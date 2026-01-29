  • Megjelenítés
Megbénulhat a forgalom az egyik autópálya-szakaszon: mutatjuk, mikor és hol alakulhat ki káosz
Üzlet

Megbénulhat a forgalom az egyik autópálya-szakaszon: mutatjuk, mikor és hol alakulhat ki káosz

MTI
Közúti jelzőtábla cseréje miatt forgalomkorlátozás várható az M1-M7-es autópálya kivezető szakaszán péntek 20 óra és szombat 4 óra között - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a jelzett időben a forgalom kizárólag a leállósávon haladhat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az autópálya jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri.

A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, illetve érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazásokat is használniuk az optimális útvonal megtervezése érdekében - írták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Bejelentette Gulyás Gergely: így lesz alacsonyabb a januári rezsiszámla
Napokon belül megbénulhat az USA, Trump már a demokratáknak könyörög
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility