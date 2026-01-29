  • Megjelenítés
Vérfagyasztó trükkel vertek át nyugdíjasokat – Senki ne dőljön be az ilyen szörnyűségnek
Vérfagyasztó trükkel vertek át nyugdíjasokat – Senki ne dőljön be az ilyen szörnyűségnek

Öt év börtönre ítélt a bíróság egy 33 éves férfit, aki társaival idős amerikaiakat vert át telefonos csalással – adta hírül a U.S. Department of Justice. A bűnözők rendőrnek adták ki magukat, és letartóztatással fenyegették az áldozatokat, akiket így vettek rá a készpénzük és más értékeik átadására.

Abdul Waheed Mohammednek a szabadságvesztésen túl 163 ezer dollár kártérítést kell megfizetnie az áldozatoknak. A férfit 2024 novemberében vádolták meg csalással, majd 2025 októberében, egy háromnapos tárgyalás után az esküdtszék bűnösnek találta.

A bűnszervezet tagjai 2023 szeptemberében kezdtek idős embereket célba venni az Egyesült Államok-szerte.

A csalók rendőrnek adták ki magukat, és azzal riogatták áldozataikat, hogy bűncselekménybe keveredtek, vagy feltörték a bankszámlájukat.

Közölték velük, hogy letartóztatják őket, ha nem fizetnek készpénzzel vagy arannyal, és megtiltották, hogy bárkinek beszéljenek az ügyről.

Egy Rapid City környékén élő idős nő egy hét alatt több mint 100 ezer dollárt veszített, miután a csalók személyesen is felkeresték otthonában, hogy átvegyék tőle a készpénzt és az aranyat. Az áldozat ismerősei a nő megváltozott viselkedése miatt kezdtek gyanakodni, és végül kiderült az átverés.

A rendőrség tudomást szerzett arról, hogy a csalók további 95 ezer dollár értékű aranyat akarnak megszerezni, ezért csapdát állítottak. Mohammedet akkor tartóztatták le, amikor megjelent az áldozat otthonánál. A férfi telefonján számos üzenetet találtak, amelyekben társa, Shalinee Vyas különböző helyszínekre irányította, hogy idős áldozatoktól szedje be a pénzt.

Ron Parsons szövetségi ügyész szerint a vádlott és bűntársai

módszeresen fosztották ki az időseket és a kiszolgáltatottakat, elrabolva élethosszig tartó megtakarításaikat.

A U.S. Department of Justice figyelmeztet: ha bárki azzal keresi fel, hogy vegyen fel pénzt a bankszámlájáról, váltsa át aranyra vagy kriptovalutára, küldjön pénzt átutalással, mobilfizetési alkalmazáson keresztül, vagy vásároljon ajándékkártyákat, szinte biztosan csalóról van szó.

Szintén egyértelműen csalásra utaló jel, ha valaki személyesen menne a pénzért, vagy hozzáférést kér a számítógéphez vagy érzékeny adatokhoz telefonon vagy e-mailben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

