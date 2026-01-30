  • Megjelenítés
Szakad az arany és az ezüst, nagy izgalmak a tőzsdéknek - Mi jöhet ma?
Üzlet

Szakad az arany és az ezüst, nagy izgalmak a tőzsdéknek - Mi jöhet ma?

Portfolio
Tegnap komoly mozgásokat lehetett látni az amerikai tőzsdéken, a Microsoft zuhanása lerántotta a tech szektort, de végül a zárásra sikerült javítaniuk a vezető indexeknek. Az ázsiai tőzsdék ezek után vegyes elmozdulásokat mutatnak, a befektetők Donald Trump nagy bejelentését várják, hiszen az elnök a hírek szerint ma fogja megnevezni a következő amerikai jegybankelnököt. Az előjelek alapján Európában is iránykeresés jöhet. Mindeközben tovább folytatódik a volatilitás a nyersanyagpiacokon, az arany és az ezüst árfolyama ma is zuhan, de ugyanez igaz a rézre és palládiumra, valamint az olaj is korrigál a tegnapi rali után.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol a hazai befektetési piac nagyágyúi mondják el, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát. Kiemelt panelbeszélgetésünkben a legnagyobb hazai abszolút hozamú alapok portfóliómenedzserei, Cser Tamás és Gyurcsik Attila mondják el, hogy milyen szemlélettel kezelik az alapjaikat, hol látják most a lehetőségeket és a kockázatokat, és mit tesznek most a portfóliójukba. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt.

Tovább a cikkhez
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Megosztás

Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben

Az arany árfolyama pénteken több mint 4 százalékot esett, miután elterjedt a hír, hogy a Fed élére a bent maradt jelöltek közül egy keményebb monetáris politikát képviselő elnök kerülhet. Ennek ellenére a nemesfém januárt így is 1980 óta nem látott havi szárnyalással zárhatja, köszönhetően a tartós geopolitikai és gazdasági bizonytalanságnak.

Tovább a cikkhez
Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Megosztás

Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac

Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy pénteken megnevezi a Federal Reserve következő elnökét. A Melania című, a first lady-ről szóló film premierjén azt mondta, a tavaly nyáron indult kiválasztási folyamat a végéhez közeledik - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac
Megosztás

Ütik a nyersanyagokat

A tegnapi komoly volatiliás után ma reggel ismét jelentős mínuszban van a nemesfémek árfolyama, az arany 3,7 százalékkal került lejjebb.

u9iBDV9A (1)

Az ezüst 4,8 százalékot esett. A szélesebb értelemben vett nyersanyagpiacon is látszik a korábbi emelkedés után már időszerű korrekció és profitrealizálás, hiszen réz szintén közel 4 százalékot, esett, de a palládium is 5,6 százalékos mínuszban van.

9Eq5MNBy
Megosztás

Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,67 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,27 százalékos pluszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,87 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,34 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,09 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,53 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,67 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A pénteki nap megint kiemelten fontos lehet, hiszen érkeznek a negyedik negyedéves előzetes GDP-adatok. Számunkra természetesen a magyar statisztika lesz a legfontosabb, de Nyugat-Európából is jönnek a statisztikák. A németek pedig emellett már a januári előzetes inflációs adatot is publikálják, Amerikában pedig a termelői árakra figyelhetnek a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 32,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 21,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 071,56 0,1% -0,6% 1,3% 2,1% 9,7% 63,7%
S&P 500 6 969,01 -0,1% 0,8% 0,9% 1,8% 15,4% 87,6%
Nasdaq 25 884,3 -0,5% 1,4% 1,4% 2,5% 20,9% 100,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 375,6 0,0% -0,6% 5,6% 6,0% 35,4% 92,9%
Hang Seng 27 968,09 0,5% 5,0% 9,1% 9,1% 38,3% -1,1%
CSI 300 4 753,87 0,8% 0,6% 2,5% 2,7% 24,5% -11,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 309,46 -2,1% -2,2% -0,2% -0,7% 12,3% 81,0%
CAC 8 071,36 0,1% -1,0% -0,5% -1,0% 2,5% 49,5%
FTSE 10 171,76 0,2% 0,2% 3,1% 2,4% 18,9% 58,7%
FTSE MIB 45 075,6 -0,1% 0,0% 1,4% 0,3% 23,9% 108,9%
IBEX 17 589,7 -0,1% -0,4% 2,3% 1,6% 43,2% 126,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 127 890,4 -0,2% 2,2% 15,3% 15,2% 50,5% 193,9%
ATX 5 578,55 -0,7% 0,6% 6,3% 4,7% 46,0% 93,2%
PX 2 761,01 -1,2% 1,4% 3,6% 2,8% 46,8% 171,4%
Magyar blue chipek              
OTP 40 250 -0,2% 3,4% 15,0% 14,7% 68,6% 198,1%
Mol 3 902 1,4% 2,4% 32,1% 32,7% 37,1% 75,8%
Richter 10 610 -1,9% 0,7% 7,3% 7,6% 2,9% 27,4%
Magyar Telekom 1 970 -1,5% 1,1% 9,6% 9,9% 36,8% 400,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,77 3,2% 9,3% 11,9% 13,1% -11,2% 24,1%
Brent 70,71 3,4% 10,3% 14,1% 16,2% -7,7% 26,4%
Arany 5 269,51 -0,3% 8,1% 21,6% 21,8% 91,3% 183,6%
Devizák              
EURHUF 381,8250 0,3% -0,1% -1,2% -0,6% -6,4% 7,0%
USDHUF 320,0679 0,5% -1,7% -2,5% -2,1% -18,3% 8,9%
GBPHUF 438,9099 0,0% 0,0% -1,0% -0,4% -10,0% 8,8%
EURUSD 1,1930 -0,1% 1,7% 1,4% 1,6% 14,5% -1,8%
USDJPY 153,4650 0,0% -3,1% -1,6% -2,1% -1,0% 46,6%
GBPUSD 1,3765 -0,2% 2,1% 2,0% 2,3% 10,7% 0,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 84 530 -5,2% -5,5% -3,0% -4,7% -18,5% 146,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,24 -0,3% -0,3% 3,7% 1,7% -6,9% 287,0%
10 éves német állampapírhozam 2,79 -0,7% -1,7% 0,0% -2,4% 9,7% -608,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,62 0,5% -2,1% -3,9% -3,6% -1,0% 178,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Kevesebb mint 24 óra alatt összeomolhat Európa vezető hatalmának kormánya

Kína 1400 milliárd dolláros csomagja sem segít: zuhannak a részvények és az olajár

Milyen medvepiac? Egyre közelebb a csúcsdöntés a tőzsdéken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Erőre kapott a forint
Nagy pofonba szaladt bele az ezüst és arany, feszült helyzet az olajpiacon
Órákon belül jön az újabb havazás Magyarországon – Térképen mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility