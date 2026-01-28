  • Megjelenítés
Történelmi pillanat a tőzsdén: Dél-Korea lenyomta Németországot
Történelmi pillanat a tőzsdén: Dél-Korea lenyomta Németországot

Portfolio
Dél-Korea tőzsdei kapitalizációja már meghaladja Németországét, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a technológiai óriásvállalatok profitálnak a mesterséges intelligencia és a robotika világszintű fellendüléséből.
Az ázsiai ország tőzsdéjének összpiaci értéke ma reggelre 3,25 ezer milliárd dollárra emelkedett, ezzel megelőzte a 3,22 ezer milliárd dolláros német piacot, és

a világ tizedik legnagyobb tőzsdéjévé vált, közvetlenül Tajvan mögött.

A rangsor átrendeződése jól jelzi a koreai részvények gyors felemelkedését, amelyet a befektetőbarát reformok táplálnak, valamint az, hogy az ország meghatározó szerepre tett szert a globális mesterségesintelligencia-ellátási láncban. A Kospi-index 2026-ban 23 százalékot ugrott, míg a német DAX mindössze 1,7 százalékkal emelkedett a geopolitikai bizonytalanságok és a gazdaságélénkítő intézkedések körüli bizonytalanság miatt.

"Korea már nem csupán a világkereskedelem közvetítője, hanem jelenleg az egyetlen piac, amely a 2020-as évek három legfontosabb megatrendjének – a mesterséges intelligenciának, az elektrifikációnak és a védelmi iparnak – a szűk keresztmetszetében helyezkedik el" – mondta az Impactfull Partners ügyvezető igazgatója. Míg Németország az autóipar és a vegyipar strukturális hanyatlásával küzd, addig Dél-Korea a fegyverkezési és mesterségesintelligencia-infrastruktúra által hajtott szuperciklust élvezi.

Li Dzsemjong koreai elnök tőzsdebarát lépései és a vállalatirányítási reformok ösztönzése lendületet adott a tavalyi ralinak. Ez egybeesett a memóriachipek kínálati hiányával és áremelkedésével, ami a Samsung Electronics és az SK Hynix részvényeinek meredek drágulásához vezetett. A robotikai fellendülés a Hyundai Motor és leányvállalatai árfolyamát is jelentősen megemelte.

A koreai részvények még mindig olcsónak számítanak: a Kospi-index a várt vállalati nyereség 10,6-szorosán forog, szemben a német DAX 16,5-szörös értékeltségével - írja a Bloomberg.

Korea tőzsdei felzárkózása ellenére a két gazdaság mérete között továbbra is jelentős a szakadék. 2024-ben Korea a tizenkettedik helyen állt a világ GDP-rangsorában, míg Németország a harmadik volt. Európa legnagyobb gazdasága körülbelül két és félszer akkora.

A koreai tőzsde és a reálgazdaság közötti eltérés az exportvezérelt vállalati nyereség és a gyenge belföldi kereslet közötti strukturális különbséget tükrözi – mutatott rá a Nomura Holdings közgazdásza. Míg a Kospi-indexen jegyzett vállalatok többsége elsősorban exportból szerez bevételt, addig a szélesebb gazdaság inkább a fogyasztásra és az építőiparra támaszkodik, ahol a tevékenység elmaradt a várakozásoktól.

