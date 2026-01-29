Gazdasági események szempontjából a délutáni amerikai munkanélküliségi adatok okozhatnak nagyobb elmozdulásokat.
Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Zuhan az SAP, vele együtt a DAX is
Az SAP már több mint 16 százalékos mínuszban van, ezzel egészen 2024 február óta nem látott szintre ütötték a részvényt.
Felrobbant a Meta Platforms árfolyama - Van még potenciál a részvényekben?
Nagyot emelkedett a zárás utáni kereskedésben a Facebook anyavállalatának árfolyama azt követően, hogy a társaság közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését, melynek során Mark Zuckerberg beszélt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tervekről és a friss beruházási célokról. Megnéztük, hogy mi volt a fő katalizátor az árfolyam emelkedése mögött és összeszedtük, hogy mit gondolnak az elemzők most a részvényről.
Csúnyán szétverik az európai sztárcéget
Az SAP csütörtökön közzétett negyedik negyedéves bevételei megfeleltek a piaci várakozásoknak. A felhőalapú szoftverek és szolgáltatások iránti stabil kereslet arra utal, hogy a vállalati IT-kiadások a lassuló globális gazdaság ellenére is kitartanak. A walldorfi központú vállalat egy legfeljebb 10 milliárd euró értékű, két évre szóló részvény-visszavásárlási program elindítását is bejelentette.
Vegyes mozgások
A vezető indexek közül a CAC 0,9, az FTSE pedig 0,6 százalékos mínuszban van. A DAX 0,3 százalékos esésével alulteljesít, ami az SAP gyorsjelentés utáni 9 százalékos eséséne tudható be, hiszen a szoftvercég részvényei rendkívül nagy súllyal szerepelnek a német benchmarkban.
A magyar tőzsdén is mérsékelt a jó hangulat, a BUX 0,2 százalékos pluszban van. A blue chipek közül a Mol teljesít legjobban, 1,5 százalékos emelkedéssel.
Wizz Air: itt a tökéletes beszálló?
A csütörtöki piacnyitás előtt ismertette legfrissebb számait a Wizz Air. A légitársaság több pozitív meglepetéssel is szolgált a befektetőknek, akik pozitívan fogadták a jelentést, ennek megfelelően pedig máris nagy árfolyammozgásokat láthatunk.
A Tesla leállítja több modell gyártását - Elon Musk meghozta a döntést
A Tesla a negyedik negyedévben az elemzői várakozásokat felülmúló eredményt ért el, miközben éves bevétele 3 százalékkal csökkent, ami a vállalat történetében az első visszaesés. Elon Musk azonban egy ideje próbálja elterelni a befektetők figyelmét a vállalat romló eredményeiről, és az AI-ra, az önvezetésre, és a robotikára áthelyezni a hangsúlyt. Ennek jegyében két modell gyártását leállítják, hogy helyette a cég hamarosan bemutatásra kerülő, harmadik generációs humanoid robotját kezdjék el gyártani. Többek között erre is fogják fordítani azt a 20 milliárd dolláros beruházást, amelyet a jelentéssel együtt jelentettek be az idei évre.
Az Nvidia, az Amazon és a Microsoft eddig nem látott összeggel száll be az OpenAI-ba
Az Nvidia, az Amazon és a Microsoft összesen akár 60 milliárd dollárt fektethet az OpenAI-ba a The Information értesülései szerint.
Itt vannak a Wizz Air legfrissebb számai!
A csütörtöki piacnyitás előtt publikálta legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentését a Wizz Air. A befektetők fokozott figyelemmel várták a számokat, mivel az árfolyam az elmúlt napokban egy kulcsfontosságú technikai szint közelében mozgott.
Megállíthatatlanul szárnyal a réz ára, Trump fenyegetése után robbant a piac
Történelmi csúcsra emelkedett a réz ára, elsősorban a geopolitikai és kereskedelmi bizonytalanságoknak, valamint a dollár hirtelen gyengülésének köszönhetően.
Itt a jelzés: a profik szerint ezt a részvényt kell most venni
Amíg a piacok a legfrissebb nyegyedéves gyorsjelentésekre és az amerikai kamatdöntés utóhatásaira figyelnek, több izgalmas, egyedi részvénypiaci sztorinak is szemtanúi lehetünk a tőzsdéken. A mostani elemzésünkben egy olyan részvénnyel foglalkozunk, melyben kimagasló lehetőség jöhet most a profik szerint.
Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!
Az elmúlt hetekben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy nagyon olcsó magyar részvényt, amely kitörés előtt áll. Január végéhez közeledve pedig már meg is történt ez a várt kitörés. Hiába azonban az emelkedés, a részvény még most is rendkívül jó áron van.
Nagyon jó hírt közölt az Nvidia
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója csütörtökön kijelentette, hogy bízik a kínai hatóságok jóváhagyásában, amely lehetővé tenné a vállalat nagy teljesítményű H200-as mesterségesintelligencia-chipjének értékesítését az országban; elmondása szerint az engedélyezési folyamat már a végéhez közeledik.
A pénzügyi válság óta nem látott nyereséget ért el a Deutsche Bank, jöhet az osztalékemelés
A Deutsche Bank csütörtök reggel a vártnál erősebb negyedik negyedéves gyorsjelentést tett közzé, ezzel 2007 óta a legnagyobb, csaknem 7 milliárd eurós éves nyereséget könyvelte el, Christian Sewing vezérigazgató (címlapképünkön) pedig arról beszélt, hogy sikerült teljesíteniük az összes 2025-ös pénzügyi célkitűzésüket. Történt ez egy nappal azután, hogy a rendőrség egy állítólagos pénzmosási ügyben irodai razziákat tartott a banknál. A májusi közgyűlésnek 1 eurós részvényenkénti osztalékot javasol a menedzsment az egy évvel korábbi 68 eurócenttel szemben, és "Európa bajnokává" szeretné tenni a bankot.
Az ezüst is emelkedik tovább
2,5 százalékos pluszban áll csütörtök reggel az ezüst árfolyama, az aranyhoz hasonlóan itt is új történelmi csúcsról beszélhetünk, miután a jegyzés néhány perce már a 120 dolláros szintet is átlépte.
Elképesztő, amit az aranyban látunk
A tegnapi több mint 4 százalékos emelkedést követően már 3 százalékos pluszban van az arany unciánkénti jegyzése csütörtök reggel. Ezzel története során először lépte át az 5600 dolláros szintet az árfolyam:
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol a hazai befektetési piac nagyágyúi mondják el, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát. Kiemelt panelbeszélgetésünkön a legnagyobb hazai abszolút hozamú alapok portfóliómenedzserei, Cser Tamás és Gyurcsik Attila mondják el, hogy milyen szemlélettel kezelik az alapjaikat, hol látják most a lehetőségeket és a kockázatokat, és mit tesznek most a portfóliójukba.
Jó hangulatban nyithat Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,07 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,7 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,27 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,4 százalékot emelkedhet, a CAC 0,49 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,29 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,43 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
A hét második fele már inkább a makroadatokról szólhat a piacon, ma reggel a KSH a külkereskedelem decemberi statisztikáját publikálja például. A nap második felében pedig Amerikában jelennek meg a szokásos heti munkanélküliségi adatok és a gyáripari megrendelések alakulását publikálják.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 9,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 22,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 015,6
|0,0%
|-0,1%
|0,6%
|2,0%
|9,3%
|60,2%
|S&P 500
|6 978,03
|0,0%
|1,5%
|0,7%
|1,9%
|15,0%
|84,2%
|Nasdaq
|26 022,79
|0,3%
|2,7%
|1,5%
|3,1%
|21,2%
|97,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 358,71
|0,0%
|1,1%
|5,1%
|6,0%
|36,8%
|89,2%
|Hang Seng
|27 826,91
|2,6%
|4,7%
|7,8%
|8,6%
|37,6%
|-2,5%
|CSI 300
|4 717,99
|0,3%
|-0,1%
|1,3%
|1,9%
|23,6%
|-12,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 822,79
|-0,3%
|1,1%
|2,0%
|1,4%
|15,8%
|81,6%
|CAC
|8 066,68
|-1,1%
|0,0%
|-0,5%
|-1,0%
|2,1%
|46,4%
|FTSE
|10 154,43
|-0,5%
|0,2%
|2,9%
|2,2%
|19,0%
|55,6%
|FTSE MIB
|45 138,73
|-0,7%
|1,5%
|1,2%
|0,4%
|24,9%
|106,0%
|IBEX
|17 607,6
|-1,1%
|1,0%
|2,5%
|1,7%
|44,9%
|122,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|128 194,9
|0,5%
|5,7%
|15,4%
|15,5%
|50,9%
|194,3%
|ATX
|5 620,66
|0,0%
|3,9%
|7,1%
|5,5%
|48,1%
|93,2%
|PX
|2 794,96
|0,4%
|4,7%
|4,6%
|4,1%
|49,6%
|171,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 350
|1,1%
|6,2%
|13,9%
|15,0%
|69,0%
|198,7%
|Mol
|3 850
|-1,5%
|7,0%
|32,8%
|31,0%
|35,5%
|71,4%
|Richter
|10 810
|1,6%
|6,5%
|11,2%
|9,6%
|3,9%
|31,7%
|Magyar Telekom
|2 000
|1,0%
|5,3%
|11,1%
|11,6%
|41,0%
|403,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,75
|1,1%
|3,9%
|10,9%
|9,6%
|-15,4%
|20,0%
|Brent
|68,39
|1,2%
|4,8%
|9,8%
|12,4%
|-11,8%
|23,1%
|Arany
|5 284,55
|3,6%
|11,5%
|16,4%
|22,2%
|91,7%
|184,7%
|Devizák
|EURHUF
|380,5750
|0,2%
|-1,0%
|-1,8%
|-0,9%
|-6,7%
|6,0%
|USDHUF
|318,6328
|0,2%
|-3,0%
|-3,2%
|-2,5%
|-18,5%
|7,6%
|GBPHUF
|438,7500
|0,4%
|-0,6%
|-1,1%
|-0,4%
|-9,7%
|8,0%
|EURUSD
|1,1944
|-0,1%
|2,1%
|1,4%
|1,7%
|14,6%
|-1,5%
|USDJPY
|153,2400
|0,0%
|-3,1%
|-1,7%
|-2,2%
|-1,6%
|46,9%
|GBPUSD
|1,3791
|0,3%
|2,7%
|2,1%
|2,5%
|10,9%
|0,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 168
|0,0%
|-0,2%
|2,1%
|0,5%
|-12,0%
|166,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|0,3%
|-0,1%
|3,4%
|2,0%
|-6,4%
|302,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,81
|-0,6%
|-0,8%
|-0,6%
|-1,7%
|11,0%
|-591,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,59
|-0,8%
|-3,1%
|-4,2%
|-4,1%
|-2,8%
|181,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
