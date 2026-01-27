  • Megjelenítés
Többen meghaltak az amerikai ítéletidőben
Üzlet

Többen meghaltak az amerikai ítéletidőben

Portfolio
Mára 38-ra emelkedett annak a pusztító téli viharnak a halálos áldozatainak száma, amely 14 amerikai államban hóvihart, jeget és dermesztő hideget hozott – közölték a helyi hatóságok.

A pénteken kibontakozó vihar a hétvégén

hatalmas területen okozott komoly havazást, megbénította a közúti forgalmat, légijáratok százait törölték, és áramkimaradásokat okozott.

A vihar hétfőre ugyan alábbhagyott, de a hideg várhatóan még napokig kitart.

Kedden a városok mozgósították mentőegységeiket, hogy segítsék a lakosokat, különösen a hajléktalanokat. Eközben országszerte több mint 550 ezer otthon és vállalkozás maradt áram nélkül.

Még több Üzlet

Új csúcson zárt az S&P 500

Elhalasztották a koronaherceg álomprojektjét, nem épül meg a gigantikus fémkocka

Gyanús időzítés: a kormány bejelentése előtt szállt ki a ma nagyot zuhanó cégből a képviselő

New Yorkban tíz halálos áldozatot regisztráltak. Zohran Mamdani polgármester keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hőmérséklet nyolc éve nem volt ilyen alacsony a városban: a minimum mínusz 13 Celsius-fokot ért el. Az áldozatokat a szabadban találták meg, de egyelőre nem tisztázott, hogy hajléktalanok voltak-e.

Az áldozatok halálának okai között szerepel a kihűlés, a hólapátolás közben bekövetkezett szívroham, valamint egy texasi tragédia is, ahol három kisfiú vesztette életét, miután beszakadt alattuk egy befagyott tó jege.

Közel 200 millió amerikai továbbra is valamilyen téli hidegre vonatkozó figyelmeztetés hatálya alatt áll, legalább február elsejéig. A meteorológusok emellett egy újabb vihart figyelnek, amely a hétvégén érheti el az ország keleti felét.

Kapcsolódó cikkünk

Vörösre fagyott Amerika: elszálltak az áram- és gázárak

Hatalmas hóvihar csapott le: évek óta nem tapasztaltak ilyet az USA északkeleti részén

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Grandio Blog

Évkezdet a telihold árnyékában

Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Orosz hírszerzési főnök: Oroszország olyat tett, amivel a teljes Nyugatot meglepte
Jön az újabb havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility