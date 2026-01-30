"Brutálisan szembesültünk a valósággal": egyetlen baleset megrengette az európai ország gazdaságát

A Valais kantonban fekvő Crans-Montana városában található Le Constellation bár
hat éven át nem esett át biztonsági ellenőrzésen.
Ennek nyilvánosságra kerülése után a hatóságok azonnal betiltottak bizonyos gyakorlatokat, köztük a tragédiáért felelőssé tett szikraszóró gyertyák használatát.
A Svájc egyébként példás biztonsági hírnevén ejtett folt gyorsan éreztette hatását: a helyi szállodák lemondásokról számoltak be egy olyan kantonban, ahol az ingatlanárak a közeli Verbierhez hasonló üdülőhelyeken Hongkonggal vetekednek.
Voltak lemondások és későbbi időpontra halasztott foglalások
– mondta Bruno Huggler, a Crans-Montana-i idegenforgalmi iroda vezetője a tűz után, amely többségében tizenévesek életét oltotta ki, és több mint száz embert sebesített meg.
A bár tulajdonosai, Jacques Moretti és felesége ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás.
A katasztrófa heves politikai vitát robbantott ki a biztonsági szabályokról, beleértve az egységes országos szabványok bevezetésének követelését is – egy olyan országban, amely a helyi autonómiát különösen nagyra tartja.
Rájöttünk, hogy ez nagyon könnyen megtörténhetne nálunk is. Ez kissé ijesztő
– mondta Lionel Dubois, a Verbier-i szállodások, kávézó- és étteremtulajdonosok egyesületének elnöke.
A svájci turizmus 2021-ben mintegy 22 milliárd dollár bevételt termelt, ami a nemzeti össztermék mintegy három százalékának felel meg.
A fiatalokat mélyen megrázták az események. Bár az éttermek lassan kezdenek újra megtelni, a bárok továbbra is csendesebbek maradtak – mondta Cédric Berger, a Crans-Montana-i apartman- és faháztulajdonosok egyesületének vezetője, aki ügyvédként is dolgozik.
Január elfelejtendő hónap, mindenki számára elveszett hónap
– tette hozzá.
A tűz túlélői, köztük francia és olasz állampolgárok, még mindig kórházban fekszenek szerte Európában.
"Az emberek nem azért jönnek Valais-ba, mert itt vannak a legjobb bulik, hanem mert ez Svájc, és azt hiszik, itt biztonságban vannak. Ha ez a minőség eltűnik, akkor Svájc erődje kissé meginog" – figyelmeztetett Berger.
A tűzvész a 2023-as Credit Suisse-összeomlás óta a legnagyobb médiavihart kavarta Svájc körül – közölte Alexandre Edelmann, a külügyminisztérium országimázs-osztályának vezetője. Január elején a Svájcról szóló sajtóhírek száma huszonötszörösére ugrott az átlagoshoz képest.
Jacqueline de Quattro, a parlament alsóházának biztonsági bizottságát vezető képviselő szerint a tűzeset rávilágított a svájci szövetségi rendszer lehetséges hiányosságaira, amely lehetővé teszi, hogy a kantonok saját szabályokat alkossanak.
Azt hittük, szigorú szabályaink vannak, és Svájc jól felkészült. Aztán brutálisan szembesültünk a valósággal
– mondta de Quattro, aki országos felülvizsgálatot javasolt a szabványok egységesítésére.
A szövetségi szintű felügyelet erősítése azonban könnyen ellenállásba ütközhet.
"Svájci vagyok, úgyhogy szerintem a kantonnak kell eldöntenie, mit akar tenni. Ha valaki vállalja a felelősséget, akkor ez egy nagyon jó rendszer" – jelentette ki Willy Schranz, az Adelboden települési tanácsának vezetője Bern kantonban.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images
Trump bejelentette: korábbi válságbankár a Fed új elnöke
Igazak voltak a hírek.
Eljött az idő: magyarok tízezrei szabadulhatnak meg adósságuktól – Lehet, hogy ez az utolsó esély
Az Otthontámogatás valójában szabad felhasználású, de nem mindegy, mire használjuk.
Kenneth Rogoff: Rossz vége lehet Trump kísérletének
A Harvard professzorának írása.
Kongatják a vészharangot: veszélyes orosz katonák tömege zúdulhat Európára, nincs felkészülve a kontinens
Egységes fellépést sürgetnek.
Oroszországot is elérte a Trump-tornádó: váratlan fordulat történt az ellenségek listáján
Kiderült, kit tartanak az oroszok a legellenségesebb országoknak.
Ursula von der Leyenék újabb jogi eljárásokat indítottak a magyar kormány ellen
Két vitás ügyben is lépéseket tesz az Európai Bizottság.
Vitézy Dávid: a Bubi gyakorlatilag leállt
A bérleteket ugyanakkor eladják.
Exkluzív bejelentkezés Las Vegasból: nemzetközi kőipari díjat nyert a tokaji borászat extravagáns épülete
A Sauska borászat két kategóriában is kiemelkedő minősítést kapott.
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Adósságrendezés személyi kölcsönnel: jó ötlet vagy újabb csapda?
Egyetlen jól megválasztott személyi kölcsönnel akár több régi, drága hiteledtől is megszabadulhatsz, és jelentősen csökkentheted a havi törlesztődet. A kérdés az, hogyan csináld ezt úgy,
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.