Nagyot esett az Intel árfolyama - Elfogytak a szerverchipek az AI-láz közepén

Az Intel közölte, hogy komoly nehézségekbe ütközik a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontokban használt szerverprocesszorok iránti kereslet kielégítésében. Bár a vállalat gyárai teljes kapacitással működnek,
az Intel nem tud elegendő chipet gyártani, így jelentős, magas árrésű adatközponti bevételektől esik el.
A cég egyúttal a piaci várakozásoknál gyengébb kilátásokat adott, az aktuális negyedévre 11,7-12,7 milliárd dollár közötti bevételt prognosztizál, szemben az elemzők 12,51 milliárd dolláros várakozásával. A korrigált egy részvényre jutó eredmény várhatóan nullszaldós lesz, míg a piac 5 centes nyereséget várt. A bejelentés hatására az Intel részvényei 13 százalékot estek a piaczárás utáni kereskedésben, annak ellenére, hogy az árfolyam az előző egy hónapban közel 40 százalékkal emelkedett.
A gyenge előrejelzés rávilágít az Intel egyik alapvető problémájára, a globális chipkereslet előrejelzése nehéz, mivel a jelenlegi termékek évekkel korábbi stratégiai döntések eredményei. A vállalat nemrég dobta piacra új laptopprocesszorát, amellyel vissza akarja szerezni vezető szerepét a PC-piacon, ám ez a termék nyomás alatt tartja az árréseket egy olyan időszakban, amikor a memóriachipek hiánya eleve visszafoghatja a PC-eladásokat.
A vezetőség szerint az AI-hoz kapcsolódó szerverprocesszorok iránti kereslet meglepte az iparágat. A nagy felhőszolgáltatók gyors ütemben kénytelenek korszerűsíteni elöregedett rendszereiket, részben a hálózati teljesítmény romlása miatt.
Rövid távon csalódott vagyok, hogy nem tudjuk teljes mértékben kiszolgálni a keresletet
- mondta Lip-Bu Tan vezérigazgató az elemzői konferenciahíváson.
A pénzügyi igazgató, David Zinsner szerint az Intel saját gyárakkal rendelkezik ugyan, de a termelési struktúra átalakítása időigényes, és a vállalat nem számolt ilyen gyors adatközponti keresletnövekedéssel. Emiatt az Intel nem tudta időben átcsoportosítani kapacitásait az AI-hoz kapcsolódó szerverchipek irányába, amelyeket gyakran a Nvidia grafikus processzorai mellett használnak.
Az Intel hosszabb távon a bérgyártási üzletágban is áttörést remél, ám egyelőre visszafogja beruházásait a következő generációs, 14A gyártástechnológiába, amíg nem sikerül nagy külső megrendelőt szereznie. Tan elmondta: jelenleg két potenciális ügyfél vizsgálja a technológia műszaki részleteit, és a vállalat a második félévben számít döntésre arról, hogy lesznek-e külső megrendelések a 14A eljárásra.
Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images
Kína olyan lépésre készül, amivel jelentősen átírja a világ energiapiacát
Pénzügyi védőpajzs jüanból.
Donald Trump asztalt borított Davosban, egy területen pedig már látszik is az eredménye
Mindenki arra figyel, mit lépnek a nagyhatalmak.
Korlátlan mobilnet és telefonálás: sokan ráfáznak, több tízezer forintot kukáznak
Nem mindigéri meg a limit nélküli előfizetés.
Kimondta a volt CIA-ügynök, hogyan lehet végleg elsöpörni Putyint
Azt is kimondta, mit kellene tennie Európának, és miért téved óriásit Trump.
Beismerte a magyar Aldi anyacége, hogy komoly leépítés jön Németországban
Több száz embert érinthet.
Megmondták Ursula von der Leyennek, ne várjon az ítéletre, azonnal léptesse életbe a magyar kormánynak is fájó tervet
Hiába szavaztak az ellenkezőjéről, nem akarják, hogy a vizsgálódás miatt késlekedjen a brüsszeli vezetés.
Amerika kilépett az Egészségügyi Világszervezetből, Bill Gates is felemelte a hangját
Súlyos hibákra hivatkoztak.
Pánikban a francia milliárdosok: tömegesen menekülhetnek a luxusingatlanokból
Egyre több tehetős francia kereshet másutt lakhelyet a Barnes szerint.
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Használtpiac: vajon racionális választás?
A használt eszközök vásárlása sokunk számára magától értetődő, másoknak pedig egyáltalán nem opció. Általában a költségelőny miatt jön szóba egyáltalán, de sokan vannak, akiknek a
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.