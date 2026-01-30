"Brutálisan szembesültünk a valósággal": egyetlen baleset megrengette az európai ország gazdaságát

  • Megjelenítés
Az újévi tűzvész, amely 40 ember életét követelte egy svájci síközpont bárjában, alapjaiban rengette meg az ország jövedelmező turisztikai ágazatát. Azóta egyre nagyobb nyomás nehezedik a hatóságokra, hogy szigorítsák a biztonsági előírásokat.

A Valais kantonban fekvő Crans-Montana városában található Le Constellation bár

hat éven át nem esett át biztonsági ellenőrzésen.

Ennek nyilvánosságra kerülése után a hatóságok azonnal betiltottak bizonyos gyakorlatokat, köztük a tragédiáért felelőssé tett szikraszóró gyertyák használatát.

A Svájc egyébként példás biztonsági hírnevén ejtett folt gyorsan éreztette hatását: a helyi szállodák lemondásokról számoltak be egy olyan kantonban, ahol az ingatlanárak a közeli Verbierhez hasonló üdülőhelyeken Hongkonggal vetekednek.

Voltak lemondások és későbbi időpontra halasztott foglalások

– mondta Bruno Huggler, a Crans-Montana-i idegenforgalmi iroda vezetője a tűz után, amely többségében tizenévesek életét oltotta ki, és több mint száz embert sebesített meg.

A bár tulajdonosai, Jacques Moretti és felesége ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás.

A katasztrófa heves politikai vitát robbantott ki a biztonsági szabályokról, beleértve az egységes országos szabványok bevezetésének követelését is – egy olyan országban, amely a helyi autonómiát különösen nagyra tartja.

Rájöttünk, hogy ez nagyon könnyen megtörténhetne nálunk is. Ez kissé ijesztő

– mondta Lionel Dubois, a Verbier-i szállodások, kávézó- és étteremtulajdonosok egyesületének elnöke.

A svájci turizmus 2021-ben mintegy 22 milliárd dollár bevételt termelt, ami a nemzeti össztermék mintegy három százalékának felel meg.

A fiatalokat mélyen megrázták az események. Bár az éttermek lassan kezdenek újra megtelni, a bárok továbbra is csendesebbek maradtak – mondta Cédric Berger, a Crans-Montana-i apartman- és faháztulajdonosok egyesületének vezetője, aki ügyvédként is dolgozik.

Január elfelejtendő hónap, mindenki számára elveszett hónap

– tette hozzá.

A tűz túlélői, köztük francia és olasz állampolgárok, még mindig kórházban fekszenek szerte Európában.

"Az emberek nem azért jönnek Valais-ba, mert itt vannak a legjobb bulik, hanem mert ez Svájc, és azt hiszik, itt biztonságban vannak. Ha ez a minőség eltűnik, akkor Svájc erődje kissé meginog" – figyelmeztetett Berger.

A tűzvész a 2023-as Credit Suisse-összeomlás óta a legnagyobb médiavihart kavarta Svájc körül – közölte Alexandre Edelmann, a külügyminisztérium országimázs-osztályának vezetője. Január elején a Svájcról szóló sajtóhírek száma huszonötszörösére ugrott az átlagoshoz képest.

Jacqueline de Quattro, a parlament alsóházának biztonsági bizottságát vezető képviselő szerint a tűzeset rávilágított a svájci szövetségi rendszer lehetséges hiányosságaira, amely lehetővé teszi, hogy a kantonok saját szabályokat alkossanak.

Azt hittük, szigorú szabályaink vannak, és Svájc jól felkészült. Aztán brutálisan szembesültünk a valósággal

– mondta de Quattro, aki országos felülvizsgálatot javasolt a szabványok egységesítésére.

A szövetségi szintű felügyelet erősítése azonban könnyen ellenállásba ütközhet.

"Svájci vagyok, úgyhogy szerintem a kantonnak kell eldöntenie, mit akar tenni. Ha valaki vállalja a felelősséget, akkor ez egy nagyon jó rendszer" – jelentette ki Willy Schranz, az Adelboden települési tanácsának vezetője Bern kantonban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

