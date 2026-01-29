Vajon túléli az okostelefon a mesterséges intelligencia korát?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Amikor Laurene Powell Jobs egy nemrégiben készült interjúban megkérdezte Sam Altmant és Sir Jony Ive-t, milyen mesterséges intelligencia „dolgon” dolgoznak, mindkettőtől kitérő választ kapott. Altman, az OpenAI vezetője, azonban utalt arra, hogy az új eszköz használata más élményt nyújt majd, mint a Sir Jony és Jobs asszony néhai férje [Steve Jobs] által létrehozott, minden figyelmet magának követelő iPhone. Az okostelefonok használatát ahhoz hasonlította, mint amikor a New York-i Times Square-en sétál az ember a hangos utcazajjal felütött, szünet nélkül villódzó fények kereszttüzében. Altman úr és Sir Jony nem az egyetlenek, akik egy alternatív élményen dolgoznak.

Az okostelefonok trónjának ledöntését zászlajára tűző harc már elindult.

A felhasználók és a digitális világ közti interakciókban immár két évtizede meghatározó szerepet játszik az iPhone és annak koppintásai. Az eredmény az üzleti történelem egyik legjövedelmezőbb duopóliuma lett: az Apple és az ő iPhone-ja, valamint a Google és az Android operációs rendszer. Utóbbi szinte minden második okostelefonban ott van, beleértve a Google saját Pixel készülékeit is.

Egyik cégnek sem áll érdekében felkavarni az állóvizet, mivel a Google talicskázza a pénzt az Apple-nek, hogy az iPhone alap keresője a Google legyen. Így aztán nem csoda, ha az okostelefon szcéna Lennon-McCartney duója a mesterséges intelligencia területén tovább mélyítik együttműködésüket.

Ebben a hónapban jelentette be a „nyerő páros”, hogy az Apple a Google Gemini MI modelljei adják majd a naftát a Siri hangsegéd idénre tervezett továbbfejlesztett változatához és egyéb új funkciókhoz.

Ez azonban nem akadályozza a kihívókat abban, hogy megpróbálják szétzilálni ezt a duopóliumot. Január 19-én az OpenAI bejelentette, hogy „sínen van” saját készülékének a második félévre tervezett bemutatása. Két nappal később jött a hír, hogy az Apple egy MI-alapú kitűzőn dolgozik, ami az Altman és Sir Jony konyhájában készülő valami előhírnöke lehet.

Az Apple egy AirTag (3,2 cm átmérőjű, 8 mm vastagságú GPS nyomkövető) méretű, mesterséges intelligenciával működő hordható eszközt fejleszt, amely több kamerával, hangszóróval, mikrofonokkal és vezeték nélküli töltési funkcióval rendelkezik – állítják a projektről közvetlen ismeretekkel rendelkező források. Az eszköz már 2027-ben megjelenhet a piacon – közölték.

A Meta, a világ legnagyobb közösségi média vállalata és jelentős MI-modell gyártó, mesterséges intelligenciát használó okosszemüveget fejleszt, és a virtuális valóság (VR) szemüvegek fejlesztésétől csoportosít át forrásokat ezen a folyamat felgyorsítása érdekében.

A világ legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, az Amazon bevezette saját mesterséges intelligenciával működő asszisztensét, az Alexa+ szolgáltatást Echo okos hangszóróihoz, és hamarosan Echo okosszemüvegeihez és fülhallgatóihoz is.

Úgy tűnik, kihívásokkal teli évek elé néznek az okostelefonok. Yang Wang, a Counterpoint Research elemzőcég munkatársa a globális okostelefon szállítások 6%-os visszaesését várja erre az évre, míg tavaly decemberben csupán 2%-os csökkenést jelzett előre. Ráadásul 2027-re sem vár javulást. Ezzel szemben 2025-ben 2%-kal nőttek a szállítások.

az okostelefonokban használt memóriachipek ára az adatközpontokba történő vad befektetési roham következtében komolyan felment,

Az elmúlt 15 hónapban az okostelefonokba általában szerelt 12 gigabájtos DRAM ára 70 dollárral ment fel, mutatott rá Wang. Az olcsóbb készülékek gyártói valószínűleg kénytelenek lesznek árat emelni, ami miatt az eladásaik csökkenni fognak. Még az Apple, amelynek iPhone-jait tetemes nyereséggel árulják, is meg fogja érezni a profitrátákra helyezett nyomást.

Ehhez hozzájön még egy másik probléma, amelyet Wang „öntödei háborúként” emleget. Az olyan okostelefon-gyártók, mint az Apple és a Samsung régóta a TSMC-hez hasonló félvezetőgyártók legnagyobb ügyfelei. De mostanában teret engednek az Nvidiának és más AI chip tervezőknek, akiknek a szilíciumja sokkal értékesebb, és az öntödék számára is jövedelmezőbb a gyártásuk. Ahogy a okostelefon-gyártók lejjebb kerülnek a vásárlók fontossági rangsorában, úgy válhat egyre nehezebbé számukra a szükséges chipek beszerzése.

Az Apple és a Google kihívói pedig csak tovább tekerik a kart a satun. A falu új bikái ráadásul nem csak egy potenciálisan jövedelmező bevételi forrást nyerhetnek.

Néhányan már régóta fújnak az okostelefon piac jutalékrendszerére.

A fejlesztők az Apple-nek akár 30%-os jutalékot fizetnek az operációs rendszerén futó alkalmazásokon keresztül végzett vásárlások után.

Az OpenAI, amely bevételének jelentős részét az felhasználók előfizetéseiből szerzi, kénytelen leadni a sápot mindenből, amit iPhone-on vagy Android készüléken vásárolnak. A Meta ugyan ki tud bújni e megalázó helyzet alól azzal, hogy hirdetésekből csinál pénz, azóta igyekszik csökkenteni a kétpólusú okostelefon piactól való függőségét, mióta az Apple 2021-ben piacra dobott egy új funkciót, amelynek segítéségével meg tudják akadályozni, hogy a fejlesztők más applikáción vagy weboldalon keresztül is követni tudják online tevékenységüket. Ez megnehezíti a közösségi média óriás adatfelszívó munkáját.

Aztán ott van még a lehetőség, hogy a felhasználókat olyan készülékek felé tereljék, amelyek jobban illeszkednek a riválisok üzleti modelljéhez.

Nem véletlen, hogy a Meta szemet vetett az okosszemüvegekre.

A WhatsApp üzeneteket megjelenítő, beépített kamerákkal operáló lencsékkel, a fülbe közvetlenül hangot juttató hangszórókkal az ilyen készülékek még inkább megkönnyítik a felhasználóknak, hogy a közösségi média platformokon megosszák, éppen mit csinálnak, vagy figyeljék mások ügyes-bajos dolgait.

A Meta örül, ha több időt töltenek nála, nő a reklámbevétel. Az Amazon repesne, ha minden lakásban ott lennének az Echo hangszórói, ha minden orron ott pihenne egy okosszemüvege, hogy az egyre hízó reklám üzletéhez adatot gyűjthessen, vagy egyszerűen csak megkönnyítse az üzletéből történő vásárlást. Az OpenAI-t is kellemesen érintené, ha az emberek eldobnák a képernyőiket és inkább egy chatbotra bíznák interakcióikat a digitális világgal.

Egyelőre az Apple-t és a Google-t fenyegető veszély liliputi méretű.

Az HSBC becslése szerint 15 millió okosszemüveg felhasználót számol a világ. Az Apple, amely ezen a héten publikálja legutóbbi negyedéves gyorsjelentését, úgy 250 millió iPhone-t adhatott el csak 2025-ben. Ha a Google-lel nemrégiben kötött megállapodásnak köszönhetően a Siri kevésbé fogja a felhasználók idegeit szétcincálni, még többek engedhetnek az iPhone csábításának.

Eközben az alternatív készülékek gyártói számos akadályt kell leküzdjenek. A Google okosszemüvegeinek árusítását egy évvel a 2014-es indulás után leállították, részben azon aggodalmaknak köszönhetően, hogy a beépített kamerák miatt mások személyes jogai sérülhetnek. Ezek az aggodalmak azóta sem tűntek el, de technikai kihívásokból sincs hiány. Amikor egy okostelefon – ésszerű határig – felmelegszik, az még nem okoz gondot a felhasználónak, ám ez a szemüvegekre már nem igaz. Utóbbiaknál alapvető a kényelem, ezért az akkumulátoroknak is parányinak kell lenniük. A túlmelegedés és az a korlátozott akkumulátor élettartam is okai voltak annak, hogy a Humane nevű startup által 2023 novemberében nagy hűhóval piacra dobott AI-pin kudarcot vallott (a cég tavaly megszűnt).

Alex Katouzian, a Qualcomm chipgyártó vállalat képviselője úgy véli, hogy az ilyen „edge” eszközök („perem-kütyük”) elterjedése várható, de csak akkor, ha kiegészítő „puck” vagy akár egy okostelefon is van a zsebben, amely elvégzi a számítások nagy részét.

A „puck” vagy „compute puck” a jégkorongban használt korongról kapta a nevét. Gyakorlatilag egy nagy teljesítményű hordozható számítógép, amit zsebbe könnyen illeszthető – nem feltétlenül korong – formájúra terveznek.

Mark Zuckerberg Meta-vezér szerint még azok sem fogják eldobni az okostelefonjukat, akik okosszemüveget kezdenek használni, maximum kevesebbet nézik majd a képernyőt. Ha jobban belegondolunk, az okostelefonok hódítása sem vezetett a személyiszámítógép-vásárlások leállásához.

És ne felejtsük el, hogy az Apple és a Google sem csak ülnek a meccsen és köpködik a szotyihéjat. Az a hír járja, hogy a pletykált kitűzőn kívül az Apple már a saját, a 2024-ben piacra dobott Vision Pro VR headsetjéhez kifejlesztett technológiáján alapuló okosszemüvegén munkálkodik. Októberben jött ki a Google az Android XR-rel, a Samsung és mások által gyártott okosszemüvegekhez és virtuális valóság szemüvegekhez adaptált szoftver platformmal. Ezen kívül nemégiben dobta piacra a Gemini-jal futó okos hangszórója legújabb változatát.

Valóban, az AI talán legnagyobb hatása az eszközök piacára az lehet, hogy megváltoztatja a domináns duopóliumon belüli haszonmegosztást.

A Gemini beépítésével mind az Apple, mind az Android ökoszisztémába a Google hatalmas mennyiségű adathoz férhet hozzá, amivel még okosabbá teheti modelljeit.

A vállalat máris iszonyatosan hasít. Az Alphabet, a Google anyavállalatának piaci értéke nemrég meghaladta az Apple-ét, és jelenleg csak az Nvidia áll előtte (lásd a grafikont). Az iPhone gyártója még megbánhatja, hogy ennyi hatalmat adott neki.

