  • Megjelenítés
Nagyot esett az Intel árfolyama - Elfogytak a szerverchipek az AI-láz közepén
Üzlet

Nagyot esett az Intel árfolyama - Elfogytak a szerverchipek az AI-láz közepén

Portfolio
Csalódást okozott a befektetőknek az Intel, a vállalat nem tudja kielégíteni az AI-adatközpontokhoz használt szerverchipek iránti keresletet, miközben a vártnál gyengébb negyedéves előrejelzést adott, ami 13 százalékos árfolyamesést váltott ki a tőzsdezárás utáni kereskedésben, írja a Reuters.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az Intel közölte, hogy komoly nehézségekbe ütközik a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontokban használt szerverprocesszorok iránti kereslet kielégítésében. Bár a vállalat gyárai teljes kapacitással működnek,

az Intel nem tud elegendő chipet gyártani, így jelentős, magas árrésű adatközponti bevételektől esik el.

A cég egyúttal a piaci várakozásoknál gyengébb kilátásokat adott, az aktuális negyedévre 11,7-12,7 milliárd dollár közötti bevételt prognosztizál, szemben az elemzők 12,51 milliárd dolláros várakozásával. A korrigált egy részvényre jutó eredmény várhatóan nullszaldós lesz, míg a piac 5 centes nyereséget várt. A bejelentés hatására az Intel részvényei 13 százalékot estek a piaczárás utáni kereskedésben, annak ellenére, hogy az árfolyam az előző egy hónapban közel 40 százalékkal emelkedett.

A gyenge előrejelzés rávilágít az Intel egyik alapvető problémájára, a globális chipkereslet előrejelzése nehéz, mivel a jelenlegi termékek évekkel korábbi stratégiai döntések eredményei. A vállalat nemrég dobta piacra új laptopprocesszorát, amellyel vissza akarja szerezni vezető szerepét a PC-piacon, ám ez a termék nyomás alatt tartja az árréseket egy olyan időszakban, amikor a memóriachipek hiánya eleve visszafoghatja a PC-eladásokat.

Még több Üzlet

Rekordszintre emelkedett a Mol árfolyama

Új kőkorszakba lépett az építőipar - ez a cég lehet a nagy nyertes

Aljas csalás terjed: egy ismert segélyszervezet nevével élnek vissza Magyarországon

A vezetőség szerint az AI-hoz kapcsolódó szerverprocesszorok iránti kereslet meglepte az iparágat. A nagy felhőszolgáltatók gyors ütemben kénytelenek korszerűsíteni elöregedett rendszereiket, részben a hálózati teljesítmény romlása miatt.

Rövid távon csalódott vagyok, hogy nem tudjuk teljes mértékben kiszolgálni a keresletet

- mondta Lip-Bu Tan vezérigazgató az elemzői konferenciahíváson.

A pénzügyi igazgató, David Zinsner szerint az Intel saját gyárakkal rendelkezik ugyan, de a termelési struktúra átalakítása időigényes, és a vállalat nem számolt ilyen gyors adatközponti keresletnövekedéssel. Emiatt az Intel nem tudta időben átcsoportosítani kapacitásait az AI-hoz kapcsolódó szerverchipek irányába, amelyeket gyakran a Nvidia grafikus processzorai mellett használnak.

Az Intel hosszabb távon a bérgyártási üzletágban is áttörést remél, ám egyelőre visszafogja beruházásait a következő generációs, 14A gyártástechnológiába, amíg nem sikerül nagy külső megrendelőt szereznie. Tan elmondta: jelenleg két potenciális ügyfél vizsgálja a technológia műszaki részleteit, és a vállalat a második félévben számít döntésre arról, hogy lesznek-e külső megrendelések a 14A eljárásra.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő AI-rangsor: Magyarország a világ húsz legfejlettebb országa között szerepel

Palkovics László szerint már idén megjelenhetnek az önvezető taxik Budapesten

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility