Trump visszavonta a vámfenyegetését, felpattantak a piacok

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Száguldás
Erősen indul a nap a nemesfémeknél, az ezüst 2 százalékot ugrott, ezzel egyre közelebb a 100 dolláros szint, az arany pedig új történelmi csúcsra, 4950 dollár fölé araszolt.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,35 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,6 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,48 százalékot emelkedhet, a CAC 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,19 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH közli a decemberi foglalkoztatottsági adatokat és a novemberi kereseti statisztikát. Külföldön a figyelem a januári beszerzésimenedzser-indexekre irányul Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban, majd az amerikai Michigan-index zárja a hetet, képet adva a fogyasztói hangulat alakulásáról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,0 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 12,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 384,01
|0,6%
|-0,1%
|2,1%
|2,7%
|11,8%
|59,3%
|S&P 500
|6 913,35
|0,5%
|-0,4%
|0,5%
|1,0%
|13,6%
|80,0%
|Nasdaq
|25 518,35
|0,8%
|-0,1%
|0,2%
|1,1%
|16,8%
|90,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 688,89
|1,7%
|-0,8%
|6,5%
|6,7%
|35,4%
|87,5%
|Hang Seng
|26 629,96
|0,2%
|-1,1%
|3,2%
|3,9%
|34,6%
|-9,6%
|CSI 300
|4 723,71
|0,0%
|-0,6%
|2,4%
|2,0%
|24,4%
|-15,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 856,47
|1,2%
|-2,0%
|2,4%
|1,5%
|16,9%
|79,2%
|CAC
|8 148,89
|1,0%
|-2,0%
|0,3%
|0,0%
|4,0%
|46,6%
|FTSE
|10 150,05
|0,1%
|-0,9%
|2,9%
|2,2%
|18,8%
|51,6%
|FTSE MIB
|45 091,23
|1,4%
|-1,7%
|1,1%
|0,3%
|25,8%
|104,1%
|IBEX
|17 663,4
|1,3%
|0,1%
|2,9%
|2,1%
|48,6%
|119,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|125 197,2
|3,2%
|3,7%
|12,9%
|12,8%
|46,2%
|187,0%
|ATX
|5 544,9
|2,5%
|1,4%
|5,8%
|4,1%
|46,1%
|84,7%
|PX
|2 724,07
|2,0%
|-0,9%
|2,2%
|1,4%
|46,3%
|159,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 940
|2,4%
|3,2%
|9,8%
|10,9%
|62,3%
|186,3%
|Mol
|3 810
|5,9%
|9,0%
|31,9%
|29,6%
|31,4%
|70,2%
|Richter
|10 540
|3,8%
|1,8%
|9,0%
|6,8%
|-1,1%
|29,2%
|Magyar Telekom
|1 948
|2,5%
|2,5%
|8,2%
|8,7%
|38,9%
|387,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,24
|-1,9%
|0,2%
|1,8%
|3,5%
|-22,2%
|13,4%
|Brent
|65,27
|0,0%
|2,3%
|5,1%
|7,3%
|-17,6%
|17,5%
|Arany
|4 873,79
|2,8%
|5,5%
|9,8%
|12,7%
|76,8%
|162,9%
|Devizák
|EURHUF
|382,0250
|-0,6%
|-0,9%
|-1,7%
|-0,5%
|-6,9%
|6,8%
|USDHUF
|325,5848
|-0,9%
|-2,0%
|-1,5%
|-0,4%
|-17,3%
|10,8%
|GBPHUF
|438,8899
|-0,6%
|-1,2%
|-1,3%
|-0,4%
|-9,7%
|9,1%
|EURUSD
|1,1734
|0,3%
|1,1%
|-0,3%
|-0,1%
|12,6%
|-3,6%
|USDJPY
|158,2200
|0,0%
|-0,2%
|0,8%
|0,9%
|1,2%
|52,4%
|GBPUSD
|1,3479
|0,4%
|0,7%
|0,2%
|0,2%
|9,4%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 464
|0,1%
|-6,4%
|1,0%
|0,8%
|-13,7%
|171,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-0,1%
|1,9%
|2,5%
|2,1%
|-7,7%
|289,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,84
|0,1%
|2,2%
|-1,0%
|-0,7%
|13,6%
|-624,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,76
|-0,6%
|-0,3%
|-1,5%
|-1,6%
|-2,2%
|186,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: loveguli
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült, mi lehet Amerika legnagyobb követelése Grönlandon, Trump már meg is szólalt az alkuról
Van, aki nem lett tájékoztatva.
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Érkeznek a válaszok!
Kiderült, mennyit költ nyugdíjakra Magyarország – Jókora összeg hiányzik a kasszából
Méretes hiányt termeltek a társadalombiztosítási alapok.
Mikor lesznek hosszú hétvégék és ünnepnapok 2026-ban?
Itt az idei munkarend.
Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"
A megmentés ráadásul onnan jöhet, amire senki sem számított.
Nagy bejelentést tett Elon Musk, ugrik a Tesla árfolyama
Mérföldkőhöz ért a cég.
Bejelentette Brüsszel: elfogadják Trump új tervét - De van egy feltétel
Beszélt Kaja Kallas Trump béketanácsáról.
Használtpiac: vajon racionális választás?
A használt eszközök vásárlása sokunk számára magától értetődő, másoknak pedig egyáltalán nem opció. Általában a költségelőny miatt jön szóba egyáltalán, de sokan vannak, akiknek a
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!