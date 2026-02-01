Döntött az olajkartell, megteszik az utolsó lépést is

Az OPEC+ nyolc tagország megerősítette, hogy márciusban is változatlan szinten tartja a kőolaj-kitermelést, így a január óta tartó kitermelés-felfüggesztés utolsó részét is teljesíti, miközben az olajárak több hónapos csúcsokra emelkedtek a geopolitikai feszültségek és a szezonális kereslet hatására, írja a Bloomberg.

Az OPEC+ országok vasárnap egy videokonferencián megerősítették, hogy

márciusban sem növelik a kőolaj kitermelését, ezzel lezárják a novemberben indított háromhónapos felfüggesztést.

Az egyezség nyolc kulcsfontosságú tag között jött létre, élén Szaúd-Arábiával és Oroszországgal, akik januárban és februárban is hasonlóan tartották fenn a kitermelés szintjét a gyengébb szezonális kereslet miatt. A csoport nem adott iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mi történik áprilistól, a következő hivatalos találkozót március elsejére tervezték.

Az OPEC+ döntése különösen érdekes, mert az olajárak az elmúlt hetekben több hónapos csúcsokra emelkedtek, és a Brent hordónként közel hetven dollár felett is forgott. Ez részben annak tudható be, hogy

az Egyesült Államok és Irán közötti feszült helyzet,

valamint a kazahsztáni kitermelési problémák

szűkítették a kínálatot és felfelé hajtották az árakat.

A termelők azonban óvatosan reagálnak ezekre a geopolitikai kockázatokra, és nem láttak okot az azonnali kitermelés-emelésre, még úgy sem, hogy az árak emelkedtek.

Elemzők szerint a mostani döntés arra utal, hogy az OPEC+ inkább megtartja a rugalmasságot minden forgatókönyvre, mintsem elkötelezze magát hosszabb távon egy magasabb termelési szint mellett.

Az elmúlt napokban a Brent árfolyama tavaly június óta nem látott szintre emelkedett.

Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images