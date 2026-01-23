Nagy leállás borzolta a kedélyeket a Microsoftnál

A Microsoft pénteken közölte, hogy helyreállította a hozzáférést a Microsoft 365 irodai szoftvercsomaghoz, miután jelentős szolgáltatáskiesés érintette a felhasználókat.

A Downdetector.com adatai szerint a hibabejelentések száma jelentősen visszaesett: hajnali 1:05-kor (amerikai keleti parti idő szerint) már csak 113 problémajelentés érkezett, miközben egy nappal korábban a csúcspont idején több mint 15 890 felhasználó jelzett hibát.

A leállás több Microsoft 365 szolgáltatást is érintett, köztük

az Outlookot, a Microsoft Defendert és a Microsoft Purview-t.

A vállalat az X közösségi oldalon működő állapotjelző oldalán közölte, hogy az érintett infrastruktúrát sikerült helyreállítani, és a szolgáltatások ismét megfelelően működnek.

A Microsoft korábban azt közölte, hogy az észak-amerikai infrastruktúra egy része nem a várakozásoknak megfelelően kezelte a forgalmat, ezért a helyreállítás érdekében a terhelést tartalék rendszerekre irányították át.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock