Még soha nem volt ilyen: 100 dollár fölött az ezüst!

Átrepült a 100 dolláros szinten az ezüst!
Hihetetlen napot produkálnak a nemesfémek, az arany már 15%-ot hozott idén, és jelenleg az 5000 dolláros álomhatárt közelíti.
Az ezüst még ennél is nagyobb ralizásban van, itt már 40%-os hozamot könyvelhettek el idén a befektetők, ezzel bámulatos szintre, 100 dollár fölé repült a nemesfém árfolyama.
Történelmi idők ezek, a mostanihoz hasonló száguldást utoljára 1979-80. környékén láthattunk az ezüst piacán.
Mindeközben az amerikai benchmarkok csak elhanyagolható, 1-2 százalékos pluszban vannak év eleje óta.
Eszeveszett rali az aranynál és az ezüstnél!
A nemesfémek történelmi ralit produkálnak, az arany unciánkénti ára pénteken megközelítette az 5000 dollárt, az ezüst pedig áttörte a 100 dolláros lélektani határt. A befektetők a geopolitikai bizonytalanság és a további kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások hatására fordultak a nemesfémek felé.
Zuhan az Intel
14 százalékot esett az Intel, miután a vállalat közzétette a legfrissebb gyorsjelentését. Ami egyébként nem lett rossz, csak hát a kilátások. A cég nem tudja kielégíteni az igényeket, szűkösek a kapacitásai
.
Kis mínusz az amerikai tőzsdéken
Az elmúlt napok felpattanása után kivárás van az amerikai részvénypiacokon, a Dow Jones 0,5, az S&P 500 0,1 százalék mínuszban áll a nyitás után.
Az Nvidia és az AMD árfolyama is emelkedik ma, lapértesülések szerint az Nvidia vezére, Jensen Huang a következő napokban Kínába utazik.
Új óriás született az európai védelmi szektorban - Száguld a 4iG partnere a tőzsdén!
Durva árfolyam-emelkedéssel debütált az amszterdami tőzsdén a Czechoslovak Group, amely rekordösszegű IPO-val lépett piacra, és már az első kereskedési napon Európa egyik legértékesebb védelmi ipari vállalatává vált. A befektetők a geopolitikai feszültségek és a gyorsan növekvő katonai kiadások közepette kiemelt növekedési sztoriként árazni kezdték a céget.
Kijött az eddigi legmagasabb célár az OTP-re - Mutatjuk, hogy érhet a részvény több mint 52 ezer forintot!
Újabb elemzőház emelte meg alaposan az OTP részvényeire vonatkozó célárát, ami így most az eddigi legmagasabb! Mutatjuk, minek kell ahhoz történni, hogy az OTP részvényei akár 52 ezer forintnál is többet érjenek, és azt is, hogy mit gondolnak a profik arról, hogyan hathat a Tisza Párt esetleges győzelme az OTP részvényeire.
Esik a Mol
Már közel 3 százalék pluszban is állt a Mol a mai kereskedésben, aztán elindult a profitrealizálás, és a csúcsról közel 5 százalékot esett az árfolyam.
AS forgalom kiemelkedő, bőven átlag feletti, már 2,6 milliárd forintnyi részvény pörgött le, amivel közel akkora a Mol forgalma, mint az OTP részvényeié.
Van egyébként honnan esni, az elmúlt bő 1 hónapban 40 százalékot emelkedett a Mol árfolyama.
Profitrealizálás a magyar tőzsdén
Elolvadtak a nap eleji plusszok, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esik, még a Molé is, ami pedig több mint 2 százalék emelkedésbe lendült a nyitás után, és meg is lett az új történelmi csúcs. A BUX ezzel a lengyel piacot követi, ahol szintén lefordultak a vezető papírok.
Nagyot esett az Intel árfolyama - Elfogytak a szerverchipek az AI-láz közepén
Csalódást okozott a befektetőknek az Intel, a vállalat nem tudja kielégíteni az AI-adatközpontokhoz használt szerverchipek iránti keresletet, miközben a vártnál gyengébb negyedéves előrejelzést adott, ami 13 százalékos árfolyamesést váltott ki a tőzsdezárás utáni kereskedésben, írja a Reuters.
Újabb akvizícióra készül a Navigator Investments, megvenné az evoprót
Újabb akvizícióval erősítené ipari portfólióját a Navigator Investments, a társaság szándéknyilatkozatot írt alá az evopro systems engineering Kft. megvásárlásáról, amely jelentős árbevétellel és stabil jövedelmezőséggel rendelkezik.
Itt a megállapodás, maradhat Amerikában a TikTok
A TikTok és anyavállalata lezárta azt a régóta várt üzletet, amelynek keretében a közösségi platform amerikai működésének egy része amerikai kézbe került. A vállalat hivatalosan létrehozott egy új, TikTok US nevű amerikai jogi entitást, amelynek három vezető befektetője az Oracle, a Silver Lake Management és az abu-dzabi székhelyű MGX befektetési társaság, írja a Bloomberg.
Kis plusz Európában
Stagnálással illetve kis plusszal nyitottak a vezető európai részvényindexek. A befektetők még emésztik Donald Trump vámfenyegetéseit és azok visszavonását.
Csúcson a Mol
2007 szeptemberéig kell visszamenni az időben a Mol történelmi csúcsáig, akkor 3877 forintig emelkedett az árfolyam, ezt a rekordot ma szárnyalta túl az olajpapír. Részletes elemzésünk a témában itt olvasható.
19 évet kellett erre várni: itt a történelmi csúcs a Molnál!
Nem túlzás azt állítani, hogy történelmi nap a mai a Mol befektetői számára, az árfolyam ugyanis sikeresen megdöntötte a 2007 szeptemberében elért rekordot. A szerbiai NIS olajfinomító felvásárlásával kapcsolatos spekuláció felerősödésével már több, mint 30 százalékot ralizott idén a részvény – egy ilyen felfokozott hangulatban talán az a legfontosabb kérdés, hogy lehet-e még tér a további rali előtt. Több elemzői eszközt is segítségül hívunk, hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz.
Tovább emelkedik a magyar tőzsde
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a Mol húzza most a piacot, a tegnapi rali után további 1,5 százalékot emelkedett, így nagyon közel került ahhoz, hogy új történelmi csúcsra emelkedjen. Az OTP kis pluszban, a Telekom kis mínuszban nyitott, a Richter a tegnapi nagy emelkedés után 1 százalékot esett.
Szembe mennek Brüsszellel az autógyártók: nem kérnek az új szabályokból
Mély törésvonalak rajzolódnak ki az európai autóiparban, miközben az Európai Bizottság „Európában készült" termékeket előnyben részesítő iparpolitikával védené a piacot az olcsó kínai importtól, az autógyártók többsége óvatosan kihátrált a kezdeményezés mögül, attól tartva, hogy a részletek tisztázatlansága és a szigorú tartalmi szabályok rontanák versenyképességüket, írja a Financial Times.
Úszik a pénzben a Volkswagen, közben az egyik gyárat autóbontásra állítják át
A Volkswagen egyszerre szorítja lejjebb a költségeit és nyit új irányok felé: miközben tömeges munkahelyleépítést és vezetői karcsúsítást hajt végre, a szászországi Zwickauban úttörő szerepet vállal az autók újrahasznosításában, felkészülve az EU szigorodó körforgásos gazdasági szabályaira, írja a Der Standard.
Száguldás
Erősen indul a nap a nemesfémeknél, az ezüst 2 százalékot ugrott, ezzel egyre közelebb a 100 dolláros szint, az arany pedig új történelmi csúcsra, 4950 dollár fölé araszolt.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,35 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,6 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,48 százalékot emelkedhet, a CAC 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,19 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH közli a decemberi foglalkoztatottsági adatokat és a novemberi kereseti statisztikát. Külföldön a figyelem a januári beszerzésimenedzser-indexekre irányul Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban, majd az amerikai Michigan-index zárja a hetet, képet adva a fogyasztói hangulat alakulásáról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,0 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 12,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 384,01
|0,6%
|-0,1%
|2,1%
|2,7%
|11,8%
|59,3%
|S&P 500
|6 913,35
|0,5%
|-0,4%
|0,5%
|1,0%
|13,6%
|80,0%
|Nasdaq
|25 518,35
|0,8%
|-0,1%
|0,2%
|1,1%
|16,8%
|90,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 688,89
|1,7%
|-0,8%
|6,5%
|6,7%
|35,4%
|87,5%
|Hang Seng
|26 629,96
|0,2%
|-1,1%
|3,2%
|3,9%
|34,6%
|-9,6%
|CSI 300
|4 723,71
|0,0%
|-0,6%
|2,4%
|2,0%
|24,4%
|-15,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 856,47
|1,2%
|-2,0%
|2,4%
|1,5%
|16,9%
|79,2%
|CAC
|8 148,89
|1,0%
|-2,0%
|0,3%
|0,0%
|4,0%
|46,6%
|FTSE
|10 150,05
|0,1%
|-0,9%
|2,9%
|2,2%
|18,8%
|51,6%
|FTSE MIB
|45 091,23
|1,4%
|-1,7%
|1,1%
|0,3%
|25,8%
|104,1%
|IBEX
|17 663,4
|1,3%
|0,1%
|2,9%
|2,1%
|48,6%
|119,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|125 197,2
|3,2%
|3,7%
|12,9%
|12,8%
|46,2%
|187,0%
|ATX
|5 544,9
|2,5%
|1,4%
|5,8%
|4,1%
|46,1%
|84,7%
|PX
|2 724,07
|2,0%
|-0,9%
|2,2%
|1,4%
|46,3%
|159,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 940
|2,4%
|3,2%
|9,8%
|10,9%
|62,3%
|186,3%
|Mol
|3 810
|5,9%
|9,0%
|31,9%
|29,6%
|31,4%
|70,2%
|Richter
|10 540
|3,8%
|1,8%
|9,0%
|6,8%
|-1,1%
|29,2%
|Magyar Telekom
|1 948
|2,5%
|2,5%
|8,2%
|8,7%
|38,9%
|387,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,24
|-1,9%
|0,2%
|1,8%
|3,5%
|-22,2%
|13,4%
|Brent
|65,27
|0,0%
|2,3%
|5,1%
|7,3%
|-17,6%
|17,5%
|Arany
|4 873,79
|2,8%
|5,5%
|9,8%
|12,7%
|76,8%
|162,9%
|Devizák
|EURHUF
|382,0250
|-0,6%
|-0,9%
|-1,7%
|-0,5%
|-6,9%
|6,8%
|USDHUF
|325,5848
|-0,9%
|-2,0%
|-1,5%
|-0,4%
|-17,3%
|10,8%
|GBPHUF
|438,8899
|-0,6%
|-1,2%
|-1,3%
|-0,4%
|-9,7%
|9,1%
|EURUSD
|1,1734
|0,3%
|1,1%
|-0,3%
|-0,1%
|12,6%
|-3,6%
|USDJPY
|158,2200
|0,0%
|-0,2%
|0,8%
|0,9%
|1,2%
|52,4%
|GBPUSD
|1,3479
|0,4%
|0,7%
|0,2%
|0,2%
|9,4%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 464
|0,1%
|-6,4%
|1,0%
|0,8%
|-13,7%
|171,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-0,1%
|1,9%
|2,5%
|2,1%
|-7,7%
|289,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,84
|0,1%
|2,2%
|-1,0%
|-0,7%
|13,6%
|-624,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,76
|-0,6%
|-0,3%
|-1,5%
|-1,6%
|-2,2%
|186,4%
