Máris itt van a fájdalmas hatása Trump ultimátumának

A globális olajpiaci benchmark,
a Brent ára szerdán 2,9 százalékkal emelkedett, ezzel tavaly szeptember óta nem látott szintre, 80 dollár fölé került a jegyzés.
Donald Trump amerikai elnök szerdai közösségimédia-bejegyzésében közölte, hogy az iráni térségbe vezényelt amerikai hadihajók készek teljesíteni küldetésüket, és "szükség esetén gyorsan és erőszakkal" fognak fellépni.
A nyersolaj ára 2026 eleje óta folyamatosan emelkedik, ami ellentmond a piacon korábban várt, jelentős túlkínálatra számító előrejelzéseknek. Az Irántól Venezueláig húzódó geopolitikai feszültségek, valamint a kazahsztáni kitermelési zavarok egyaránt hozzájárultak az árak megtámasztásához.
Trump legújabb fenyegetései kockázati prémiumot építettek az olajárakba. A Citigroup elemzői szerint
az Irán elleni csapás lehetősége hordónként 3–4 dollárral emelte meg az olaj geopolitikai felárát,
így az árak a vártnál tartósabban maradhatnak magas szinten.
Egy amerikai támadás veszélyeztethetné a közel-keleti olajszállításokat, a térség ugyanis a globális kínálat mintegy harmadát adja. Irán esetleges megtorlása a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat is megbéníthatná, márpedig ezen a szűk átjárón keresztül szállítják világszerte az olaj és a cseppfolyósított földgáz jelentős részét.
Trump korábban is többször figyelmeztette Iránt, legutóbb azonban nem az atomprogramja, hanem a tüntetések véres leverése miatt. Az amerikai elnök júniusban azt állította, hogy a légicsapások "megsemmisítették" Teherán nukleáris létesítményeit.
Irán közölte, hogy kész a párbeszédre, ugyanakkor jelezte:
provokáció esetén példátlan erővel fog válaszolni.
Teherán a közel-keleti nagyhatalmakkal folytatott diplomáciai erőfeszítéseit is fokozta, hogy elkerülje az újabb amerikai konfliktus kirobbanását.
Címlapkép forrása: Shutterstock
