Oroszország veszélyes játékot űz az európai vizeken: 13 ország szólalt fel az egyre súlyosabb helyzet miatt

Az északi-tengeri és a balti-tengeri országok kedden ismertetett közös nyilatkozata szerint Oroszország zavarja a tengerhajózás műholdas navigációját a térségben.

A tengerhajózással foglalkozó szállítmányozó cégekhez intézett figyelmeztetést Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Belgium, Dánia, Norvégia, Svédország és Finnország szakminiszterei írták alá.

A felhívás - amelyet kedden a brit közlekedési minisztérium ismertetett Londonban - leszögezi, hogy a modern tengeri közlekedés működése alapvetően a műholdas navigáció megbízhatóságára épül, és az utóbbi három évtizedben a globális tengerhajózás fejlődési irányát egyre nagyobb mértékben a műholdas rendszerek nyújtotta navigációs adatszolgáltatás határozta meg. A közös közlemény úgy fogalmaz, hogy ez az átállás komoly mértékben javította a tengerhajózás hatékonyságát, ugyanakkor új függőséget is teremtett, és ha ebben az adatszolgáltatásban fennakadások keletkeznek, az a tengeri közlekedés megbízhatóságát és biztonságát veszélyezteti.

A többhatalmi felhívás szerint a tengerhajózás résztvevői újabban

a műholdas navigációs rendszerek egyre nagyobb mértékű zavarását tapasztalják az európai vizeken,

mindenekelőtt a Balti-tenger térségében. Az aláírók országok szerint a zavarási tevékenység "Oroszországból ered", rontja a nemzetközi tengeri szállítmányozás biztonságát, és a térségben közlekedő összes hajóra kockázatot jelent.

A tengerhajózás résztvevőihez intézett felhívás szerint a hajók automata azonosító rendszerei által szolgáltatott adatok meghamisítása is kikezdi a tengerhajózás biztonságát, növeli a balesetek kockázatát és rendkívüli mértékben hátráltatja a mentési műveleteket.

A felhívást aláíró országok mindezek alapján felszólítják a nemzetközi tengerhajózási közösség tagjait és a nemzetállami szakhatóságokat arra, hogy a hajókat megfelelően készítsék fel, a személyzeteket pedig képezzék ki a biztonságos tengeri közlekedésre a navigációs rendszerek kiesése esetén is.

A közös közlemény sürgeti olyan földi telepítésű alternatív rádiónavigációs rendszerek kifejlesztését is, amelyek a globális navigációs műholdas rendszer működésének fennakadása, a műholdas jelszolgáltatás kiesése vagy zavarása esetén ezt a rendszert pótolni tudják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio