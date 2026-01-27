  • Megjelenítés
Dróncsapás érte Ukrajnában a Barátság kőolajvezeték környékét: rendkívüli intézkedéseket vezettek be
Dróntámadás okozott tüzet a Barátság kőolajvezeték közelében Lviv térségében, a magyar külügy szerint a vezeték nem sérült meg, de az incidens újabb kockázatot jelent a térség energiaellátására - írta az Index.

Ukrán sajtóforrások szerint január 27-én reggel dróncsapás okozott tüzet a Barátság kőolajvezeték közelében, Lviv térségében. A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium közölte: információik szerint

magát a vezetéket nem érte találat.

Az ukrán Fokusz beszámolója szerint orosz drónok támadták meg a stratégiai jelentőségű, Magyarországra és Szlovákiába nyersolajat szállító vezeték környezetét; ilyen jellegű támadásra most került sor először Ukrajna területén. Makszim Kozickij, Lviv területi katonai közigazgatásának vezetője közölte, hogy a Zolocsiv járásban egy infrastrukturális létesítményt ért dróncsapás, amely tüzet okozott. A Járványügyi Központ mérései szerint Szmilje település környékén ideiglenesen megemelkedett a szén-monoxid koncentrációja.

Brodij város vezetése arról tájékoztatott, hogy a kőolajtermékek égéséből származó füst miatt rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Az oktatási intézményekben január 27–28-án felfüggesztették a hagyományos tanítást, és átálltak a távoktatásra. Az óvodákban ügyeleti rendszert alakítottak ki. A lakosságnak azt tanácsolták, hogy lehetőleg ne tartózkodjanak a szabadban, tartsák zárva az ablakokat, és szükség esetén használjanak védőmaszkot.

A Naftogaz ukrán energetikai vállalat közleményben erősítette meg, hogy nyugat-ukrajnai létesítményüket dróntalálat érte, amelynek következtében tűz keletkezett. A társaság közlése szerint munkatársaik az incidens után azonnal leállították az érintett üzemet az emberi élet védelme és a környezeti károk minimalizálása érdekében. A cég tájékoztatása alapján az idei év kezdete óta már tizenöt alkalommal érte orosz támadás a vállalat infrastruktúráját.

Hasonló incidensre tavaly augusztusban is sor került, amikor az oroszországi Brjanszk megyében található szivattyúállomás elleni támadás miatt átmenetileg leállt a Magyarország felé irányuló orosz olajszállítás.

