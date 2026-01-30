Bombasiker lett az új iPhone, de súlyos problémába futott bele az Apple

Az Apple csütörtökön tette közzé a december végéig tartó pénzügyi negyedév eredményeit. A vállalat bevétele éves összevetésben 16 százalékkal 143,76 milliárd dollárra nőtt, az egy részvényre jutó nyereség pedig 2,84 dollár lett a várt 2,67 dollárral szemben.
Az iPhone-eladásokból származó bevételek 23 százalékkal 85,27 milliárd dollárra nőttek, ami elsősorban a szeptemberben bemutatott iPhone 17 modellek iránti erős keresletnek köszönhető.
Az iPhone iránti kereslet egyszerűen elképesztő volt
– mondta Tim Cook, a vállalat vezérigazgatója. Ez éles fordulat az egy évvel korábbi időszakhoz képest, amikor az iPhone-értékesítés még enyhe visszaesést mutatott.
Különösen erősen teljesített a vállalat Kínában: a régió – Tajvannal és Hongkonggal együtt – 38 százalékos növekedéssel 25,53 milliárd dollár bevételt hozott. Cook elmondta, hogy Kínában minden idők legtöbb készülékfrissítését regisztrálták.
A más márkáról váltó ügyfelek száma kétszámjegyű növekedést mutatott.
A Mac-eladások elmaradtak a várakozásoktól, és éves alapon 7 százalékkal estek vissza. A gyengébb teljesítmény annak ellenére következett be, hogy novemberben megjelent a frissített, M4 chipes MacBook Pro. Az iPad-üzletág ezzel szemben 6 százalékkal bővült, és az eladott táblagépek felét olyan vásárlók vették, akiknek korábban nem volt iPadjük.
A szolgáltatások – köztük az Apple TV, az iCloud, a Google-lal kötött licencszerződésekből származó hirdetési bevételek és az AppleCare – 14 százalékkal bővültek, bevételük elérte a 30 milliárd dollárt. A viselhető eszközök és kiegészítők kategóriája ugyanakkor 2 százalékkal zsugorodott.
Cook bejelentette, hogy az aktív Apple-eszközök száma elérte a 2,5 milliárdot, szemben a tavaly januárban közölt 2,35 milliárddal. Ez a mutató azért fontos, mert jól jelzi a szolgáltatások potenciális piacának méretét.
A következő negyedévre a vállalat 13–16 százalékos bevételnövekedést vár. Ez 107,8 és 110,66 milliárd dollár közötti bevételt jelentene, ami szintén meghaladja az elemzői várakozásokat.
Nehézségek az ellátással
Az Apple ugyanakkor iPhone-ellátási nehézségekre számít az időszakban, részben a processzorokhoz szükséges fejlett chipgyártási kapacitások szűkössége miatt.
A márciusi negyedévben 13–16 százalékos éves bevételnövekedésre számítunk, ami már figyelembe veszi az iPhone-ellátás várható korlátait
– mondta Kevan Parekh pénzügyi vezető az elemzőknek.
Az elemzők több kérdést is feltettek Tim Cook vezérigazgatónak a memóriakomponensekhez való hozzáférésről. Ezek ára az AI-adatközpontok chipigénye miatt az egekbe szökött. Cook azonban inkább a növekvő keresletre és a cég szűkös készleteire helyezte a hangsúlyt. Elmondta, hogy az iPhone-gyártást valójában a fejlett chipgyártás korlátozott elérhetősége fogja vissza. Az Apple ezeket a chipeket a tajvani TSMC-vel gyártatja, amely uralja a legfejlettebb chipek piacát. A vállalat jelenleg a 3 nanométeres technológiára épít.
A korlátokat a fejlett gyártási kapacitás elérhetősége okozza, és a megnövekedett kereslet miatt most kevesebb rugalmasságot tapasztalunk az ellátási láncban
– magyarázta Cook, hozzátéve, hogy dolgoznak a beszállítói kapacitás bővítésén.
Cook elismerte, hogy az emelkedő memóriaárak hatással lesznek az Apple-re: míg a decemberi negyedévben ez még minimális volt, a márciusiban már jelentősebb lesz. A konkrét lépésekről azonban nem kívánt beszélni.
Ugyan a számok erősek lettek, az elégtelen chipellátással kapcsolatos kommentárok, illetve a memóriaárak emelkedésével kapcsolatos aggodalmak beárnyékolták a vártnál jobb eredményeket, így a zárás utáni kereskedésben mindössze 0,5 százalékot emelkedett az Apple árfolyama.
Forrás: CNBC, Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
