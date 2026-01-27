Megint le kellett zárni egy repteret rejtélyes léggömbök miatt

A vilniusi repülőtér kedden ismét ideiglenesen leállította működését, miután Belaruszból érkező léggömbök zavarták meg Litvánia légterét.

A repülőteret magyar idő szerint 18:05-kor zárták le, és nagyjából egy órával később nyitották meg újra.

A belarusz határtól mindössze 30 kilométerre fekvő légikikötőt

október eleje óta már több mint tíz alkalommal kellett lezárni hasonló incidensek miatt.

Legutóbb december 3-án függesztették fel a forgalmat.

Litvánia álláspontja szerint a léggömböket cigarettacsempészek indítják Belaruszból. A litván hatóságok Aljakszandr Lukasenkát, a belarusz elnököt is felelősnek tartják azért, mert nem lép fel a jelenséggel szemben, és az esetet a hibrid hadviselés egyik formájaként értékelik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images