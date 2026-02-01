  • Megjelenítés
Lehet, hogy semmi sem lesz az Nvidia és az OpenAI százmilliárdos üzletéből?
Lehet, hogy semmi sem lesz az Nvidia és az OpenAI százmilliárdos üzletéből?

Jensen Huang most világossá tette, hogy az Nvidia és az OpenAI kapcsolatában nem egy egyszeri százmilliárd dolláros ugrásról, hanem óvatos, lépésről lépésre haladó finanszírozásról van szó, írja a Bloomberg.

Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang Tajpejben újságíróknak nyilatkozva egyértelművé tette, hogy

a korábban emlegetett akár 100 milliárd dolláros befektetés OpenAI felé soha nem jelentett kötelező érvényű vállalást.

Elmondása szerint a vállalatot ugyan megtiszteltetésként érte a felkérés, ám minden finanszírozási döntést külön, önálló lépésként kívánnak meghozni.

A háttérben egy szeptemberben aláírt szándéknyilatkozat áll, amely szerint az Nvidia hosszabb távon akár 100 milliárd dollárral is hozzájárulhatna az OpenAI új adatközpontjainak felépítéséhez. Ezek az infrastruktúrák legalább 10 gigawatt kapacitásúak lennének, ami nagyjából New York City csúcsidei áramigényének felel meg, és természetesen az Nvidia legfejlettebb AI chipjeire épülnének.

A Wall Street Journal pénteki értesülései szerint azonban a terv az elmúlt hónapokban megtorpant. A lap forrásai arra utaltak, hogy az Nvidián belül többen kételyeket fogalmaztak meg, Huang pedig zárt körben hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem kötelező erejű. A beszámoló szerint üzleti fegyelmet és versenyhelyzetet érintő aggályok is felmerültek az OpenAI működésével kapcsolatban.

Huang kijelentette, hogy továbbra is hisz az OpenAI-ban.

Szerinte a cég munkája kiemelkedő, és a mesterséges intelligencia történetének egyik legmeghatározóbb szereplőjéről van szó. Azt ugyanakkor világossá tette, hogy az aktuális finanszírozási körben az Nvidia hozzájárulása messze nem közelíti majd meg a 100 milliárd dolláros nagyságrendet, még ha az összeg így is jelentős lesz.

Az Nvidia és az OpenAI közötti kapcsolat újra felszínre hozta az úgynevezett körkörös AI üzletekkel kapcsolatos befektetői aggodalmakat. Egyre többen kérdőjelezik meg, mennyire fenntartható az a modell, amelyben a technológiai óriások olyan AI cégekbe fektetnek, amelyek egyben a saját termékeik legnagyobb vásárlói. Erre jó példa az Nvidia friss döntése is, amely szerint további 2 milliárd dollárt fektet be a felhőszolgáltató CoreWeave vállalatba, amely szintén kulcsfontosságú chipvásárlója.

Címlapkép forrása: Lam Yik Fei/Bloomberg via Getty Images

