Úszik a pénzben a Volkswagen, közben az egyik gyárat autóbontásra állítják át

A Volkswagen tovább folytatja átalakítását és költségcsökkentési programját, miközben meglepően stabil pénzügyi helyzetről számolt be. A befektetők pozitívan fogadták a hírt, hogy

az autóipari üzletágban hatmilliárd eurós készpénzáramlást ért el a konszern, ami egymilliárd euróval haladja meg az előző évi szintet.

Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a vállalatot komoly kihívások sújtották, mint

a gyengébb kínai eladások,

a Porsche stratégiai irányváltásának költségei,

és az Egyesült Államokból érkező vámfenyegetések.

A Volkswagen ugyanakkor jelentős leépítésekre készül, összesen 35 000 munkahely megszüntetését tervezi szociálisan elfogadható módon. A karcsúsítás a felső vezetést is érinti, a Core márkacsoport (amelyhez a VW mellett a Skoda, a Seat/Cupra és a VW haszonjárművek tartoznak) igazgatótanácsának létszáma nyárig mintegy egyharmaddal csökken. A cél az egyszerűbb szervezet és a gyorsabb döntéshozatal, miközben csak a termelésben 2030-ig egymilliárd eurós megtakarítási potenciált lát a cég.

Az értékesítések összességében stabilak maradtak tavaly, a közel kilencmillió világszerte leszállított járművel a VW képes volt ellensúlyozni a kínai és észak-amerikai visszaesést az európai és dél-amerikai növekedéssel. Különösen az elektromos autók piacán történt áttörés, világszerte 32 százalékkal több, összesen 983 100 tisztán elektromos járművet adott el a konszern, Európában pedig mintegy 66 százalékos bővülést ért el.

A leglátványosabb szerkezeti változás a szászországi Zwickau üzemet érinti. A gyár 2020-ban búcsúzott a belső égésű motoroktól, és a konszernen belül elsőként állt át teljesen elektromos autók gyártására. A kereslet azonban nem tölti ki a kapacitásokat, az ID.4 gyártását Emdenbe helyezték át, az alkalmazottak száma tízezer fölötti szintről mintegy nyolcezerre csökkent, és a régióban attól tartanak, hogy akár a felére is zsugorodhat.

Zwickau most ismét kísérleti tereppé válik, a jövőben nemcsak autók készülnek itt, hanem használt járműveket is szétszerelnek.

Az üzem a Volkswagen körforgásos gazdasági kompetenciaközpontja lesz, ahol megtanulják a műanyagok, az akkumulátorok és más nyersanyagok hatékony visszanyerését, igazodva az EU új visszavételi és újrahasznosítási előírásaihoz. A pilotprojektbe a VW legfeljebb 90 millió eurót fektet, amelyhez Szászország további 10,7 millió eurós támogatást ad.

A Volkswagen részvényárfolyama Donald Trump vámfenyegetéseire nagyot esett, tegnap viszont 6,5 százalékot ralizott, miután az amerikai elnök visszavonta fenyegetéseit.

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images