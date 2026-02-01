Döntött az olajkartell, megteszik az utolsó lépést is

Az OPEC+ országok vasárnap egy videokonferencián megerősítették, hogy
márciusban sem növelik a kőolaj kitermelését, ezzel lezárják a novemberben indított háromhónapos felfüggesztést.
Az egyezség nyolc kulcsfontosságú tag között jött létre, élén Szaúd-Arábiával és Oroszországgal, akik januárban és februárban is hasonlóan tartották fenn a kitermelés szintjét a gyengébb szezonális kereslet miatt. A csoport nem adott iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mi történik áprilistól, a következő hivatalos találkozót március elsejére tervezték.
Az OPEC+ döntése különösen érdekes, mert az olajárak az elmúlt hetekben több hónapos csúcsokra emelkedtek, és a Brent hordónként közel hetven dollár felett is forgott. Ez részben annak tudható be, hogy
- az Egyesült Államok és Irán közötti feszült helyzet,
- valamint a kazahsztáni kitermelési problémák
szűkítették a kínálatot és felfelé hajtották az árakat.
A termelők azonban óvatosan reagálnak ezekre a geopolitikai kockázatokra, és nem láttak okot az azonnali kitermelés-emelésre, még úgy sem, hogy az árak emelkedtek.
Elemzők szerint a mostani döntés arra utal, hogy az OPEC+ inkább megtartja a rugalmasságot minden forgatókönyvre, mintsem elkötelezze magát hosszabb távon egy magasabb termelési szint mellett.
Az elmúlt napokban a Brent árfolyama tavaly június óta nem látott szintre emelkedett.
Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon
Tőkeáttételes pozíciókat is tömegesen likvidálnak.
Már 15 halálos áldozata van egy munkásbuszt ért dróntámadásnak Ukrajnában
Újabb csapás civil célpont ellen.
Rémálom a télimádóknak: nagy fordulat jön az időjárásban!
Havazásból eső lehet.
Szülészetet ért találat Ukrjanában
Legalább hatan megsebesültek.
Baleset történt az M4-es autóúton, megállították a forgalmat
Több kilométeres a torlódás.
Láthatatlan AI zsonglőrködik az árakkal, drágulást és torz piacot okozhat
Milyen kihívásokat hozhat a megfigyelési árazá?
Akkorát rántottak a dolláron pénteken, hogy a világ beleremegett. Trendfoduló, vagy csak korrekció?
A valóság és az új Fed elnök áll szemben egymással.
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!