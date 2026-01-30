  • Megjelenítés
Döbbenetes fordulat a rejtélyes repülőgép-katasztrófa ügyében: ezt tartják a baleset legvalószínűbb okának
Döbbenetes fordulat a rejtélyes repülőgép-katasztrófa ügyében: ezt tartják a baleset legvalószínűbb okának

Az ügyet ismerő források indiai hatóságok a tavalyi Boeing 787-es katasztrófájának vizsgálata során egyre inkább a szándékos pilótabeavatkozást tartják a baleset legvalószínűbb okának. Ez éles fordulat, mivel a hatóságok korábban következetesen elutasították ezt a forgatókönyvet - jelentette a Bloomberg.

A nyomozók kizárták a műszaki meghibásodást, és szabotázsra utaló bizonyítékot sem találtak,

így a pilóta cselekedete maradt a legvalószínűbb magyarázat.

A végleges jelentést júniusig, a tragédia egyéves évfordulójáig kell közzétenni, de a vizsgálók ezt a határidő előtt tervezik nyilvánosságra hozni. A nyomozás egyik utolsó fázisa a decemberi amerikai út volt, amelynek során a pilótafülke- és repülési adatrögzítőket elemezték.

A június 12-i tragédiában a London felé tartó Dreamliner az ahmedábádi felszállás után 32 másodperccel zuhant le. Az egy hónappal későbbi előzetes jelentés megállapította, hogy a hajtóművek azután álltak le, hogy az üzemanyagkapcsolókat kikapcsolt állásba mozdították, de nem tisztázta, ki és milyen okból tette ezt.

Az indiai Repülőgép-baleseti Vizsgáló Iroda munkatársai az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatalhoz utaztak, amely rendelkezik a kapcsolók kézi működtetésekor keletkező jellegzetes hang elemzésére alkalmas technológiával. A felszállás közbeni erős pilótafülke-zaj azonban jelentősen megnehezítette az elemzést.

Ha a végleges jelentés egyértelműen a pilótát teszi felelőssé, az várhatóan heves ellenállást vált ki Indiában. A parancsnok édesapja és egy pilótaszövetség már a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, hogy megakadályozzák, hogy a vizsgálat a pilótahibára összpontosítson, és független eljárást követelnek.

A hivatásos pilóták által elkövetett gyilkosság-öngyilkosság továbbra is tabutémának számít. A legutóbbi egyértelműen igazolt eset a 2015-ös Germanwings-katasztrófa volt, amikor Andreas Lubitz másodpilóta szándékosan a francia Alpok egyik hegyoldalának vezette a gépet. Hasonló gyanú merült fel az 1997-es SilkAir-baleset, a 2014-es Malaysia Airlines 370-es járat eltűnése, valamint a 2022-es China Eastern-katasztrófa kapcsán is.

A szerencsétlenül járt AI171-es járat felvételei korábban zavarodottságra utaltak a pilótafülkében. Az egyik pilóta megkérdezte a másikat, miért kapcsolta ki az üzemanyagot, mire a másik tagadta, hogy ezt megtette volna. Az előzetes jelentés nem hozta nyilvánosságra a becsapódás előtti utolsó tíz másodperc hangfelvételének átiratát.

A katasztrófa súlyosan visszavetette az indiai légiközlekedési ágazat növekedését. Az Air India átalakítási terve, amely az üzemi nyereségesség elérését célozta a jelenlegi pénzügyi év végére, kisiklott, és a légitársaság rekordveszteséget könyvelhet el a márciusig tartó évre. A növekvő veszteségek aggodalommal töltik el a tulajdonosokat, a Tata Groupot és a Singapore Airlines-t. Az indiai konglomerátum már új vezérigazgatót keres Campbell Wilson helyére, de a kiválasztási folyamat várhatóan csak a baleseti jelentés közzététele után zárul le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

