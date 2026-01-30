Szakad az arany és az ezüst, nagy izgalmak a tőzsdéknek - Mi jöhet ma?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Az arany árfolyama pénteken több mint 4 százalékot esett, miután elterjedt a hír, hogy a Fed élére a bent maradt jelöltek közül egy keményebb monetáris politikát képviselő elnök kerülhet. Ennek ellenére a nemesfém januárt így is 1980 óta nem látott havi szárnyalással zárhatja, köszönhetően a tartós geopolitikai és gazdasági bizonytalanságnak.
Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac
Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy pénteken megnevezi a Federal Reserve következő elnökét. A Melania című, a first lady-ről szóló film premierjén azt mondta, a tavaly nyáron indult kiválasztási folyamat a végéhez közeledik - írta a Cnbc.
Ütik a nyersanyagokat
A tegnapi komoly volatiliás után ma reggel ismét jelentős mínuszban van a nemesfémek árfolyama, az arany 3,7 százalékkal került lejjebb.
Az ezüst 4,8 százalékot esett. A szélesebb értelemben vett nyersanyagpiacon is látszik a korábbi emelkedés után már időszerű korrekció és profitrealizálás, hiszen réz szintén közel 4 százalékot, esett, de a palládium is 5,6 százalékos mínuszban van.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,67 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,27 százalékos pluszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,87 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,53 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,67 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A pénteki nap megint kiemelten fontos lehet, hiszen érkeznek a negyedik negyedéves előzetes GDP-adatok. Számunkra természetesen a magyar statisztika lesz a legfontosabb, de Nyugat-Európából is jönnek a statisztikák. A németek pedig emellett már a januári előzetes inflációs adatot is publikálják, Amerikában pedig a termelői árakra figyelhetnek a befektetők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 32,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 071,56
|0,1%
|-0,6%
|1,3%
|2,1%
|9,7%
|63,7%
|S&P 500
|6 969,01
|-0,1%
|0,8%
|0,9%
|1,8%
|15,4%
|87,6%
|Nasdaq
|25 884,3
|-0,5%
|1,4%
|1,4%
|2,5%
|20,9%
|100,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 375,6
|0,0%
|-0,6%
|5,6%
|6,0%
|35,4%
|92,9%
|Hang Seng
|27 968,09
|0,5%
|5,0%
|9,1%
|9,1%
|38,3%
|-1,1%
|CSI 300
|4 753,87
|0,8%
|0,6%
|2,5%
|2,7%
|24,5%
|-11,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 309,46
|-2,1%
|-2,2%
|-0,2%
|-0,7%
|12,3%
|81,0%
|CAC
|8 071,36
|0,1%
|-1,0%
|-0,5%
|-1,0%
|2,5%
|49,5%
|FTSE
|10 171,76
|0,2%
|0,2%
|3,1%
|2,4%
|18,9%
|58,7%
|FTSE MIB
|45 075,6
|-0,1%
|0,0%
|1,4%
|0,3%
|23,9%
|108,9%
|IBEX
|17 589,7
|-0,1%
|-0,4%
|2,3%
|1,6%
|43,2%
|126,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 890,4
|-0,2%
|2,2%
|15,3%
|15,2%
|50,5%
|193,9%
|ATX
|5 578,55
|-0,7%
|0,6%
|6,3%
|4,7%
|46,0%
|93,2%
|PX
|2 761,01
|-1,2%
|1,4%
|3,6%
|2,8%
|46,8%
|171,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 250
|-0,2%
|3,4%
|15,0%
|14,7%
|68,6%
|198,1%
|Mol
|3 902
|1,4%
|2,4%
|32,1%
|32,7%
|37,1%
|75,8%
|Richter
|10 610
|-1,9%
|0,7%
|7,3%
|7,6%
|2,9%
|27,4%
|Magyar Telekom
|1 970
|-1,5%
|1,1%
|9,6%
|9,9%
|36,8%
|400,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,77
|3,2%
|9,3%
|11,9%
|13,1%
|-11,2%
|24,1%
|Brent
|70,71
|3,4%
|10,3%
|14,1%
|16,2%
|-7,7%
|26,4%
|Arany
|5 269,51
|-0,3%
|8,1%
|21,6%
|21,8%
|91,3%
|183,6%
|Devizák
|EURHUF
|381,8250
|0,3%
|-0,1%
|-1,2%
|-0,6%
|-6,4%
|7,0%
|USDHUF
|320,0679
|0,5%
|-1,7%
|-2,5%
|-2,1%
|-18,3%
|8,9%
|GBPHUF
|438,9099
|0,0%
|0,0%
|-1,0%
|-0,4%
|-10,0%
|8,8%
|EURUSD
|1,1930
|-0,1%
|1,7%
|1,4%
|1,6%
|14,5%
|-1,8%
|USDJPY
|153,4650
|0,0%
|-3,1%
|-1,6%
|-2,1%
|-1,0%
|46,6%
|GBPUSD
|1,3765
|-0,2%
|2,1%
|2,0%
|2,3%
|10,7%
|0,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 530
|-5,2%
|-5,5%
|-3,0%
|-4,7%
|-18,5%
|146,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,24
|-0,3%
|-0,3%
|3,7%
|1,7%
|-6,9%
|287,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,79
|-0,7%
|-1,7%
|0,0%
|-2,4%
|9,7%
|-608,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,62
|0,5%
|-2,1%
|-3,9%
|-3,6%
|-1,0%
|178,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
