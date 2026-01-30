"Brutálisan szembesültünk a valósággal": egyetlen baleset megrengette az európai ország gazdaságát

Az újévi tűzvész, amely 40 ember életét követelte egy svájci síközpont bárjában, alapjaiban rengette meg az ország jövedelmező turisztikai ágazatát. Azóta egyre nagyobb nyomás nehezedik a hatóságokra, hogy szigorítsák a biztonsági előírásokat.

A Valais kantonban fekvő Crans-Montana városában található Le Constellation bár

hat éven át nem esett át biztonsági ellenőrzésen.

Ennek nyilvánosságra kerülése után a hatóságok azonnal betiltottak bizonyos gyakorlatokat, köztük a tragédiáért felelőssé tett szikraszóró gyertyák használatát.

A Svájc egyébként példás biztonsági hírnevén ejtett folt gyorsan éreztette hatását: a helyi szállodák lemondásokról számoltak be egy olyan kantonban, ahol az ingatlanárak a közeli Verbierhez hasonló üdülőhelyeken Hongkonggal vetekednek.

Voltak lemondások és későbbi időpontra halasztott foglalások

– mondta Bruno Huggler, a Crans-Montana-i idegenforgalmi iroda vezetője a tűz után, amely többségében tizenévesek életét oltotta ki, és több mint száz embert sebesített meg.

A bár tulajdonosai, Jacques Moretti és felesége ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás.

A katasztrófa heves politikai vitát robbantott ki a biztonsági szabályokról, beleértve az egységes országos szabványok bevezetésének követelését is – egy olyan országban, amely a helyi autonómiát különösen nagyra tartja.

Rájöttünk, hogy ez nagyon könnyen megtörténhetne nálunk is. Ez kissé ijesztő

– mondta Lionel Dubois, a Verbier-i szállodások, kávézó- és étteremtulajdonosok egyesületének elnöke.

A svájci turizmus 2021-ben mintegy 22 milliárd dollár bevételt termelt, ami a nemzeti össztermék mintegy három százalékának felel meg.

A fiatalokat mélyen megrázták az események. Bár az éttermek lassan kezdenek újra megtelni, a bárok továbbra is csendesebbek maradtak – mondta Cédric Berger, a Crans-Montana-i apartman- és faháztulajdonosok egyesületének vezetője, aki ügyvédként is dolgozik.

Január elfelejtendő hónap, mindenki számára elveszett hónap

– tette hozzá.

A tűz túlélői, köztük francia és olasz állampolgárok, még mindig kórházban fekszenek szerte Európában.

"Az emberek nem azért jönnek Valais-ba, mert itt vannak a legjobb bulik, hanem mert ez Svájc, és azt hiszik, itt biztonságban vannak. Ha ez a minőség eltűnik, akkor Svájc erődje kissé meginog" – figyelmeztetett Berger.

A tűzvész a 2023-as Credit Suisse-összeomlás óta a legnagyobb médiavihart kavarta Svájc körül – közölte Alexandre Edelmann, a külügyminisztérium országimázs-osztályának vezetője. Január elején a Svájcról szóló sajtóhírek száma huszonötszörösére ugrott az átlagoshoz képest.

Jacqueline de Quattro, a parlament alsóházának biztonsági bizottságát vezető képviselő szerint a tűzeset rávilágított a svájci szövetségi rendszer lehetséges hiányosságaira, amely lehetővé teszi, hogy a kantonok saját szabályokat alkossanak.

Azt hittük, szigorú szabályaink vannak, és Svájc jól felkészült. Aztán brutálisan szembesültünk a valósággal

– mondta de Quattro, aki országos felülvizsgálatot javasolt a szabványok egységesítésére.

A szövetségi szintű felügyelet erősítése azonban könnyen ellenállásba ütközhet.

"Svájci vagyok, úgyhogy szerintem a kantonnak kell eldöntenie, mit akar tenni. Ha valaki vállalja a felelősséget, akkor ez egy nagyon jó rendszer" – jelentette ki Willy Schranz, az Adelboden települési tanácsának vezetője Bern kantonban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images