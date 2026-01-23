Palkovics László szerint már idén megjelenhetnek az önvezető taxik Budapesten

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az önvezető technológiák terén konkrét hazai lépések körvonalazódnak.

Palkovics közlése szerint már idén megjelenhetnek Budapest utcáin kísérleti jelleggel autonóm taxik. A Zalazone járműipari tesztpálya megvásárolja az izraeli Mobileye felhőalapú megoldását, és két, négyes szintű autonóm funkciókkal rendelkező járművet állít forgalomba. A tervek szerint ezek a Főtaxi és partnere, az Uber flottájába integrálódnak, és valós városi környezetben tesztelik majd őket.

Szászi István, a Bosch magyarországi vezetőjének véleményét idézve Palkovics elmondta, hogy az önvezetés technológiai feltételei gyakorlatilag már adottak. A széles körű elterjedést ma elsősorban a jogi felelősség pontos szabályozásának hiánya, valamint a fenntartható üzleti modellek kidolgozása hátráltatja. Rámutatott arra is, hogy a közúti balesetek mintegy kilencven százalékát emberi mulasztás okozza, ezért az autonóm közlekedési rendszerek jelentősen növelhetik a közlekedésbiztonságot.

A humanoid robotok fejlesztése és gyártása Magyarország számára stratégiai kitörési pont lehet – hangsúlyozta a kormánybiztos. Kormányhatározat is született arról, hogy az országot a humanoid robotok hazájává kívánják tenni. Palkovics szerint aki képes autót gyártani, az robotot is tud fejleszteni és előállítani, vagyis Magyarország mérete ellenére ezen a területen is esélyes lehet a nemzetközi sikerre.

Kifejtette, hogy a humanoid robotok gyártásához szükséges kulcskomponensek – szenzorok, elektronikai egységek, villanymotorok, akkumulátorok, biztonságkritikus szoftverek – lényegében megegyeznek az autóiparban használatos technológiákkal. Az olyan, Magyarországon jelen lévő globális beszállítók, mint a Bosch vagy a Continental, már most rendelkeznek a szükséges fejlesztési kompetenciákkal, amelyeket a robotika területén is hasznosítani lehet.

A robotokkal kapcsolatos félelmeket igyekezett eloszlatni, és hangsúlyozta, hogy nem harci eszközökről van szó, hanem olyan gépekről, amelyek tűzoltási beavatkozásokat támogatnak, segítik az egészségügyi dolgozók munkáját, vagy idősek mindennapi kísérésében, gondozásában vesznek részt. Palkovics szerint ezek a robotok kifejezetten arra készülnek, hogy az emberek életminőségét javítsák, ezért szerinte szerethető technológiáról beszélhetünk.

A kormánybiztos álláspontja szerint a mesterséges intelligencia, a robotika és az automatizálás alapjaiban alakítja át a munka és a tudás fogalmát. Úgy látja, már most kirajzolódik a következő nagy technológiai ugrás, amely az ember és a gép szorosabb együttműködésére, a kiterjesztett valóság tömeges használatára és a biointegráció előretörésére épül.

Szerinte a mai generáció a történelem leggyorsabb és legizgalmasabb technológiai átalakulásának tanúja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images