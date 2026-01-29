  • Megjelenítés
Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany, feszült helyzet az olajpiacon
Üzlet

Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany, feszült helyzet az olajpiacon

Portfolio
Bár a Federal Reserve szerda esti kamatdöntő ülését követően kilőtt az arany árfolyama, csütörtök estére nagy kereskedési aktivitás mellett lefordultak a nemesfémek tőzsdei árjegyzései. Eközben az európai sztárvállalat, a SAP árfolyama 16 százalékos esést követően 2 éves mélypontra zuhant, miután a vártnál lassabb rendelésállomány-növekedésről számolt be a negyedik negyedévben. Amerikában a Microsoft sokkolta a piacot, 2020 óta nem látott mértékben esett az árfolyama. A közel-keleti konfliktus kiújulása pedig újra nyomás alá helyezte a nemzetközi olajárakat: a Brent típusú kőolaj árjegyzése a hét eleje óta már több mint 7 dollárt emelkedett hordónként.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

A Microsoft mélybe rántotta a Nasdaq-ot

Szomorú csütörtök az amerikai tőzsdéken:

a Microsoft 2020 óta nem látott zuhanása sokkhullámot indított el a technológiai szektorban,

miközben a Bitcoin is két hónapos mélypontra esett.

A befektetők már nemcsak az AI-növekedést, hanem annak fenntarthatóságát is megkérdőjelezik, miközben Washingtonban szombat hajnalban ismét leállhat az államigazgatás - ez további bizonytalanságot generál a piacon.

A Nasdaq 0,9%-os zuhanással zárhat, míg az S&P 500 mérsékeltebb, 0,4%-os mínuszban fejezheti be a napot.

Hozzá kell tenni, hogy mindkét vezető amerikai index sokkal nagyobb mínuszban is volt a nap folyamán, azonban a záráshoz közeledve a vásárlók kerültek fölénybe.

mYlFgeF3
Megosztás

Félelem a piacon

Egyre több jel mutat az eszkaláció felé Amerika és Irán között:

Kapcsolódó cikkünk

Rohamtempóban kezdett fegyverkezni Irán válaszul Trump haditengerészeti fenyegetésére

Erősödik a nyomás: újabb amerikai hadihajó érkezett a Közel-Keletre

Fokozódik a pánik a feszült térségben: Amerika legfontosabb szövetségesei riadtan nézik Trump közeledő hadihajóit

Legutoljára tavaly nyáron tapasztalhattuk meg az Izrael-Irán konfliktus során, hogy az arab állam által ellenőrzött Hormuzi-szoros lezárásának lehetősége hogyan hat az olajárakra - rövid idő alatt a 80 dolláros szintet is elérte az árfolyam.

A kiújult feszültséget jól jelzi a Brent típusú nyersolaj árjegyzése is:

a hét eleje óta már több mint 7 dollárt emelkedett hordónként.

tLkZFIR8
Megosztás

Újabb őrült lépésre készül Elon Musk - küszöbön lehet a SpaceX és az xAI gigafúziója

Elon Musk magáncégei közül kettő, a SpaceX és az xAI az összeolvadásáról tárgyal. Az ügylet a Reuters értesülései szerint még az idén, a űrvállalat történelmi méretű tőzsdei bevezetés előtt lezárulhat.

Tovább a cikkhez
Újabb őrült lépésre készül Elon Musk - küszöbön lehet a SpaceX és az xAI gigafúziója
Megosztás

Összeomlik a Microsoft árfolyama

Meredek eladási hullám söpört végig a technológiai szektoron, miután a Microsoft részvényei 12 százalékot zuhantak, ami 2020 óta a legrosszabb napi teljesítményük. A befektetők egyre óvatosabbak a mesterséges intelligencia üzleti hatásait illetően, miközben a szoftvercégek növekedési kilátásai és értékeltségei körül is nőnek a kérdőjelek.

Tovább a cikkhez
Összeomlik a Microsoft árfolyama
Megosztás

Súlyos vád érte az Nvidiát: globális versenytársával játszhatott össze, új szankciókat kaphat a nyakába

John Moolenaar republikánus képviselő, a képviselőházi Kína-bizottság elnöke szerint az Nvidia technikai támogatást nyújtott a kínai mesterségesintelligencia-startup DeepSeeknek áttörést jelentő modellje fejlesztéséhez, annak ellenére, hogy az amerikai exportkorlátozások épp a cég hozzáférését próbálják korlátozni a csúcstechnológiás amerikai chipekhez - tudósított a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Súlyos vád érte az Nvidiát: globális versenytársával játszhatott össze, új szankciókat kaphat a nyakába
Megosztás

Kereskedők szerint Kína a sztratoszférába katapultálhatja egy kritikus fontosságú nyersanyag árát

A réz ára soha nem látott magasságokba, tonnánként 14 500 dollár fölé ugrott csütörtökön, miután a kínai befektetők agresszív vásárlási hulláma sokkolta a londoni és sanghaji tőzsdéket. Bár a lendületet az arany és ezüst bezuhanása megtörte, az elemzők szerint már csak egyetlen kínálati zavar választ el minket a 20 000 dolláros árszinttől.

Tovább a cikkhez
Kereskedők szerint Kína a sztratoszférába katapultálhatja egy kritikus fontosságú nyersanyag árát
Megosztás

A réz sem úszta meg

Igazi hullámvasút a rézpiacon is. A nap első felében még meredeken emelkedett az árfolyama, és új történelmi csúcsot döntött,

de az ezüsthöz és aranyhoz hasonlóan a réz jegyzése is bezuhant.

4QvHIMLM
Megosztás

50 százalékot emelkedhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!

Megállíthatatlanul robog tovább napjaink legnagyobb befektetési sztorija, mostani elemzésünk szereplője pedig egy olyan részvény, amelyhez nem csak, hogy nagyon jó áron hozzá lehet jutni, de az egyik legjobb és legstabilabb módja lehet annak, hogy befektetőként igazán megfogjuk a trenben rejlő hatalmas lehetőségeket.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
50 százalékot emelkedhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!
Megosztás

Történelmi csúcsok után: mindössze egy óra alatt összeomlott az ezüst és arany árfolyama

Drámai fordulat a nemesfémek piacán: miután az arany ára átlépte az 5600 dolláros legújabb történelmi csúcsát, az árjegyzés meredek zuhanásba kezdett. Annak ellenére, hogy a nemesfém több mint 4%-os mínuszban is járt már csütörtökön, még így is az 1980-as évek óta eltelt időszak legjobb hónapját zárhatja.

Tovább a cikkhez
Történelmi csúcsok után: mindössze egy óra alatt összeomlott az ezüst és arany árfolyama
Megosztás

Csúcsdöntés után lefordult a magyar tőzsde

Mozgalmas napja van a piacoknak, de összességében a globális részvénypiaci kép ma inkább negatív, az USA-ban komoly esést látunk, és itt Európában is elromlott a hangulat délutánra. Ebben a képbe illett bele a magyar piac is, a BUX napon belül történelmi csúcsot döntött, de végül eséssel zárt.

Tovább a cikkhez
Csúcsdöntés után lefordult a magyar tőzsde
Megosztás

Zuhannak a nemesfémek

Begyorsultak a mozgások az aranynál és az ezüstnél, az arany jelenleg 5 százalékos mínuszban van, az ezüst pedig 7 százalékot zuhant.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Fordulat az aranynál és ezüstnél

Hirtelen nagy fordulat ment végbe az arany piacán, a korábbi 5600 dollárhoz közeli történelmi csúcshoz képest 5300 dollár közelébe esett az árfolyam, ez napon belül 1,8 százalékos esésnek felel meg.

2CjuPB6f

Az ezüst szintén fordult, 120 dollár fölött is volt a jegyzés, ugyancsak történelmi csúcson, de jelenleg már közel 5,6 százalékos a zakó.

D936muST
Megosztás

Rekordot döntött a spekuláció az unió piacán - jön a kínálati sokk 2026-ban

Az európai szén-dioxid-kvóták (EUA) piaca újabb mérföldkőhöz érkezett: a befektetési alapok és spekulánsok minden eddiginél nagyobb arányban fogadnak az árak emelkedésére. Miközben a kínálat drasztikusan szűkül, az európai nehézipar egyre nagyobb nyomás alá kerül a növekvő költségek miatt - írta meg a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Rekordot döntött a spekuláció az unió piacán - jön a kínálati sokk 2026-ban
Megosztás

A pénzügyi válság óta nem látott adatok érkeztek Amerikából

Az amerikai kereskedelmi mérleg hiánya novemberben csaknem megduplázódott az előző hónaphoz képest, és 56,8 milliárd dollárra nőtt – közölte csütörtökön a Kereskedelmi Minisztérium. Ez jóval meghaladta a Bloomberg által megkérdezett elemzők 44 milliárd dolláros várakozását, miközben a mutató októberben még 2009 óta nem látott alacsony szinten állt - írta meg a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
A pénzügyi válság óta nem látott adatok érkeztek Amerikából
Megosztás

Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!

Az elmúlt hetekben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy nagyon olcsó magyar részvényt, amely kitörés előtt áll. Január végéhez közeledve pedig már meg is történt ez a várt kitörés. Hiába azonban az emelkedés, a részvény még most is rendkívül jó áron van. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!
Megosztás

Felpattant a Lockheed Martin

A Lockheed Martin 2026-ra az elemzői várakozásokat meghaladó bevétel- és profitelőrejelzést adott, a tartósan erős fegyver- és vadászgépkereslet miatt.

A részvény több mint 5 százalékkal emelkedett a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

LMT_2026-01-29_14-52-19
Megosztás

A vártnál minimálisan, de többen fordultak munkanélküliségi segélyhez az Egyesült Államokban

A múlt héten a várt 206 ezer fő helyett 209 ezerrel nőtt az új munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokból. Viszonyításképpen, ez a szám múlt héten 200 ezer volt.

Lévén, hogy ez az adat nem tér el nagyban a várttól, nem is látni nagyobb piaci elmozdulásokat a határidős piacokon. 0,1-0,2 százalékos emelkedésre van kilátás a vezetői amerikai részvényindexek esetén.

Megosztás

Olyan brutális dolgok történnek a piacon, hogy azonnali beavatkozás jön

Az ezüst árfolyamának brutális emelkedése után a chicagói árutőzsdét üzemeltető CME Group megemelte az ezüst határidős ügyletek letéti követelményeit, írja a Gurufocus.

Tovább a cikkhez
Olyan brutális dolgok történnek a piacon, hogy azonnali beavatkozás jön
Megosztás

Zuhan az SAP, vele együtt a DAX is

Az SAP már több mint 16 százalékos mínuszban van, ezzel egészen 2024 február óta nem látott szintre ütötték a részvényt.

SAP_2026-01-29_12-15-28
Megosztás

Felrobbant a Meta Platforms árfolyama - Van még potenciál a részvényekben?

Nagyot emelkedett a zárás utáni kereskedésben a Facebook anyavállalatának árfolyama azt követően, hogy a társaság közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését, melynek során Mark Zuckerberg beszélt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tervekről és a friss beruházási célokról. Megnéztük, hogy mi volt a fő katalizátor az árfolyam emelkedése mögött és összeszedtük, hogy mit gondolnak az elemzők most a részvényről.

Tovább a cikkhez
Felrobbant a Meta Platforms árfolyama - Van még potenciál a részvényekben?
Megosztás

Csúnyán szétverik az európai sztárcéget

Az SAP csütörtökön közzétett negyedik negyedéves bevételei megfeleltek a piaci várakozásoknak. A felhőalapú szoftverek és szolgáltatások iránti stabil kereslet arra utal, hogy a vállalati IT-kiadások a lassuló globális gazdaság ellenére is kitartanak. A walldorfi központú vállalat egy legfeljebb 10 milliárd euró értékű, két évre szóló részvény-visszavásárlási program elindítását is bejelentette. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.  

Tovább a cikkhez
Csúnyán szétverik az európai sztárcéget
Megosztás

Vegyes mozgások

A vezető indexek közül a CAC 0,9, az FTSE pedig 0,6 százalékos mínuszban van. A DAX 0,3 százalékos esésével alulteljesít, ami az SAP gyorsjelentés utáni 9 százalékos eséséne tudható be, hiszen a szoftvercég részvényei rendkívül nagy súllyal szerepelnek a német benchmarkban.

A magyar tőzsdén is mérsékelt a jó hangulat, a BUX 0,2 százalékos pluszban van. A blue chipek közül a Mol teljesít legjobban, 1,5 százalékos emelkedéssel.

Megosztás

Wizz Air: itt a tökéletes beszálló?

A csütörtöki piacnyitás előtt ismertette legfrissebb számait a Wizz Air. A légitársaság több pozitív meglepetéssel is szolgált a befektetőknek, akik pozitívan fogadták a jelentést, ennek megfelelően pedig máris nagy árfolyammozgásokat láthatunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Wizz Air: itt a tökéletes beszálló?
Megosztás

A Tesla leállítja több modell gyártását - Elon Musk meghozta a döntést

A Tesla a negyedik negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló eredményt ért el, miközben éves bevétele 3 százalékkal csökkent, ami a vállalat történetében az első visszaesés. Elon Musk azonban egy ideje próbálja elterelni a befektetők figyelmét a vállalat romló eredményeiről, és az AI-ra, az önvezetésre, és a robotikára áthelyezni a hangsúlyt. Ennek jegyében két modell gyártását leállítják, hogy helyette a cég hamarosan bemutatásra kerülő, harmadik generációs humanoid robotját kezdjék el gyártani. Többek között erre is fogják fordítani azt a 20 milliárd dolláros beruházást, amelyet a jelentéssel együtt jelentettek be az idei évre. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
A Tesla leállítja több modell gyártását - Elon Musk meghozta a döntést
Megosztás

Az Nvidia, az Amazon és a Microsoft eddig nem látott összeggel száll be az OpenAI-ba

Az Nvidia, az Amazon és a Microsoft összesen akár 60 milliárd dollárt fektethet az OpenAI-ba a The Information értesülései szerint. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!

Tovább a cikkhez
Az Nvidia, az Amazon és a Microsoft eddig nem látott összeggel száll be az OpenAI-ba
Megosztás

Itt vannak a Wizz Air legfrissebb számai!

A csütörtöki piacnyitás előtt publikálta legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentését a Wizz Air. A befektetők fokozott figyelemmel várták a számokat, mivel az árfolyam az elmúlt napokban egy kulcsfontosságú technikai szint közelében mozgott.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Itt vannak a Wizz Air legfrissebb számai!
Megosztás

Megállíthatatlanul szárnyal a réz ára, Trump fenyegetése után robbant a piac

Történelmi csúcsra emelkedett a réz ára, elsősorban a geopolitikai és kereskedelmi bizonytalanságoknak, valamint a dollár hirtelen gyengülésének köszönhetően.

Tovább a cikkhez
Megállíthatatlanul szárnyal a réz ára, Trump fenyegetése után robbant a piac
Megosztás

Itt a jelzés: a profik szerint ezt a részvényt kell most venni

Amíg a piacok a legfrissebb nyegyedéves gyorsjelentésekre és az amerikai kamatdöntés utóhatásaira figyelnek, több izgalmas, egyedi részvénypiaci sztorinak is szemtanúi lehetünk a tőzsdéken. A mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, melyben kimagasló lehetőség jöhet most a profik szerint. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Itt a jelzés: a profik szerint ezt a részvényt kell most venni
Megosztás

Nagyon jó hírt közölt az Nvidia

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója csütörtökön kijelentette, hogy bízik a kínai hatóságok jóváhagyásában, amely lehetővé tenné a vállalat nagy teljesítményű H200-as mesterségesintelligencia-chipjének értékesítését az országban; elmondása szerint az engedélyezési folyamat már a végéhez közeledik. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.  

Tovább a cikkhez
Nagyon jó hírt közölt az Nvidia
Megosztás

A pénzügyi válság óta nem látott nyereséget ért el a Deutsche Bank, jöhet az osztalékemelés

A Deutsche Bank csütörtök reggel a vártnál erősebb negyedik negyedéves gyorsjelentést tett közzé, ezzel 2007 óta a legnagyobb, csaknem 7 milliárd eurós éves nyereséget könyvelte el, Christian Sewing vezérigazgató (címlapképünkön) pedig arról beszélt, hogy sikerült teljesíteniük az összes 2025-ös pénzügyi célkitűzésüket. Történt ez egy nappal azután, hogy a rendőrség egy állítólagos pénzmosási ügyben irodai razziákat tartott a banknál. A májusi közgyűlésnek 1 eurós részvényenkénti osztalékot javasol a  menedzsment az egy évvel korábbi 68 eurócenttel szemben, és "Európa bajnokává" szeretné tenni a bankot.

Tovább a cikkhez
A pénzügyi válság óta nem látott nyereséget ért el a Deutsche Bank, jöhet az osztalékemelés
Megosztás

Az ezüst is emelkedik tovább

2,5 százalékos pluszban áll csütörtök reggel az ezüst árfolyama, az aranyhoz hasonlóan itt is új történelmi csúcsról beszélhetünk, miután a jegyzés néhány perce már a 120 dolláros szintet is átlépte.

SILVER_2026-01-29_07-34-27
Megosztás

Elképesztő, amit az aranyban látunk

A tegnapi több mint 4 százalékos emelkedést követően már 3 százalékos pluszban van az arany unciánkénti jegyzése csütörtök reggel. Ezzel története során először lépte át az 5600 dolláros szintet az árfolyam:

XAUUSD_2026-01-29_07-33-23
Megosztás

Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol a hazai befektetési piac nagyágyúi mondják el, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát. Kiemelt panelbeszélgetésünkben a legnagyobb hazai abszolút hozamú alapok portfóliómenedzserei, Cser Tamás és Gyurcsik Attila mondják el, hogy milyen szemlélettel kezelik az alapjaikat, hol látják most a lehetőségeket és a kockázatokat, és mit tesznek most a portfóliójukba. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt.

Tovább a cikkhez
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Megosztás

Jó hangulatban nyithat Európa

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,07 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,7 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,27 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,49 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,29 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,43 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

A hét második fele már inkább a makroadatokról szólhat a piacon, ma reggel a KSH a külkereskedelem decemberi statisztikáját publikálja például. A nap második felében pedig Amerikában jelennek meg a szokásos heti munkanélküliségi adatok és a gyáripari megrendelések alakulását publikálják.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 9,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 22,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 015,6 0,0% -0,1% 0,6% 2,0% 9,3% 60,2%
S&P 500 6 978,03 0,0% 1,5% 0,7% 1,9% 15,0% 84,2%
Nasdaq 26 022,79 0,3% 2,7% 1,5% 3,1% 21,2% 97,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 358,71 0,0% 1,1% 5,1% 6,0% 36,8% 89,2%
Hang Seng 27 826,91 2,6% 4,7% 7,8% 8,6% 37,6% -2,5%
CSI 300 4 717,99 0,3% -0,1% 1,3% 1,9% 23,6% -12,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 822,79 -0,3% 1,1% 2,0% 1,4% 15,8% 81,6%
CAC 8 066,68 -1,1% 0,0% -0,5% -1,0% 2,1% 46,4%
FTSE 10 154,43 -0,5% 0,2% 2,9% 2,2% 19,0% 55,6%
FTSE MIB 45 138,73 -0,7% 1,5% 1,2% 0,4% 24,9% 106,0%
IBEX 17 607,6 -1,1% 1,0% 2,5% 1,7% 44,9% 122,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 128 194,9 0,5% 5,7% 15,4% 15,5% 50,9% 194,3%
ATX 5 620,66 0,0% 3,9% 7,1% 5,5% 48,1% 93,2%
PX 2 794,96 0,4% 4,7% 4,6% 4,1% 49,6% 171,9%
Magyar blue chipek              
OTP 40 350 1,1% 6,2% 13,9% 15,0% 69,0% 198,7%
Mol 3 850 -1,5% 7,0% 32,8% 31,0% 35,5% 71,4%
Richter 10 810 1,6% 6,5% 11,2% 9,6% 3,9% 31,7%
Magyar Telekom 2 000 1,0% 5,3% 11,1% 11,6% 41,0% 403,8%
Nyersanyagok              
WTI 62,75 1,1% 3,9% 10,9% 9,6% -15,4% 20,0%
Brent 68,39 1,2% 4,8% 9,8% 12,4% -11,8% 23,1%
Arany 5 284,55 3,6% 11,5% 16,4% 22,2% 91,7% 184,7%
Devizák              
EURHUF 380,5750 0,2% -1,0% -1,8% -0,9% -6,7% 6,0%
USDHUF 318,6328 0,2% -3,0% -3,2% -2,5% -18,5% 7,6%
GBPHUF 438,7500 0,4% -0,6% -1,1% -0,4% -9,7% 8,0%
EURUSD 1,1944 -0,1% 2,1% 1,4% 1,7% 14,6% -1,5%
USDJPY 153,2400 0,0% -3,1% -1,7% -2,2% -1,6% 46,9%
GBPUSD 1,3791 0,3% 2,7% 2,1% 2,5% 10,9% 0,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 168 0,0% -0,2% 2,1% 0,5% -12,0% 166,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 0,3% -0,1% 3,4% 2,0% -6,4% 302,5%
10 éves német állampapírhozam 2,81 -0,6% -0,8% -0,6% -1,7% 11,0% -591,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,59 -0,8% -3,1% -4,2% -4,1% -2,8% 181,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

38 ezer milliárd dolláros bomba ketyeg, ami csendben eldönti a befektetéseink jövőjét

Szuperdevizákat azonosítottak - Mutatjuk, melyik ez a három

Ma eldőlhet a font sorsa

Címlapkép forrása: Â©2024 Wayne E Wilson

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zelenszkij túlfeszítette a húrt Ursula von der Leyennél, Brüsszel borítja az asztalt
Órákon belül jön az újabb havazás Magyarországon – Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Brutális árcsökkentéseket jelentett be a magyarországi IKEA
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility