Figyelmeztetést adtak ki: gyanús vételi ajánlattal keresik meg egy hazai tőzsdei cég részvényeseit
Figyelmeztetést adtak ki: gyanús vételi ajánlattal keresik meg egy hazai tőzsdei cég részvényeseit

Portfolio
A NAP Nyrt. igazgatósága közleményben tájékoztatta a befektetőket és a tőkepiaci szereplőket, hogy a társaság tudomására jutott: egy befektető – jogi képviselőjén keresztül – olyan megkereséseket küld a részvényeseknek, amelyeket „vételi ajánlatként” tüntet fel - derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.
A NAP Nyrt. hangsúlyozza: 

nem rendelkezik információval arról, hogy a társaság részvényeire bármilyen hivatalos, jogszerűen meghirdetett nyilvános vételi ajánlat létezne.

A közlemény szerint a társaság semmilyen módon nem járult hozzá ezekhez a részvényeseknek küldött megkeresésekhez, és teljes mértékben elhatárolódik tőlük.

A vállalat arra is felhívja a figyelmet, hogy részvényei a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán vannak regisztrálva. Ennek lényege, hogy a részvények szabályozott keretek között, átláthatóan (transzparens módon) ott megvásárolhatók és eladhatók a piac kereskedési szabályai szerint.

A közlemény emlékeztet: a nyilvánosan működő részvénytársaságokban a befolyásszerzés és a részvényekre tett nyilvános vételi ajánlat jogszabály által részletesen és szigorúan szabályozott folyamat. Ezt Magyarországon a tőkepiacról szóló törvény rendezi, az uniós szabályokkal összhangban.

A társaság közlése szerint eddig nem történt a jogszabályoknak megfelelő, hivatalos nyilvános ajánlattétel, és a részvényeseknek küldött, említett megkeresések nem felelnek meg ezeknek a szabályoknak. A NAP Nyrt. szerint a részvényeseknek küldött „ajánlatok” alkalmasak lehetnek a piac befolyásolására, ezért a társaság bejelentést tett a Magyar Nemzeti Bank felé, és a befektetők védelme érdekében közzétette ezt a tájékoztatást.

