Elképesztő rekordot ért el az arany

Az arany ára szerdán először lépte át az unciánkénti 5300 dolláros szintet. A rekordot döntögető emelkedést a gazdasági bizonytalanság és a gyengülő amerikai dollár hajtja, miközben a befektetők a Federal Reserve kamatdöntésére várnak, és egyre erősebbek a jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak.

A spot arany árfolyama magyar idő szerint 17:05-kor 1,7 százalékos emelkedéssel 5278,28 dolláron állt, miután korábban 5311,31 dolláros történelmi csúcsot ért el. Az előző kereskedési napon a nemesfém több mint 3 százalékot drágult. A dollárindex négyéves mélypontok közelében mozgott, ami a tengerentúli vásárlók számára olcsóbbá tette a dollárban jegyzett aranyat.

"A nemesfémek ralijának mostanra saját lendülete lett" – mondta Peter Grant, a Zaner Metals vezető elemzője a Reuters hírügynökségnek. Hozzátette, hogy az arany ugyan túlvett tartományban van, és így sebezhető egy korrekció előtt, de az árfolyamesések során tapasztalható erős vételi érdeklődés továbbra is a felfelé ívelő trendet támogatja.

Szerinte a következő célár az 5400 dolláros szint lehet.

A befektetők a Fed szerdai kamatdöntésére figyeltek, ahol várhatóan változatlanok maradnak a kamatok. A figyelem Jerome Powell elnök sajtótájékoztatójára összpontosul. Donald Trump amerikai elnök kedden bejelentette, hogy hamarosan megnevezi, kit jelöl Powell utódjának, akinek mandátuma májusban jár le, és kamatvágásokat jósolt az új vezetés alatt.

Az arany mint menedékeszköz jellemzően jól teljesít az alacsony kamatok és a szélesebb körű bizonytalanság időszakában. Az év eleje óta több mint 20 százalékot drágult, folytatva a tavalyi rekordmenetét.

Grant szerint a kiskereskedelmi kereslet a rekordmagasságú árak miatt visszafogott, és jelentős az elhalasztott vásárlások mennyisége. Az aranykereskedők visszavonultak az ócskafém-felvásárlástól is, mivel a finomítók annyira túlterheltek, hogy nem fogadnak új megrendeléseket, amíg fel nem dolgozzák meglévő készleteiket.

