Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany, feszült helyzet az olajpiacon

Szomorú csütörtök az amerikai tőzsdéken:

a Microsoft 2020 óta nem látott zuhanása sokkhullámot indított el a technológiai szektorban,

miközben a Bitcoin is két hónapos mélypontra esett.

A befektetők már nemcsak az AI-növekedést, hanem annak fenntarthatóságát is megkérdőjelezik, miközben Washingtonban szombat hajnalban ismét leállhat az államigazgatás - ez további bizonytalanságot generál a piacon.

A Nasdaq 0,9%-os zuhanással zárhat, míg az S&P 500 mérsékeltebb, 0,4%-os mínuszban fejezheti be a napot.

Hozzá kell tenni, hogy mindkét vezető amerikai index sokkal nagyobb mínuszban is volt a nap folyamán, azonban a záráshoz közeledve a vásárlók kerültek fölénybe.