Meglepő AI-rangsor: Magyarország a világ húsz legfejlettebb országa között szerepel

A Microsoft legújabb, 2025 második félévére vonatkozó „Global AI Adoption in 2025 – A Widening Digital Divide” című jelentése szerint Magyarországon tovább nőtt a generatív mesterséges intelligencia használata.
A munkaképes korú lakosság körében az AI-t használók aránya 27,9 százalékról 29,8 százalékra emelkedett 2025 első és második féléve között, ami 1,9 százalékpontos növekedést jelent fél év alatt. Ezzel Magyarország stabilan a világ TOP 20 AI-használó gazdasága között maradt, igaz, relatív pozíciónk egy hellyel romlott, így
a 19. helyen zártuk az évet.
A növekedés üteme Magyarországot olyan országokkal helyezi egy szintre, mint Németország, Lengyelország vagy Csehország, ahol hasonló, 1,8–2,1 százalékpontos bővülést mértek ugyanebben az időszakban.
A Microsoft jelentése szerint 2025 második felében a világ népességének 16,3 százaléka, vagyis nagyjából minden hatodik ember használt generatív mesterséges intelligenciát tanulásra, munkára vagy problémamegoldásra.
A növekedés ugyanakkor egyenlőtlen: míg a Globális Északon a munkaképes korú lakosság 24,7 százaléka használ MI-eszközöket, addig a Globális Délen ez az arány mindössze 14,1 százalék, és a különbség tovább nőtt 2025 során.
Az élenjáró országok között olyan gazdaságok szerepelnek, mint az Egyesült Arab Emírségek, Szingapúr, Norvégia, Írország és Franciaország, amelyek korán és következetesen fektettek be digitális infrastruktúrába, készségfejlesztésbe és közigazgatásban használatos AI-alkalmazásokba.
Az AI-adaptáció arányának legnagyobb növekedését elérő tíz nemzete közül mindegyik magas jövedelmű ország. Dél-Korea és az Egyesült Arab Emírségek kiemelkednek, mindkettő több mint négy százalékpontos növekedési rátát ért el. Dél-Korea kiemelkedik 2025 második felében, mint az egyetlen ország, amely drámai ugrást tett a globális AI-bevezetés terén. Mindössze három hónap alatt hét pozíciót javított, a 25. helyről a 18. helyre emelkedett, ami a legnagyobb előrelépés az összes ország közül ebben a félévben.
A nyelvi támogatásnak kulcsszerepe van az AI elterjedésében
A Microsoft AI Economy Institute jelentése szerint azokban az országokban terjed leggyorsabban a mesterséges intelligencia használata, ahol több kulcsfeltétel egyszerre teljesül. Ezek közé tartozik
- a fejlett digitális és internetes infrastruktúra megléte,
- a megbízható számítási kapacitás és felhőszolgáltatások elérhetősége,
- a lakosság és a munkaerő felkészültsége a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazására,
- valamint a kiszámítható, innovációt támogató kormányzati és szabályozói környezet.
A jelentés kiemeli azt is, hogy a nyelvi támogatottság és a helyi igényekre szabott megoldások döntő szerepet játszanak az AI penetrációjában. Magyarország ezek közül több területen is kedvező adottságokkal rendelkezik. Az ország digitális infrastruktúrája és internet-ellátottsága európai összevetésben is erős, a vállalati és lakossági felhőhasználat folyamatosan bővül, és egyre több szervezet alkalmaz mesterséges intelligenciát irodai, elemzési, ügyfélkiszolgálási vagy fejlesztési feladatokra. Ugyanakkor további fejlődésre van szükség az AI-készségek elmélyítésében, különösen a kis- és középvállalkozások körében, valamint az oktatás és az államigazgatás területén.
Az AI használatának hazai terjedését a magyar nyelv egyre magasabb szintű támogatottsága is elősegíti, amely lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencián alapuló megoldások a mindennapi munkavégzésben és üzleti folyamatokban is könnyen alkalmazhatók legyenek. Ennek részeként a Microsoft legalább 10 milliárd magyar szót és szókapcsolatot felhasználó adatkészlettel tréningeli az AI-rendszereit, amelyet a hazai fejlesztői ökoszisztéma számára is elérhetővé tesz.
Egyre mélyülő különbségek az AI globális használatában
A jelentés szerint a mesterséges intelligencia globális terjedése történelmi léptékben nagyon gyors, ugyanakkor az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy azok az országok lesznek az igazi nyertesei a technológiai átalakulásnak, amelyek egyszerre fejlesztik technológiát, a humán tőkéjüket és szabályozási környezetüket. Magyarország 2025 második félévében mért teljesítménye azt jelzi, hogy az ország kedvező pozícióból indul a mesterséges intelligencia széles körű alkalmazása és gazdasági-társadalmi előnyeinek kiaknázása terén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
