Nagyot esett az Intel árfolyama - Elfogytak a szerverchipek az AI-láz közepén

Csalódást okozott a befektetőknek az Intel, a vállalat nem tudja kielégíteni az AI-adatközpontokhoz használt szerverchipek iránti keresletet, miközben a vártnál gyengébb negyedéves előrejelzést adott, ami 13 százalékos árfolyamesést váltott ki a tőzsdezárás utáni kereskedésben, írja a Reuters.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az Intel közölte, hogy komoly nehézségekbe ütközik a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontokban használt szerverprocesszorok iránti kereslet kielégítésében. Bár a vállalat gyárai teljes kapacitással működnek,

az Intel nem tud elegendő chipet gyártani, így jelentős, magas árrésű adatközponti bevételektől esik el.

A cég egyúttal a piaci várakozásoknál gyengébb kilátásokat adott, az aktuális negyedévre 11,7-12,7 milliárd dollár közötti bevételt prognosztizál, szemben az elemzők 12,51 milliárd dolláros várakozásával. A korrigált egy részvényre jutó eredmény várhatóan nullszaldós lesz, míg a piac 5 centes nyereséget várt. A bejelentés hatására az Intel részvényei 13 százalékot estek a piaczárás utáni kereskedésben, annak ellenére, hogy az árfolyam az előző egy hónapban közel 40 százalékkal emelkedett.

A gyenge előrejelzés rávilágít az Intel egyik alapvető problémájára, a globális chipkereslet előrejelzése nehéz, mivel a jelenlegi termékek évekkel korábbi stratégiai döntések eredményei. A vállalat nemrég dobta piacra új laptopprocesszorát, amellyel vissza akarja szerezni vezető szerepét a PC-piacon, ám ez a termék nyomás alatt tartja az árréseket egy olyan időszakban, amikor a memóriachipek hiánya eleve visszafoghatja a PC-eladásokat.

A vezetőség szerint az AI-hoz kapcsolódó szerverprocesszorok iránti kereslet meglepte az iparágat. A nagy felhőszolgáltatók gyors ütemben kénytelenek korszerűsíteni elöregedett rendszereiket, részben a hálózati teljesítmény romlása miatt.

Rövid távon csalódott vagyok, hogy nem tudjuk teljes mértékben kiszolgálni a keresletet

- mondta Lip-Bu Tan vezérigazgató az elemzői konferenciahíváson.

A pénzügyi igazgató, David Zinsner szerint az Intel saját gyárakkal rendelkezik ugyan, de a termelési struktúra átalakítása időigényes, és a vállalat nem számolt ilyen gyors adatközponti keresletnövekedéssel. Emiatt az Intel nem tudta időben átcsoportosítani kapacitásait az AI-hoz kapcsolódó szerverchipek irányába, amelyeket gyakran a Nvidia grafikus processzorai mellett használnak.

Az Intel hosszabb távon a bérgyártási üzletágban is áttörést remél, ám egyelőre visszafogja beruházásait a következő generációs, 14A gyártástechnológiába, amíg nem sikerül nagy külső megrendelőt szereznie. Tan elmondta: jelenleg két potenciális ügyfél vizsgálja a technológia műszaki részleteit, és a vállalat a második félévben számít döntésre arról, hogy lesznek-e külső megrendelések a 14A eljárásra.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images