Kik kaszálhatnak Venezuela visszatérésén? Olajóriások, finomítók, szolgáltatók a célkeresztben

Mely vállalatok lehetnek a venezuelai események haszonélvezői?
Mivel a Venezuelában működő helyi cégek többsége nehezen, vagy egyáltalán nem kereskedhető, érdemes lehet elsősorban olyan külföldi, nagy tőzsdéken jegyzett cégekre fókuszálni, amelyek már rendelkeznek venezuelai jelenléttel, a jövőben potenciálisan visszatérhetnek az országba, vagy indirekt módon profitálhatnak az esetleges projektek kibontakozásából.
A legnyilvánvalóbb célpontok közé a nagy amerikai olajkitermelők tartozhatnak. Közülük jelenleg a Chevron az egyetlen, amely továbbra is aktív Venezuelában. A vállalat a helyi állami olajcéggel, a PDVSA-val közösen létrehozott vegyesvállalatokon keresztül nagyjából 140 ezer hordó/nap termelést realizál. A Chevron vezérigazgatója korábban arról tájékoztatta Donald Trumpot, hogy megfelelő feltételek mellett 18–24 hónapon belül akár 50 százalékkal lehetne növelni a kitermelést, elérve a mintegy 240 ezer hordó/nap értéket.
A másik két amerikai olajipari óriás, a ConocoPhillips és az ExxonMobil jóval óvatosabb. Mindkét cég komoly veszteségeket szenvedett el a 2007-es államosítás során, amikor elveszítették venezuelai infrastruktúrájukat. Jelenleg 12 milliárd, illetve 1 milliárd dollárra hivatkoznak őket megillető, rendezetlen követelésként.
