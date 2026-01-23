  • Megjelenítés
Úszik a pénzben a Volkswagen, közben az egyik gyárat autóbontásra állítják át
Üzlet

Úszik a pénzben a Volkswagen, közben az egyik gyárat autóbontásra állítják át

Portfolio
A Volkswagen egyszerre szorítja lejjebb a költségeit és nyit új irányok felé: miközben tömeges munkahelyleépítést és vezetői karcsúsítást hajt végre, a szászországi Zwickauban úttörő szerepet vállal az autók újrahasznosításában, felkészülve az EU szigorodó körforgásos gazdasági szabályaira, írja a Der Standard.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A Volkswagen tovább folytatja átalakítását és költségcsökkentési programját, miközben meglepően stabil pénzügyi helyzetről számolt be. A befektetők pozitívan fogadták a hírt, hogy

az autóipari üzletágban hatmilliárd eurós készpénzáramlást ért el a konszern, ami egymilliárd euróval haladja meg az előző évi szintet.

Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a vállalatot komoly kihívások sújtották, mint

  • a gyengébb kínai eladások,
  • a Porsche stratégiai irányváltásának költségei,
  • és az Egyesült Államokból érkező vámfenyegetések.

A Volkswagen ugyanakkor jelentős leépítésekre készül, összesen 35 000 munkahely megszüntetését tervezi szociálisan elfogadható módon. A karcsúsítás a felső vezetést is érinti, a Core márkacsoport (amelyhez a VW mellett a Skoda, a Seat/Cupra és a VW haszonjárművek tartoznak) igazgatótanácsának létszáma nyárig mintegy egyharmaddal csökken. A cél az egyszerűbb szervezet és a gyorsabb döntéshozatal, miközben csak a termelésben 2030-ig egymilliárd eurós megtakarítási potenciált lát a cég.

Még több Üzlet

Palkovics László szerint már idén megjelenhetnek az önvezető taxik Budapesten

Nagy leállás borzolta a kedélyeket a Microsoftnál

Trump visszavonta a vámfenyegetését, felpattantak a piacok

Az értékesítések összességében stabilak maradtak tavaly, a közel kilencmillió világszerte leszállított járművel a VW képes volt ellensúlyozni a kínai és észak-amerikai visszaesést az európai és dél-amerikai növekedéssel. Különösen az elektromos autók piacán történt áttörés, világszerte 32 százalékkal több, összesen 983 100 tisztán elektromos járművet adott el a konszern, Európában pedig mintegy 66 százalékos bővülést ért el.

A leglátványosabb szerkezeti változás a szászországi Zwickau üzemet érinti. A gyár 2020-ban búcsúzott a belső égésű motoroktól, és a konszernen belül elsőként állt át teljesen elektromos autók gyártására. A kereslet azonban nem tölti ki a kapacitásokat, az ID.4 gyártását Emdenbe helyezték át, az alkalmazottak száma tízezer fölötti szintről mintegy nyolcezerre csökkent, és a régióban attól tartanak, hogy akár a felére is zsugorodhat.

Zwickau most ismét kísérleti tereppé válik, a jövőben nemcsak autók készülnek itt, hanem használt járműveket is szétszerelnek.

Az üzem a Volkswagen körforgásos gazdasági kompetenciaközpontja lesz, ahol megtanulják a műanyagok, az akkumulátorok és más nyersanyagok hatékony visszanyerését, igazodva az EU új visszavételi és újrahasznosítási előírásaihoz. A pilotprojektbe a VW legfeljebb 90 millió eurót fektet, amelyhez Szászország további 10,7 millió eurós támogatást ad.

A Volkswagen részvényárfolyama Donald Trump vámfenyegetéseire nagyot esett, tegnap viszont 6,5 százalékot ralizott, miután az amerikai elnök visszavonta fenyegetéseit.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Közel 4 éves csúcsára erősödött a forint!
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék
Nagy bejelentést tett Elon Musk, ugrik a Tesla árfolyama
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility