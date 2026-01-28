  • Megjelenítés
16 ezer embert rúghatnak ki az Amazonnál az AI-ra hivatkozva
16 ezer embert rúghatnak ki az Amazonnál az AI-ra hivatkozva

Az Amazon kedden véletlenül idő előtt értesítette az AWS felhőszolgáltatási részleg dolgozóit a szerdára tervezett leépítésekről: a cég órákkal korábban kiküldte a részvétnyilvánító e-mailt és a kötelező csapatértekezlet meghívóját.

A Reuters pénteki beszámolója szerint

az Amazon ezen a héten több ezer irodai alkalmazott elbocsátását tervezi.

A vállalat azonban hivatalosan még nem erősítette meg a leépítési programot, és az érintett munkavállalókat sem tájékoztatta hivatalos csatornákon.

Új fejlemény ugyanakkor egy kedden kiküldött levél, amelyet Colleen Aubrey, az AWS mesterségesintelligencia-megoldásokért felelős alelnöke írt alá, mely a hírügynökség szerint tévesen azt állította, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában és Costa Ricában dolgozó érintetteket már értesítették az elbocsátásukról. A Reuters által megtekintett Slack-üzenetek szerint a szerdára meghirdetett értekezletet szinte azonnal lemondták. A levélben a vállalat "Project Dawn" néven hivatkozott a leépítési programra.

Az ilyen változások mindenkinek nehezek. Ezeket a döntéseket alapos megfontolás után hoztuk meg, miközben a szervezetünket és az AWS-t a jövőbeli sikerre pozícionáljuk

– írta Aubrey a vélhetően véletlenül korábban kiküldött levélben.

A leépítések az AWS, a kiskereskedelmi, a Prime Video és a HR-részlegeket is érintik, bár a pontos mérték egyelőre nem ismert. Az Amazon októberben mintegy 14 ezer dolgozót bocsátott el egy nagyobb, összesen 30 ezres létszámcsökkentési terv részeként.

Kedden az Amazon a Fresh élelmiszerbolti és a Go üzletláncoknál is megszüntetett állásokat. Ennek hátterében az áll, hogy egyes üzleteket bezárnak, másokat pedig Whole Foods boltokká alakítanak át.

A 30 ezres leépítés az Amazon 1,58 milliós globális létszámának csak kis hányadát jelenti, ugyanakkor a vállalati alkalmazottak közel 10 százalékát érinti. Az Amazon októberi közleményében a

mesterséges intelligencia térnyerésével indokolta a leépítéseket, és Beth Galetti HR-vezető további létszámcsökkentéseket is kilátásba helyezett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

