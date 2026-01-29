Szétverik az európai sztárcéget!

A vezető indexek közül a CAC 0,9, az FTSE pedig 0,6 százalékos mínuszban van. A DAX 0,3 százalékos esésével alulteljesít, ami az SAP gyorsjelentés utáni 9 százalékos eséséne tudható be, hiszen a szoftvercég részvényei rendkívül nagy súllyal szerepelnek a német benchmarkban.

A magyar tőzsdén is mérsékelt a jó hangulat, a BUX 0,2 százalékos pluszban van. A blue chipek közül a Mol teljesít legjobban, 1,5 százalékos emelkedéssel.