Évtizedek óta rejtély volt, most végre kiderült, mi okozza a kínzó fejfájást, ami magyarok millióit gyötri

Világszerte több mint 1,2 milliárd ember szenved migrénes fejfájástól, Magyarországon pedig a becslések szerint a lakosság 12-15 százaléka. A migrén egy neurológiai állapot, amely a világon a második leggyakoribb rokkantsági ok, mégis, gyakori előfordulása és megterhelő hatásai ellenére a migrén nagyrészt rejtély marad. Sok a megválaszolatlan kérdés arról, hogy mi is valójában, mi okozza, és mit lehet tenni azért, hogy a betegek életéből kiiktassák.
Most kezdenek a kutatók igazán közel kerülni ahhoz, hogy megértsék, mi váltja ki a migrénes rohamokat.
A gének, az erek és a betegek fejében kavargó molekuláris koktél vizsgálatával a tudósok számára egyre világosabb, miért fordul elő a migrén, hogyan kezelhető, és miért nem csupán kellemetlen fejfájás, hanem az egész testet érintő krónikus élmény.
A migrén pszichológiai, fizikai és gazdasági terhe nagyon is valós. A rohamok leggyakrabban az ember legproduktívabb éveiben, a húszas évek közepétől az ötvenes évek közepéig jelentkeznek. A migrénben szenvedők nagyobb valószínűséggel kénytelenek kihagyni a munkát, elveszítik az állásukat, és korán nyugdíjba vonulnak.
A migrén tanulmányozásának egyik kihívása, hogy a tünetek rendkívül szerteágazóak lehetnek. Az egyes betegek egészen más tüneteket tapasztalnak, féloldalas fejfájást, hányingert és hányást, szédülést, gyomorfájást, valamint fokozott fény- és hangérzékenységet. A páciensek több mint fele szélsőséges fáradtságról számol be, míg egyeseknél specifikus ételvágyak jelentkeznek. Mások a roham korai fázisában túlzottan ásítoznak. A betegek körülbelül 25 százalékánál úgynevezett aurák jelennek meg – szaggatott, fényes villanások vagy elmosódott foltok látomásai.
A rohamot kiváltónak vélt triggerek ugyanilyen változatosak. Van, akinél az alváshiány vagy a koplalás, másoknál a csokoládé, az érlelt sajt, a kávé vagy a fehérbor váltja ki a rohamot. A stressz a páciensek többségénél szorosan összefügg a migrénnel, és érdekes módon a stressz oldódása is – ezért olyan tipikusak a hétvégi rohamok.
Ikervizsgálatok azt mutatják, hogy a migrénnek erős genetikai komponense van. Ha a szüleidnek vagy nagyszüleidnek volt migrénjük, statisztikailag nagyobb eséllyel öröklöd ezt a neurológiai állapotot. Az öröklött gének a becslések szerint a migrénesek 30–60 százalékánál játszanak szerepet; a többi esetben valószínűleg kumulatív külső tényezők – például az élettörténet, a környezet és a viselkedés – felelősek – mondja az ausztráliai Queenslandi Műszaki Egyetem genetikusa. Nyholt több ezer ember genetikai állományát vizsgálja, hogy megtalálja a hibásan működő géneket, de a kutatás "összetettebb volt, mint amire ideálisan számítottunk" – fogalmaz. 2022-ben 100 ezer migrénes beteg génjeit hasonlította össze 770 ezer nem migrénes ember genetikai adataival. Így 123 úgynevezett kockázati SNP-t azonosított – apró eltéréseket az emberek DNS-kódjában –, amelyek a migrénhez kapcsolódnak. Most egy újabb vizsgálatot futtat 300 ezer migrénes beteg részvételével, abban bízva, hogy további markereket talál. Nyholt elemzése már most feltárta, hogy a migrénben érintett genetikai markerek egy része szorosan korrelál a depresszióval és a cukorbetegséggel, valamint az agy különböző struktúráinak méretével.
A fejfájások lüktető jellege miatt a migrénes rohamok egyik fő gyanúsítottja sokáig az agyba vezető erek kitágulása volt, amely vérözönt okoz. A tudósok azonban soha nem találtak egyértelmű, meggyőző korrelációt a véráramlás és a migrén kezdete között. Ez nem jelenti azt, hogy az ereknek semmi közük a migrénhez. A Nyholt által felfedezett kockázati gének közül sok az erek működését szabályozza. A rohamok során az erek valóban abnormálisan kitágulnak, és gyógyszerekkel vissza is lehet szűkíteni őket a migrén fájdalmának enyhítésére. Tehát bár az erek határozottan részt vesznek a migrénes roham folyamatában, lehet, hogy nem ők az elsődleges okok. A migrénre gyakorolt hatásuk összefügghet más, rejtett tényezőkkel, például a fájdalmat okozó molekulák rendellenes felszabadulásával az érfalakban, vagy az erekből az agyba küldött más jelekkel. Az is lehet, hogy a kitágulásuk egyszerűen a migrén tünete, nem pedig kiváltó oka.
"A migrén a neurológia és a pszichiátria határmezsgyéjén helyezkedik el" – mondja egy kutató, aki hasonlóságot talált a migrén és olyan állapotok között, mint a rohamok, az epilepszia vagy a stroke.
A migrénben az agy szerepét vizsgáló tudósok vezető elmélete szerint a rohamot egy lassú, rendellenes elektromos hullám indítja el, amely az agykéregen terjed át.
Ezt a jelenséget kortikális terjedő depressziónak nevezik. A hullám elnyomja az agyi aktivitást, és a közeli fájdalomidegeket aktiválásra készteti, riasztást indítva és gyulladást kiváltva.
De miért indul el ez a szabálytalan hullám? És hova terjed? Hogyan vezet ez az elektromos mintázat ennyi különféle tünethez? Ezeket a kérdéseket még mindig nehéz pontosan megválaszolni. 2025 márciusában azonban a tudósoknak először sikerült valós időben megfigyelniük a hullámot, miközben egy 32 éves beteg agyát monitorozták egy tervezett műtét előtt. A jelenséget 95, a koponyáján keresztül bevezetett elektróda érzékelte. A hullám a látókéregből indult ki – ami megmagyarázhatja, miért tapasztalnak egyesek fényérzékenységet és aurát –, majd további 80 percig terjedt az egész agyban.
A hullám jellegének és útvonalának változatossága segít megmagyarázni, miért van egyeseknek csak aurájuk, másoknak aurájuk a fejfájás előtt, megint másoknak pedig előbb fejfájásuk, és csak utána aurájuk. A kortikális terjedő depresszió azonban így is magyarázatot ad a migrénes roham során fellépő egyéb neurológiai tünetekre, mint például a fáradtság, az ásítás, az agyi köd és a specifikus ételek utáni sóvárgás.
Egy másik, szintén egyetlen beteget vizsgáló tanulmány azt is sugallta, hogy az agy mélyén található, hipotalamusznak nevezett kis régió szokatlanul aktiválódik már egy teljes nappal a migrénes roham előtt. A hipotalamusz részt vesz a stresszválaszokban és az alvás–ébrenlét ciklus szabályozásában is, amelyek gyakori migréntriggerek. Szerepének pontosabb megértéséhez azonban nagyobb vizsgálatokra van szükség.
Lényeges azonban, hogy sem a látókéreg, sem a hipotalamusz nem a migrénes fájdalom közvetlen helye. A fejfájás az agyhártyák – az agyat körülvevő, vastag, zselészerű, háromrétegű külső membrán – idegrostjaiban érződik, valamint egy vastag idegkötegen keresztül, amelyet trigeminális ganglionnak neveznek, és amely összeköti az agyhártyákat az arc, a fejbőr és a szemek érzőidegeivel. Éppen ezért egyes tudósok úgy vélik, hogy ez az agyat körülvevő kocsonyás zsák tarthatja a kulcsot a migrén megértéséhez.
Az agyhártyákat immunsejtek árasztják el, amelyek feladata az agy védelme. Amikor ezek a sejtek túlságosan aktívvá válnak, az általuk felszabadított molekulák gyulladást idézhetnek elő, amely befolyásolja az agyhártyák másik oldalán lévő idegsejteket. Egyes kutatók azt feltételezik, hogy ezen immunsejtek túlzott válasza válthatja ki a migrénes rohamot. Ez magyarázhatja, miért statisztikailag gyakoribbak a migrénes rohamok allergiás náthában és szénanáthában szenvedőknél, és miért tűnnek gyakoribbnak allergiaszezonban, amikor az allergének – például a pollen – aktiválhatják ezeket az immunsejteket.
Más jelek is arra utalnak, hogy az agyhártyák lehetnek a létfontosságú kapocs a környezeti triggerek és az agyban zajló folyamatok között. Ezen a membránon olyan receptorok találhatók, amelyek képesek érzékelni a savasság változásait – ezeket kiválthatják élettani ingadozások, az agyat körülvevő gyulladás, vagy egy szabálytalan elektromos hullám, amely elnyomja az agyi aktivitást. Amikor ezek a receptorok érzékelik, hogy az agyhártyák savasabbá válnak, elektromos jeleket küldenek a migrénes rohamokban érintett fájdalomrostoknak. Az agyhártyák más részei hasonló módon reagálnak a melegre és a hidegre, ami segíthet megmagyarázni, miért találnak egyes betegek enyhülést a fejfájásukra helyezett jégzacskókkal vagy meleg párnákkal.
A standard, objektív molekuláris bioindikátor keresése – vagyis annak a jelnek a felkutatása, amely megmutatja, mikor válik az agy migrénre hajlamossá – még nem ért véget. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb áttörése éppen egy ilyen molekula kereséséből született. A kutatók szokatlanul magas szintet azonosítottak a kalcitonin génhez kapcsolt peptideknek (CGRP) nevezett neuromodulátorokból.
Ez a felismerés új gyógyszerek kifejlesztéséhez vezetett, amelyek a CGRP-t célozzák, hogy csírájában fojtsák el a rohamot, vagy megelőzzék annak kialakulását. Ez a terápiás előrelépés már most óriási enyhülést hozott a betegek számára olyan módon, ahogyan más beavatkozások nem tudtak. Egy 2025 októberében publikált tanulmányban, amely több mint 570, egy éven át CGRP-gátlót szedő beteget vizsgált, a páciensek 70 százaléka érte el, hogy migrénes rohamaik gyakorisága legalább 75 százalékkal csökkent. Körülbelül 23 százalékuk pedig teljesen megszabadult a migrénes rohamoktól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb masszív apanázst kapott Ukrajna a gázszámlákra
Közelíti az 1 milliárd eurót.
Nipah vírus: újra fenyeget a halálos kór, ezt kell tudni a veszélyes betegségről
Itt vannak a részletek.
Rengeteg magyar veszni hagy közel 200 ezer forintnyi ingyenpénzt – mutatjuk, mit kell tenni érte!
A legtöbben nem is tudnak erről a lehetőségről, ami öt évre visszamenőleg igényelhető az államtól.
Kikerült az EU új migrációs terve: durva szigorítások és vízumváltozások jönnek
Brüsszelben erős kontrollra készülnek: Európa dönt arról, ki léphet be, és milyen feltételekkel.
Beleszállt Trumpba és az internet tapsolt – most saját hazájából vonják kérdőre a kanadai miniszterelnököt
"Mintha mindenki azt mondaná: igen, te csak mondd, de én nem fogom mondani, és nem is állok majd ki melletted."
A pénzügyi válság óta nem látott adatok érkeztek Amerikából
Történelmi változás előtt állhat a gazdaság.
Rekordot döntött a spekuláció az unió piacán - jön a kínálati sokk 2026-ban
A drágulás nem marad politikai visszhang nélkül.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!