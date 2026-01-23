Szembemennek Brüsszellel az autógyártók: nem kérnek az új szabályokból

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Az európai autógyártók nem csatlakoztak az Európai Unió azon kezdeményezéséhez, amely az iparági szereplők összefogását célozza egy „Európában készült” termékeket előnyben részesítő iparpolitika mögött. Ez jól mutatja, mennyire megosztott az európai ipar abban, hogyan kellene reagálni az olcsó kínai járművek térnyerésére.
A kezdeményezést Stéphane Séjourné, az EU iparstratégiáért felelős biztosa indította el, aki üzleti vezetőket kért fel egy véleménycikk aláírására. A javaslat lényege, hogy az uniós közpénzekből nyújtott támogatások elsősorban azokat a vállalatokat illessék meg, amelyek termékeikben nagy arányban használnak európai alkatrészeket és beszállítói láncokat. Séjourné szerint a közpénzeknek következetesen az európai termelést kell szolgálniuk, különösen a stratégiai ágazatokban.
A felhívást több mint ezer vezérigazgató és iparági szervezet írta alá, köztük a Clepa, a Thyssenkrupp és a Michelin. Ugyanakkor több, az ügyet ismerő forrás szerint az autógyártók tudatosan kimaradtak, mert nem világos számukra, mi számítana pontosan „európai” tartalomnak, illetve hogyan lehetne a szabályokat a gyakorlatban végrehajtani egy globálisan szervezett iparágban.
A kezdeményezés jogszabályi alapját adó úgynevezett Ipari Gyorsító Törvény bemutatását többször elhalasztották: az eredeti decemberi időpont után január végére, majd február 25-re csúszott. Uniós tisztviselők szerint a javaslat még nem kiforrott, és komoly megvalósítási kockázatokat hordoz, míg Séjourné csapata azzal érvel, hogy a halasztás célja az ambiciózus célok megőrzése.
A tervezet minimum helyi tartalmi arányokat írna elő stratégiai termékek, például akkumulátorok és autók esetében, hogy csökkentse Európa Kínától való függését és védje a helyi termelést.
Az autóknál egy 70 százalékos küszöb is felmerült, de ez heves vitát váltott ki, mivel az autógyártás globális ellátási láncokra épül.
Emellett zajlanak egyeztetések a küszöbértékek enyhítéséről és a szabályozás által érintett ágazatok körének szűkítéséről is.
Bár az európai autóipar már most is magas energia- és munkaerőköltségekkel küzd, egyes gyártók, köztük a Renault, a Stellantis és a Volkswagen elvi szinten támogatják a helyi összeszerelést és mérnöki munkát jutalmazó megközelítést. Ugyanakkor a BMW vezérigazgatója, Oliver Zipse arra figyelmeztetett, hogy a túlzottan bonyolult helyi tartalmi szabályok visszavethetik Európa versenyképességét és innovációs képességét.
Több vállalat azt is szorgalmazza, hogy az „Európában készült” definíció ne korlátozódjon szigorúan az EU-ra, hanem terjedjen ki olyan fontos gyártási és kereskedelmi partnerekre is, mint az Egyesült Királyság, Törökország vagy Japán. Egyesek szerint az EU feldarabolása éppen hogy gyengítené az európai ipart a kínai versennyel szemben.
A Financial Times által látott tervezet alapján az EU akár a kereskedelmi megállapodással rendelkező országokat is bevonhatná a „made in Europe” kategóriába, amit kritikusok a helyi termelés erősítésének felpuhításaként értékelnek. Bár a véleménycikk aláírása jogilag nem kötelező érvényű, az autóipar egy része attól tart, hogy a Bizottság konkrét részletek nélkül próbál politikai támogatást szerezni a tervezethez.
