Eldurvult a kátyúhelyzet Magyarországon, figyelmeztetést adtak ki az autósoknak

Az elmúlt napok időjárás-változásának hatására hirtelen megugrott az országban található kátyúk száma. Az utakon immár újra százezres nagyságrendben előforduló kisebb-nagyobb gödrök a következő hónapokban fokozott veszélyt jelentenek az autósok számára. Az évi néhány ezer forintért elérhető kátyúbiztosítás jelentősen növeli a veszélyes úthibák által okozott károk megtérítésének esélyét – mutatott rá közleményében a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Nem a megelőző heteket jellemző tartósan fagyos időjárás, hanem az éjszakai jegesedést és a nappali olvadást eredményező napi hőingás pusztítja leginkább az utak burkolatát. A forgalmasabb szakaszokon ilyenkor akár órák alatt is kialakulhat egy nagyobb kátyú: általános tapasztalat, hogy az adott útszakaszt jól ismerő autós is gyanútlanul fut bele olyan gödörbe, amely előző nap még nem volt ott.

„A legtöbb kátyúkár defekt, ám ezek egy részében a felnit is javítani kell. Gyakran előfordul azonban olyan eset is, hogy a futómű is sérül, sőt, akár személyi sérüléses baleset is lehet a kátyúba futás következménye, ez pedig már milliós nagyságrendű kártérítéssel is járhat figyelmeztet Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. – A kapcsolódó kárigényeket azonban igen nehéz érvényesíteni: az elmúlt évek tapasztalata szerint az illetékes útkezelők ezeknek csupán körülbelül a felét fogadják el.”

A lakott területen kívül bekövetkező kátyúkárok esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé kell fordulniuk a károsultaknak, míg lakott területen belül ilyen ügyekben az adott önkormányzat megfelelő szerve, Budapest fő- és tömegközlekedési útjain pedig a Budapest Közút Zrt. az illetékes. Az elbírálás során az útkezelők általában a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket utasítják el, de azok sem számíthatnak kártérítésre, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet.

A kátyúbiztosításnak számos előnye van

Bár az útkezelők folyamatosan dolgoznak az úthibák kijavításán, az autósok várhatóan májusig mindenképpen nagy számban találkozhatnak kátyúkkal az utakon. Továbbra is érdemes megkötni a kátyúbiztosítást, amelynek számos előnye van az útkezelővel intézett kártérítéssel szemben.

Évi 4-5 ezer forintos díj ellenében már található megfelelő kátyúbiztosítás, amit általában kgfb vagy casco mellé kötnek kiegészítő biztosításként. Egyes biztosítók azonban önálló termékként is kínálják. A kátyúbiztosítás kedvezményezettjei nem az útkezelő felé, hanem közvetlenül a biztosítójuk felé jelentik a kárt, ami eleve megnöveli a sikeres kárrendezés esélyeit. Egyes módozatok ráadásul a figyelmeztető táblával ellátott útszakaszokra is fedezetet nyújtanak.

A biztosítók ebben a biztosítási konstrukcióban általában nem számítanak fel önrészt, ami azért is fontos, mert egy átlagos kátyúkár összege még ma sem tesz ki 100 ezer forintot lényegesen meghaladó összeget. Emiatt az általában 100 ezer forintos minimális önrésszel megkötött casco biztosítások ilyen esetekben nem jelentenek megoldást.

A káreseményt minden esetben megfelelően rögzíteni kell

„A megfelelő dokumentációra természetesen kátyúbiztosítás esetében is szükség van – hívja fel a figyelmet a FBAMSZ elnöke. – Fontos, hogy az autós maradjon a helyszínen, mert tanúkat vagy hatósági jegyzőkönyvet csak így tud szerezni. Autópályán lehetőség szerint a legközelebbi biztonságos helyszínen kell megvárni az útellenőrt. Célszerű minél több fényképet készíteni a kátyúról és a sérülésről, ügyelve arra is, hogy a helyszín ezek alapján jól beazonosítható legyen. A fényképek mellett érdemes az esetleges tanúk elérhetőségét is megszerezni, a kártérítés folyósításáig pedig meg kell őrizni a sérült alkatrészeket is.

