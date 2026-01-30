  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Portfolio
Holnap drágulni fog a dízel, írja a holtankoljak.

Szombaton a benzin ára továbbra sem változik, a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 3 forinttal.

A mai napon (2026.01.30-án) a következő átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 574 Ft/liter
