Elhalasztották a koronaherceg álomprojektjét, nem épül meg a gigantikus fémkocka

A Mukaab a legújabb a Mohamed bin Szalmán koronaherceg Vision 2030 programjához kapcsolódó nagyszabású projektek sorában, amelyeket a 925 milliárd dolláros szaúdi szuverén alap költségcsökkentési törekvései miatt visszafogtak vagy elhalasztottak. A királyság figyelme most a 2030-as világkiállítás és a 2034-es labdarúgó-világbajnokság infrastrukturális előkészítésére, valamint a 60 milliárd dolláros Diriyah kulturális övezetre és a Qiddiya turisztikai megaprojektre összpontosul.

A stratégiaváltás mögött az is áll, hogy az olajárak jóval a transzformációs program finanszírozásához szükséges szint alatt maradnak.

A Mukaab egy 400x400 méteres fémkocka lett volna, belsejében egy mesterséges intelligenciával vezérelt, óriáskijelzős kupolával.

Ezt egy több mint 300 méter magas, lépcsőzetes szerkezetből szemlélhették volna a látogatók.

A projekt jövője egyelőre bizonytalan: a talajmunkákon és az alapozáson túl minden további építkezést leállítottak. A környező ingatlanfejlesztések ugyanakkor folytatódnak.

A hétvégén Szaúd-Arábia bejelentette, hogy határozatlan időre elhalasztja a 2029-es téli ázsiai játékok megrendezését is, amelynek a szintén késedelmet szenvedő Trojena megaprojekt adott volna otthont. Az építményt úgy tervezték, hogy húsz Empire State Building férjen el benne, mintegy kétmillió négyzetméternyi belső alapterülettel. Ezzel a világ legnagyobb önálló épülete lett volna.

