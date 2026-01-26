Megkongatták a vészharangot: nagy boltláncok vonulhatnak ki Magyarországról, mennie kell az árrésstopnak

A magyar kiskereskedelmi ágazat az elmúlt évek gazdaságpolitikai intézkedései nyomán kritikus helyzetbe jutott. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a szektor jövedelmezősége gyakorlatilag nullára csökkent,mivel a beruházások nem tudnak megvalósulni, és a vállalatok tartalékok nélkül kénytelenek működni. Ez különösen aggasztó, mert a kereskedelem jelentős multiplikátorhatással bír: minden egyes, a kiskereskedelemben elköltött forint több beszállítónál és kapcsolódó ágazatnál is bevételként jelenik meg. A tavalyi gazdasági teljesítményről elmondta: "ha megnézzük, hogy ezt az egyébként sem túl erős GDP-növekedést mi hajtotta, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelem nélkül ez vastagon negatív lett volna."
Az elmúlt egy-két év talán legfontosabb tanulsága az ágazat számára az, hogy hiába emelkedett a háztartások jövedelmének vásárlóereje, a kereskedelmi vállalatok növekedési lehetőségei és esélyei nem javultak
– fogalmazott Kozák Tamás. Hozzátette: bár a reálbérek mintegy 4,5 százalékkal nőttek, a kiskereskedelmi forgalom volumene csak körülbelül 3 százalékkal bővült. "Jól látható egy rés, vagyis ez a többletjövedelem nem a kereskedelemben csapódik le, hanem például lakásinflációban, vagy olyan kiadásokban, amikre eddig nem kellett költeni (állami helyett magánegészségügy, iskola helyett különóra)."
Az árrésstop toxikus hatása
Az árréskorlátozás gazdasági hatásait értékelve a főtitkár egyértelműen fogalmazott: az intézkedés toxikus hatású, saját becslése szerint évente 500–600 milliárd forintos veszteséget okoz az ágazatnak. Az árrésstop miatt a kereskedelmi beruházások 2025-ben közel 10 százalékkal estek vissza, ami hosszabb távon a versenyképességet is rontja. "Visszatekintve azt mondanám, hogy 2025 a túlélés éve volt. Az ágazat kevés, kifejezetten támogató jellegű intézkedést kapott. Sok hírt hallhattunk, olvashatunk az emberek megsegítéséről, a fogyasztók támogatásáról, amivel persze nem érdemes és nem is szabad vitatkozni,
de az a kérdés jogosan merülhet fel egy piaci szereplőnél, hogy ennek közvetlen terhét miért neki kell közvetlenül viselnie.
"Igen, el tudom képzelni, hogy megszületnek ilyen döntések" – válaszolta Kozák Tamás arra a kérdésre, számít-e nagyobb szereplők kivonulására Magyarországról. Szerinte a multinacionális vállalatok központjaiban egyre nagyobb aggodalommal figyelik a magyarországi multiellenes retorikát és a kiszámíthatatlan gazdasági környezetet. Amikor ezek a cégek azt tapasztalják, hogy több száz vagy akár ezer milliárd forintos befektetéseik a különböző adók és korlátozások miatt nem hozzák a várt megtérülést, reális alternatívává válhat a kivonulás.
Strukturális problémák és a diszkontok előretörése
Az ágazat nehézségeit tovább fokozza, hogy egyre erősebb a verseny az alternatív értékesítési csatornák részéről, mint az internetes kereskedelem vagy a határon túli bevásárlóturizmus. A főtitkár szerint a kártyafizetési statisztikák alapján a magyar vásárlók évente 600–700 milliárd forintot költenek külföldi boltokban. Ez az arány a teljes kiskereskedelmi forgalmon belül az eddigi 5 százalékról a közeljövőben akár 8–10 százalékra is emelkedhet.
A diszkontláncok térnyerése nem magyar sajátosság, de hazánkban az árrésstop miatt ezek sem tudják teljes mértékben kihasználni üzleti modelljük előnyeit. Az árréskorlátozás egyfajta adminisztratív árazást kényszerít rájuk, ami akadályozza, hogy tartósan jelentős árelőnyt érjenek el versenytársaikkal szemben.
Kiemelten nehéz helyzetbe kerültek a kisebb vállalkozások és a kistelepüléseken működő üzletek.
2025 júniusában mintegy 800-zal kevesebb bolt üzemelt, mint egy évvel korábban, és a főtitkár szerint nagyjából 400 olyan kistérség van az országban, ahol nincs megfelelő bolti ellátás.
Ez társadalmi feszültségekhez vezethet, és érezhetően rontja az ott élők életminőségét.
Az árrésstop hatása a beszállítói láncokra is kiterjed. Egyre gyakoribb, hogy a hazai termelők helyett olcsóbb importforrásokból pótolják a kieső árualapot. Ez hosszabb távon veszélyeztetheti a magyar termékek jelenlétét a polcokon, noha a nemzetközi láncokban egyelőre még mindig 70 százalék feletti a hazai áruk aránya.
Javaslatok és kilátások
Az Országos Kereskedelmi Szövetség az árrésstop azonnali vagy fokozatos kivezetését szorgalmazza. Kozák Tamás szerint nem kell attól tartani, hogy ez inflációs sokkot okozna, mert a piaci verseny önmagában is fékezné a drasztikus áremelkedéseket. Számításaik szerint az árrésstop éves inflációs hatása nagyjából 1,5 százalékpont, ami a jelenlegi, csökkenő inflációs környezetben nem veszélyeztetné érdemben az inflációs célok teljesülését.
A jövőre nézve a főtitkár szerint kulcskérdés lenne az online kereskedelem fejlesztése, a digitalizáció felgyorsítása és a kistérségi ellátás javítása. Mindez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a szabályozási környezet kiszámíthatóbbá válik, és az ágazat visszanyeri jövedelmezőségét.
A jelenlegi helyzetben a szereplők többsége számára a puszta túlélés az elsődleges cél, ami hosszú távon a magyar gazdaság növekedési potenciálját is visszafogja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lerántják a leplet az EU globális paktumáról – 1,5 milliárdos országgal jöhet a hatalmas üzletelés
Azonnali milliárdos löket jöhet von der Leyen újabb alkujától.
A szakadék szélén az EU nagy gazdasága, Magyarországnak is hatalmas pofon érik
Egyre nagyobb veszélyben a magyar gazdaság a tíz éve nem látott szenvedés miatt.
Hűti a kedélyeket a Kreml: ne is reménykedjünk békés megállapodásban!
Putyin szóvivője szerint hiba lenne nagy eredményeket várni a kapcsolatfelvételtől.
Őrült tempóban hízik a kedvelt befektetési nagyágyú
Amerikán kívül is.
Megemeli a jegyárakat Európa legnagyobb fapados légitársasága
Megjelent a cég friss jelentése.
Kukázta a bankvásárlást a Revolut, jobbat találtak ki helyette
Saját engedélyt szerezne a neobank az egyik legfontosabb piacán.
Lengyel pénzügyminiszter: nem sietünk az eurozónába, a gazdaságunk nyilvánvalóan jobban teljesít mint a legtöbb tagé
Nem lát okot a saját fizetőeszköz lecserélésére.
Kongatják a vészharangot a profik: érik egy kiadós esés a tőzsdéken
Hosszú idő telt el érdemi korrekció nélkül.
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.