Csúcsdöntés után az irányt keresi a magyar tőzsde
Csúcsdöntés után az irányt keresi a magyar tőzsde

Portfolio
Nincs határozott irány ma reggel az európai piacokon, és ez tükröződik a magyar piacon is, a BUX minimális elmozdulással indítja a napot.
A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos mínuszban van, így jelenleg 127 810 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékos pluszban áll, míg a Richter árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb. Eközben az OTP árfolyama 0,1 százalékot esett, míg a Mol árfolyama 0,6 százalékos mínuszban áll.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és az AutoWallis teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a Rába indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de az AutoWallis is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
