Megkongatták a vészharangot: nagy boltláncok vonulhatnak ki Magyarországról, mennie kell az árrésstopnak

A magyar kiskereskedelmi ágazat az elmúlt évek gazdaságpolitikai intézkedései nyomán kritikus helyzetbe jutott. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a szektor jövedelmezősége gyakorlatilag nullára csökkent,mivel a beruházások nem tudnak megvalósulni, és a vállalatok tartalékok nélkül kénytelenek működni. Ez különösen aggasztó, mert a kereskedelem jelentős multiplikátorhatással bír: minden egyes, a kiskereskedelemben elköltött forint több beszállítónál és kapcsolódó ágazatnál is bevételként jelenik meg. A tavalyi gazdasági teljesítményről elmondta: "ha megnézzük, hogy ezt az egyébként sem túl erős GDP-növekedést mi hajtotta, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelem nélkül ez vastagon negatív lett volna."

Az elmúlt egy-két év talán legfontosabb tanulsága az ágazat számára az, hogy hiába emelkedett a háztartások jövedelmének vásárlóereje, a kereskedelmi vállalatok növekedési lehetőségei és esélyei nem javultak

– fogalmazott Kozák Tamás. Hozzátette: bár a reálbérek mintegy 4,5 százalékkal nőttek, a kiskereskedelmi forgalom volumene csak körülbelül 3 százalékkal bővült. "Jól látható egy rés, vagyis ez a többletjövedelem nem a kereskedelemben csapódik le, hanem például lakásinflációban, vagy olyan kiadásokban, amikre eddig nem kellett költeni (állami helyett magánegészségügy, iskola helyett különóra)."

Az árrésstop toxikus hatása

Az árréskorlátozás gazdasági hatásait értékelve a főtitkár egyértelműen fogalmazott: az intézkedés toxikus hatású, saját becslése szerint évente 500–600 milliárd forintos veszteséget okoz az ágazatnak. Az árrésstop miatt a kereskedelmi beruházások 2025-ben közel 10 százalékkal estek vissza, ami hosszabb távon a versenyképességet is rontja. "Visszatekintve azt mondanám, hogy 2025 a túlélés éve volt. Az ágazat kevés, kifejezetten támogató jellegű intézkedést kapott. Sok hírt hallhattunk, olvashatunk az emberek megsegítéséről, a fogyasztók támogatásáról, amivel persze nem érdemes és nem is szabad vitatkozni,

de az a kérdés jogosan merülhet fel egy piaci szereplőnél, hogy ennek közvetlen terhét miért neki kell közvetlenül viselnie.

"Igen, el tudom képzelni, hogy megszületnek ilyen döntések" – válaszolta Kozák Tamás arra a kérdésre, számít-e nagyobb szereplők kivonulására Magyarországról. Szerinte a multinacionális vállalatok központjaiban egyre nagyobb aggodalommal figyelik a magyarországi multiellenes retorikát és a kiszámíthatatlan gazdasági környezetet. Amikor ezek a cégek azt tapasztalják, hogy több száz vagy akár ezer milliárd forintos befektetéseik a különböző adók és korlátozások miatt nem hozzák a várt megtérülést, reális alternatívává válhat a kivonulás.

Strukturális problémák és a diszkontok előretörése

Az ágazat nehézségeit tovább fokozza, hogy egyre erősebb a verseny az alternatív értékesítési csatornák részéről, mint az internetes kereskedelem vagy a határon túli bevásárlóturizmus. A főtitkár szerint a kártyafizetési statisztikák alapján a magyar vásárlók évente 600–700 milliárd forintot költenek külföldi boltokban. Ez az arány a teljes kiskereskedelmi forgalmon belül az eddigi 5 százalékról a közeljövőben akár 8–10 százalékra is emelkedhet.

A diszkontláncok térnyerése nem magyar sajátosság, de hazánkban az árrésstop miatt ezek sem tudják teljes mértékben kihasználni üzleti modelljük előnyeit. Az árréskorlátozás egyfajta adminisztratív árazást kényszerít rájuk, ami akadályozza, hogy tartósan jelentős árelőnyt érjenek el versenytársaikkal szemben.

Kiemelten nehéz helyzetbe kerültek a kisebb vállalkozások és a kistelepüléseken működő üzletek.

2025 júniusában mintegy 800-zal kevesebb bolt üzemelt, mint egy évvel korábban, és a főtitkár szerint nagyjából 400 olyan kistérség van az országban, ahol nincs megfelelő bolti ellátás.

Ez társadalmi feszültségekhez vezethet, és érezhetően rontja az ott élők életminőségét.

Az árrésstop hatása a beszállítói láncokra is kiterjed. Egyre gyakoribb, hogy a hazai termelők helyett olcsóbb importforrásokból pótolják a kieső árualapot. Ez hosszabb távon veszélyeztetheti a magyar termékek jelenlétét a polcokon, noha a nemzetközi láncokban egyelőre még mindig 70 százalék feletti a hazai áruk aránya.

Javaslatok és kilátások

Az Országos Kereskedelmi Szövetség az árrésstop azonnali vagy fokozatos kivezetését szorgalmazza. Kozák Tamás szerint nem kell attól tartani, hogy ez inflációs sokkot okozna, mert a piaci verseny önmagában is fékezné a drasztikus áremelkedéseket. Számításaik szerint az árrésstop éves inflációs hatása nagyjából 1,5 százalékpont, ami a jelenlegi, csökkenő inflációs környezetben nem veszélyeztetné érdemben az inflációs célok teljesülését.

A jövőre nézve a főtitkár szerint kulcskérdés lenne az online kereskedelem fejlesztése, a digitalizáció felgyorsítása és a kistérségi ellátás javítása. Mindez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a szabályozási környezet kiszámíthatóbbá válik, és az ágazat visszanyeri jövedelmezőségét.

A jelenlegi helyzetben a szereplők többsége számára a puszta túlélés az elsődleges cél, ami hosszú távon a magyar gazdaság növekedési potenciálját is visszafogja.

