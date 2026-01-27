  • Megjelenítés
Itt az újabb fogyasztó csodaszer: heti egy injekcióval a testsúlyuk több mint ötödétől megszabadultak a vizsgált emberek
Itt az újabb fogyasztó csodaszer: heti egy injekcióval a testsúlyuk több mint ötödétől megszabadultak a vizsgált emberek

Jelentős, 22,5 százalékos testsúlycsökkenést is fel tudott mutatni középfázisú klinikai vizsgálatában a Roche új, elhízás elleni kísérleti készítménye, amely az Eli Lilly és a Novo Nordisk készítményeihez hasonló hatásmechanizmussal működik.

A vállalat kedden közölte, hogy a placebohatással korrigált,

22,5 százalékos testsúlycsökkenést 48 hetes kezelés után mérték azoknál a résztvevőknél, akik végig követték a kezelési protokollt.

Azoknál, akik időközben eltértek az előírásoktól, a fogyás mértéke 18,3 százalék volt. A cég szerint hosszabb kezelési időtartam valószínűleg még kedvezőbb eredményeket hozna.

A CT-388 jelű, heti egyszeri injekció formájában adható készítmény úgynevezett kettős GLP-1/GIP receptoragonista. Ez a hatásmechanizmus a vércukorszint szabályozásán keresztül csökkenti az étvágyat és támogatja a testsúlycsökkentést. Ugyanebbe a gyógyszerosztályba tartozik az Eli Lilly piacvezető készítménye, a Zepbound is.

A Roche 2023-ban, a Carmot Therapeutics amerikai biotechnológiai vállalat 2,7 milliárd dollár értékű felvásárlásával szerezte meg a fejlesztői jogokat. A társaság szerint az öt vizsgált adag közül a legmagasabb dózissal elért eredmények megerősítik, hogy jó irányba haladnak a programmal. Erre építve a Roche még az idén két nagyobb, harmadik fázisú klinikai vizsgálat elindítását tervezi.

A befektetők egyelőre visszafogottan reagáltak: a Roche-részvények kismértékben mozdultak a mai kereskedésben. Ennek oka, hogy a gyógyszer bevezetésére a már most is zsúfolt piacon várhatóan még éveket kell várni. Egyes elemzők ugyanakkor úgy vélik, hogy az elhízás elleni készítmények piaca a 2030-as évek elejére elérheti az évi 150 milliárd dolláros nagyságrendet.

A Roche-nak jelenleg hat gyógyszerjelöltje van klinikai fejlesztés alatt elhízás, illetve olyan kapcsolódó betegségek kezelésére, mint a 2-es típusú cukorbetegség és a magas vérnyomás. A vállalat várakozásai szerint ezek mindegyike 2030-ig piacra kerülhet, és három készítmény esetében is reálisnak tartják az évi egymilliárd dollárt meghaladó árbevétel elérését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

