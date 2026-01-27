Szijjártó: több mint 2 milliárdot ad a kormány egy 15 milliárdos pécsi beruházásra

A Körber Hungária átfogó beruházási programot hajt végre 14,5 milliárd forint értékben Pécsen, többek között egy magas hozzáadott értékű szolgáltató központot és száz új munkahelyet hozva létre - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a helyszínen.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Körber Hungária beruházásbejelentő ünnepségén kifejtette, hogy a vállalat 14,5 milliárd forint értékben hajt végre fejlesztéseket, amelyek célja a termelés kapacitásának bővítése, a hozzáadott érték emelése, egy új regionális szolgáltató központ létesítése és annak magasabb szintre léptetése.

Ezt a kormány 2,3 milliárd forinttal támogatja.

"A Körber szolgáltató központja Pécsett egy magas hozzáadott értéket képviselő szolgáltató központtá válik, amely nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat fog tudni biztosítani" - mondta. Rámutatott, hogy a cég korábban alapvetően dohánygépgyárként működött, de mára viszont átállt egy sokkal szélesebb termékportfóliójú, inkább orvostechnikai gépek előállítására fókuszáló tevékenységre.

"Mára összesen 245 ilyen szolgáltatóközpontot működtetnek a vállalatok Magyarországon, és 125 ezren dolgoznak ezeknél, és 34,5 év az átlagéletkor

- jegyezte meg.

Mint mondta, Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, miközben a munkanélküliség 11 százalékról 6 százalék alá esett, részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással, összesen 314 milliárd forintnyi értékben, 6300 újabb munkahelyet teremtve.

