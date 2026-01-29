Veszélyes anyagokat találtak a hazai almákban - Ezt eszed nap mint nap

Agrárium 2026 2026 legjelentősebb agrártámogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásai - Minden fontos információ egy helyen a sikeres üzleti döntésekhez.

A Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetsége Európa 13 országában, összesen 59 almamintán végzett átfogó vizsgálatot. A magyar termékek eredményei különösen aggasztóak: mind az öt hazai mintában a mennyiségi meghatározási küszöb feletti peszticidszinteket mértek, mintánként átlagosan 4,2 különböző hatóanyaggal. Ez az érték európai összehasonlításban is kiemelkedően magas.

A vizsgálat rámutat, hogy Európa egyik legtöbbet fogyasztott gyümölcsének termesztése nagymértékben függ a vegyszerek használatától. A jelentés szerint a hagyományos módszerekkel termesztett almákat évente mintegy 30 alkalommal kezelik növényvédő szerekkel. A probléma súlyosságát jelzi, hogy a magyar minták 60 százalékában neurotoxikus hatóanyagokat találtak, amelyek bébiételben felhasználva nem felelnének meg a vonatkozó előírásoknak.

Különösen aggasztó, hogy az egyik magyar mintában a pyriproxyfen nevű rovarölő szer koncentrációja meghaladta a megengedett határértéket: 0,08 mg/kg-ot mértek a 0,05 mg/kg-os limit helyett. Ez az anyag neurotoxikus, károsítja a hormonrendszert, és hátrányosan befolyásolhatja annak fejlődését.

A vizsgált almák egyike sem volt alkalmas csecsemők és kisgyermekek számára fogyasztásra. Az 5 magyar mintát (Golden, Red Chief, Gála fajták) három szupermarketben vásároltuk

– mondta Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője a Telexnek.

A kutatás során valamennyi magyar almában kimutattak PFAS-peszticideket, vagyis úgynevezett örök vegyi anyagokat. Európai szinten a minták 85 százaléka tartalmazott egyszerre többféle növényvédőszer-maradványt, ami felveti az együttes toxicitás kérdését. "Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) már 20 évvel ezelőtt azzal bízták meg, hogy dolgozzon ki módszertant a peszticidkoktélok hatásának szabályozására, de a mai napig nem tesz eleget ennek a jogi kötelezettségének" – hívta fel a figyelmet Simon Gergely, a Pesticide Action Network Europe vegyianyag-szakértője.

Az eredmények között kiemelt aggodalomra ad okot a fludioxonil jelenléte, amely az összes vizsgált minta csaknem 40 százalékában kimutatható volt. Ez a gombaölő PFAS-anyag 2024-ben az EU-ban az endokrin rendszert károsító kategóriába került, betiltásáról azonban a tagállami ellenállás miatt még nem született döntés. A hatóanyag máj- és vesekárosodást okozhat az emberekben, és súlyos ökológiai károkat idézhet elő a vízi élővilágban.

"Egyre több tudományos bizonyíték utal arra, hogy az élelmiszereken keresztüli peszticid-kitettség összefüggésbe hozható a meddőséggel, és feltehetően egyes daganatos megbetegedésekkel is. Az emberek folyamatos kitettségét a különböző mérgező anyagok keverékeinek – legyen szó élelmiszerről, levegőről vagy porról – jelenleg nem veszik figyelembe; ezzel a kulcsfontosságú kérdéssel a szabályozó hatóságoknak foglalkozniuk kell" – hangsúlyozta Simon Gergely.

A szakértők különösen a kisgyermekes családok figyelmét hívják fel a problémára. "A fiatal szülők többsége nincs tisztában azzal, hogy gyermekeik friss, hagyományos termesztésből származó gyümölcsökkel vagy zöldségekkel való etetése jelentősen növeli a növényvédő szerekkel szembeni kitettséget – egyes esetekben akár 600-szorosára. A hatóságoknak tájékoztatniuk kellene a szülőket erről a kockázatról, és elsődlegesen a biotermékek fogyasztását kellene ösztönözniük" – fogalmazott Simon Gergely.

Címlapkép forrása: Shutterstock