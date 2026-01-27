Többen meghaltak az amerikai ítéletidőben

A pénteken kibontakozó vihar a hétvégén
hatalmas területen okozott komoly havazást, megbénította a közúti forgalmat, légijáratok százait törölték, és áramkimaradásokat okozott.
A vihar hétfőre ugyan alábbhagyott, de a hideg várhatóan még napokig kitart.
Kedden a városok mozgósították mentőegységeiket, hogy segítsék a lakosokat, különösen a hajléktalanokat. Eközben országszerte több mint 550 ezer otthon és vállalkozás maradt áram nélkül.
New Yorkban tíz halálos áldozatot regisztráltak. Zohran Mamdani polgármester keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hőmérséklet nyolc éve nem volt ilyen alacsony a városban: a minimum mínusz 13 Celsius-fokot ért el. Az áldozatokat a szabadban találták meg, de egyelőre nem tisztázott, hogy hajléktalanok voltak-e.
Az áldozatok halálának okai között szerepel a kihűlés, a hólapátolás közben bekövetkezett szívroham, valamint egy texasi tragédia is, ahol három kisfiú vesztette életét, miután beszakadt alattuk egy befagyott tó jege.
Közel 200 millió amerikai továbbra is valamilyen téli hidegre vonatkozó figyelmeztetés hatálya alatt áll, legalább február elsejéig. A meteorológusok emellett egy újabb vihart figyelnek, amely a hétvégén érheti el az ország keleti felét.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
