Szakad az arany és az ezüst, nagy izgalmak a tőzsdéknek

A tegnapi komoly volatiliás után ma reggel ismét jelentős mínuszban van a nemesfémek árfolyama, az arany 3,7 százalékkal került lejjebb.

Az ezüst 4,8 százalékot esett. A szélesebb értelemben vett nyersanyagpiacon is látszik a korábbi emelkedés után már időszerű korrekció és profitrealizálás, hiszen réz szintén közel 4 százalékot, esett, de a palládium is 5,6 százalékos mínuszban van.