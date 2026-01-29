Évtizedek óta rejtély volt, most végre kiderült, mi okozza a kínzó fejfájást, ami magyarok millióit gyötri

Világszerte több mint 1,2 milliárd ember szenved migrénes fejfájástól, Magyarországon pedig a becslések szerint a lakosság 12-15 százaléka. A migrén egy neurológiai állapot, amely a világon a második leggyakoribb rokkantsági ok, mégis, gyakori előfordulása és megterhelő hatásai ellenére a migrén nagyrészt rejtély marad. Sok a megválaszolatlan kérdés arról, hogy mi is valójában, mi okozza, és mit lehet tenni azért, hogy a betegek életéből kiiktassák.

Most kezdenek a kutatók igazán közel kerülni ahhoz, hogy megértsék, mi váltja ki a migrénes rohamokat.

A gének, az erek és a betegek fejében kavargó molekuláris koktél vizsgálatával a tudósok számára egyre világosabb, miért fordul elő a migrén, hogyan kezelhető, és miért nem csupán kellemetlen fejfájás, hanem az egész testet érintő krónikus élmény.

A migrén pszichológiai, fizikai és gazdasági terhe nagyon is valós. A rohamok leggyakrabban az ember legproduktívabb éveiben, a húszas évek közepétől az ötvenes évek közepéig jelentkeznek. A migrénben szenvedők nagyobb valószínűséggel kénytelenek kihagyni a munkát, elveszítik az állásukat, és korán nyugdíjba vonulnak.

A migrén tanulmányozásának egyik kihívása, hogy a tünetek rendkívül szerteágazóak lehetnek. Az egyes betegek egészen más tüneteket tapasztalnak, féloldalas fejfájást, hányingert és hányást, szédülést, gyomorfájást, valamint fokozott fény- és hangérzékenységet. A páciensek több mint fele szélsőséges fáradtságról számol be, míg egyeseknél specifikus ételvágyak jelentkeznek. Mások a roham korai fázisában túlzottan ásítoznak. A betegek körülbelül 25 százalékánál úgynevezett aurák jelennek meg – szaggatott, fényes villanások vagy elmosódott foltok látomásai.

A rohamot kiváltónak vélt triggerek ugyanilyen változatosak. Van, akinél az alváshiány vagy a koplalás, másoknál a csokoládé, az érlelt sajt, a kávé vagy a fehérbor váltja ki a rohamot. A stressz a páciensek többségénél szorosan összefügg a migrénnel, és érdekes módon a stressz oldódása is – ezért olyan tipikusak a hétvégi rohamok.

Ikervizsgálatok azt mutatják, hogy a migrénnek erős genetikai komponense van. Ha a szüleidnek vagy nagyszüleidnek volt migrénjük, statisztikailag nagyobb eséllyel öröklöd ezt a neurológiai állapotot. Az öröklött gének a becslések szerint a migrénesek 30–60 százalékánál játszanak szerepet; a többi esetben valószínűleg kumulatív külső tényezők – például az élettörténet, a környezet és a viselkedés – felelősek – mondja az ausztráliai Queenslandi Műszaki Egyetem genetikusa. Nyholt több ezer ember genetikai állományát vizsgálja, hogy megtalálja a hibásan működő géneket, de a kutatás "összetettebb volt, mint amire ideálisan számítottunk" – fogalmaz. 2022-ben 100 ezer migrénes beteg génjeit hasonlította össze 770 ezer nem migrénes ember genetikai adataival. Így 123 úgynevezett kockázati SNP-t azonosított – apró eltéréseket az emberek DNS-kódjában –, amelyek a migrénhez kapcsolódnak. Most egy újabb vizsgálatot futtat 300 ezer migrénes beteg részvételével, abban bízva, hogy további markereket talál. Nyholt elemzése már most feltárta, hogy a migrénben érintett genetikai markerek egy része szorosan korrelál a depresszióval és a cukorbetegséggel, valamint az agy különböző struktúráinak méretével.

A fejfájások lüktető jellege miatt a migrénes rohamok egyik fő gyanúsítottja sokáig az agyba vezető erek kitágulása volt, amely vérözönt okoz. A tudósok azonban soha nem találtak egyértelmű, meggyőző korrelációt a véráramlás és a migrén kezdete között. Ez nem jelenti azt, hogy az ereknek semmi közük a migrénhez. A Nyholt által felfedezett kockázati gének közül sok az erek működését szabályozza. A rohamok során az erek valóban abnormálisan kitágulnak, és gyógyszerekkel vissza is lehet szűkíteni őket a migrén fájdalmának enyhítésére. Tehát bár az erek határozottan részt vesznek a migrénes roham folyamatában, lehet, hogy nem ők az elsődleges okok. A migrénre gyakorolt hatásuk összefügghet más, rejtett tényezőkkel, például a fájdalmat okozó molekulák rendellenes felszabadulásával az érfalakban, vagy az erekből az agyba küldött más jelekkel. Az is lehet, hogy a kitágulásuk egyszerűen a migrén tünete, nem pedig kiváltó oka.

"A migrén a neurológia és a pszichiátria határmezsgyéjén helyezkedik el" – mondja egy kutató, aki hasonlóságot talált a migrén és olyan állapotok között, mint a rohamok, az epilepszia vagy a stroke.

A migrénben az agy szerepét vizsgáló tudósok vezető elmélete szerint a rohamot egy lassú, rendellenes elektromos hullám indítja el, amely az agykéregen terjed át.

Ezt a jelenséget kortikális terjedő depressziónak nevezik. A hullám elnyomja az agyi aktivitást, és a közeli fájdalomidegeket aktiválásra készteti, riasztást indítva és gyulladást kiváltva.

De miért indul el ez a szabálytalan hullám? És hova terjed? Hogyan vezet ez az elektromos mintázat ennyi különféle tünethez? Ezeket a kérdéseket még mindig nehéz pontosan megválaszolni. 2025 márciusában azonban a tudósoknak először sikerült valós időben megfigyelniük a hullámot, miközben egy 32 éves beteg agyát monitorozták egy tervezett műtét előtt. A jelenséget 95, a koponyáján keresztül bevezetett elektróda érzékelte. A hullám a látókéregből indult ki – ami megmagyarázhatja, miért tapasztalnak egyesek fényérzékenységet és aurát –, majd további 80 percig terjedt az egész agyban.

A hullám jellegének és útvonalának változatossága segít megmagyarázni, miért van egyeseknek csak aurájuk, másoknak aurájuk a fejfájás előtt, megint másoknak pedig előbb fejfájásuk, és csak utána aurájuk. A kortikális terjedő depresszió azonban így is magyarázatot ad a migrénes roham során fellépő egyéb neurológiai tünetekre, mint például a fáradtság, az ásítás, az agyi köd és a specifikus ételek utáni sóvárgás.

Egy másik, szintén egyetlen beteget vizsgáló tanulmány azt is sugallta, hogy az agy mélyén található, hipotalamusznak nevezett kis régió szokatlanul aktiválódik már egy teljes nappal a migrénes roham előtt. A hipotalamusz részt vesz a stresszválaszokban és az alvás–ébrenlét ciklus szabályozásában is, amelyek gyakori migréntriggerek. Szerepének pontosabb megértéséhez azonban nagyobb vizsgálatokra van szükség.

Lényeges azonban, hogy sem a látókéreg, sem a hipotalamusz nem a migrénes fájdalom közvetlen helye. A fejfájás az agyhártyák – az agyat körülvevő, vastag, zselészerű, háromrétegű külső membrán – idegrostjaiban érződik, valamint egy vastag idegkötegen keresztül, amelyet trigeminális ganglionnak neveznek, és amely összeköti az agyhártyákat az arc, a fejbőr és a szemek érzőidegeivel. Éppen ezért egyes tudósok úgy vélik, hogy ez az agyat körülvevő kocsonyás zsák tarthatja a kulcsot a migrén megértéséhez.

Az agyhártyákat immunsejtek árasztják el, amelyek feladata az agy védelme. Amikor ezek a sejtek túlságosan aktívvá válnak, az általuk felszabadított molekulák gyulladást idézhetnek elő, amely befolyásolja az agyhártyák másik oldalán lévő idegsejteket. Egyes kutatók azt feltételezik, hogy ezen immunsejtek túlzott válasza válthatja ki a migrénes rohamot. Ez magyarázhatja, miért statisztikailag gyakoribbak a migrénes rohamok allergiás náthában és szénanáthában szenvedőknél, és miért tűnnek gyakoribbnak allergiaszezonban, amikor az allergének – például a pollen – aktiválhatják ezeket az immunsejteket.

Más jelek is arra utalnak, hogy az agyhártyák lehetnek a létfontosságú kapocs a környezeti triggerek és az agyban zajló folyamatok között. Ezen a membránon olyan receptorok találhatók, amelyek képesek érzékelni a savasság változásait – ezeket kiválthatják élettani ingadozások, az agyat körülvevő gyulladás, vagy egy szabálytalan elektromos hullám, amely elnyomja az agyi aktivitást. Amikor ezek a receptorok érzékelik, hogy az agyhártyák savasabbá válnak, elektromos jeleket küldenek a migrénes rohamokban érintett fájdalomrostoknak. Az agyhártyák más részei hasonló módon reagálnak a melegre és a hidegre, ami segíthet megmagyarázni, miért találnak egyes betegek enyhülést a fejfájásukra helyezett jégzacskókkal vagy meleg párnákkal.

A standard, objektív molekuláris bioindikátor keresése – vagyis annak a jelnek a felkutatása, amely megmutatja, mikor válik az agy migrénre hajlamossá – még nem ért véget. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb áttörése éppen egy ilyen molekula kereséséből született. A kutatók szokatlanul magas szintet azonosítottak a kalcitonin génhez kapcsolt peptideknek (CGRP) nevezett neuromodulátorokból.

Ez a felismerés új gyógyszerek kifejlesztéséhez vezetett, amelyek a CGRP-t célozzák, hogy csírájában fojtsák el a rohamot, vagy megelőzzék annak kialakulását. Ez a terápiás előrelépés már most óriási enyhülést hozott a betegek számára olyan módon, ahogyan más beavatkozások nem tudtak. Egy 2025 októberében publikált tanulmányban, amely több mint 570, egy éven át CGRP-gátlót szedő beteget vizsgált, a páciensek 70 százaléka érte el, hogy migrénes rohamaik gyakorisága legalább 75 százalékkal csökkent. Körülbelül 23 százalékuk pedig teljesen megszabadult a migrénes rohamoktól.

