoz hasonló száguldást utoljára 1979-80. környékén láthattunk az ezüst piacán.

Mindeközben az amerikai benchmarkok csak elhanyagolható, 1-2 százalékos pluszban vannak év eleje óta.