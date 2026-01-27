  • Megjelenítés
Kiderült, mi vezetett a halálos légikatasztrófához: gépek ezrei kerültek veszélybe korábban is
Kiderült, mi vezetett a halálos légikatasztrófához: gépek ezrei kerültek veszélybe korábban is

Portfolio
Kormányzati szervek mulasztásai és rendszerszintű hibák sorozata vezetett ahhoz a 2025-ös légi katasztrófához, amely több mint két évtizede a legsúlyosabb polgári repülőgép-balesetnek számít az Egyesült Államokban – közölte az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vezetője a Bloomberg tudósítása szerint.

A testület azt vizsgálta, miért ütközött össze 2025. január 29-én egy amerikai hadsereghez tartozó helikopter egy American Airlines regionális járatával a washingtoni Ronald Reagan repülőtér közelében. A balesetben hárman haltak meg a Sikorsky UH-60L helikopter fedélzetén, míg az utasszállító CRJ-700-as gépen 64 fő vesztette életét a személyzettel együtt.

Jennifer Homendy, az NTSB elnöke keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy mélyen gyökerező

rendszerhibák együttes hatása teremtette meg a tragédiához vezető körülményeket.

Több tényezőt is kiemelt: a Reagan repülőtér körüli légtér kialakítását, a pilótákra építő, "lásd és kerüld el" elnevezésű ütközéselkerülési módszer korlátait, valamint azt, hogy egyes szervezetek nem használták fel a rendelkezésre álló adatokat, figyelmen kívül hagyták az ismétlődő figyelmeztetéseket, és nem alakítottak ki megfelelő biztonsági kultúrát.

A nyomozás szerint a helikopter a megengedettnél magasabban repült, hibás magassági adatok alapján, és nem sugározta pozícióját ADS-B Out technológiával. A vizsgálat feltárta azt is, hogy a repülőtér térségében korábban már több ezer alkalommal került veszélyesen közel egymáshoz kereskedelmi repülőgép és helikopter. A baleset éjszakáján mindössze egyetlen légiforgalmi irányító felügyelte a repülőgépeket és a helikoptereket, és elmulasztotta figyelmeztetni az American Airlines járatát a közelben tartózkodó Black Hawk helikopter jelenlétére.

A tragédia után szigorították a helikopterforgalomra vonatkozó szabályokat a repülőtér környékén, és támogatást kapott a légiforgalmi irányítás régóta esedékes korszerűsítése. A szenátus egyhangúlag elfogadott egy törvényjavaslatot, amely szigorítaná az ADS-B Out nélkül repülő katonai gépekre vonatkozó előírásokat, ám azóta elakadt a képviselőházban. A közlekedési minisztérium főfelügyelője vizsgálatot indított a Reagan repülőtér körüli légtér kezelésével és az ADS-B Out alóli mentességek felügyeletével kapcsolatban.

