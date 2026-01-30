  • Megjelenítés
Zöld utat kaphat a magyar gyógyszercég készítménye, nők milliói vártak erre a bejelentésre
Portfolio
Pozitív véleményt fogalmazott meg az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága a Richter egyik nőgyógyászati készítményével kapcsolatban, amelyet hormonpótló terápiaként vezetne be a gyógyszergyártó posztmenopauzális nőknek. Ehhez még az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges.

A Richter pénteken bejelentette, hogy az

Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága, a CHMP pozitív szakvéleményt adott ki a Fylrevy nevű készítményről.

A gyógyszert korábban Donesta néven fejlesztették, hatóanyaga az estetrol, és a mostani ajánlás szerint hormonpótló terápiaként (HRT) kaphatna engedélyt az Európai Gazdasági Térségben.

A CHMP javaslata alapján a Fylrevy 14,2 mg-os és 18,9 mg-os kiszerelését elsősorban azoknak a posztmenopauzális nőknek szánják, akik méheltávolításon nem estek át, és az utolsó menstruációjuk óta legalább 12 hónap eltelt. Ebben a betegcsoportban a készítményt az ösztrogénhiányhoz kapcsolódó tünetek kezelésére alkalmaznák. A bizottság emellett támogatta azt is, hogy a Fylrevy 18,9 mg-os változata méheltávolításon átesett posztmenopauzális nők esetében is használható legyen ugyanezen, ösztrogénhiányos panaszok enyhítésére.

Gőzerővel veszi saját részvényeit az Opus Global

Vérengzés a piacon, szétverik az év egyik legjobb befektetését!

Új befektetői kapcsolattartó a Rábánál

A Richter közlése szerint a forgalomba hozatali engedéllyel kapcsolatos végső döntést az Európai Bizottság hozza meg, miután áttekinti a CHMP ajánlását. Amennyiben a jóváhagyás megszületik, az az Európai Gazdasági Térség valamennyi tagállamára kiterjed majd.

A Richternél a nőgyógyászat az egyik olyan üzletág, amely a jövőbeli növekedést biztosíthatja, főként a Vraylar szabadalomvesztését követően, ezért kiemelten hangsúlyos terület, amit akvizíciókkal, k+f-fel is megtámogatott a vállalat.

richterbevetelmegiszlas

A Richter árfolyama 1,5 százalékos pluszban áll, amivel felülteljesítő a magyar tőzsdén ma a BUX-indexhez képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

