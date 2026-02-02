Hatalmas rángatások és fordulatok a piacokon - Eldőlni látszik az irány

Gazdasági események szempontjából az Egyesült Államokból érkező januári feldolgozóipari bmi és az ISM-indexre ajánlott figyelni.
Kis pluszban Amerika
A vártnál jóval kedvezőbbre sikerült a nyitás az Egyesült Államokban. A Dow Jones 0,4, az S&P 500 0,2, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos pluszban van.
Zuhan az arany és az ezüst - Most kell alaposan bevásárolni?
Akkorát esett az elmúlt órákban az arany és az ezüst piaci értéke, amire korábban soha sem volt példa, közben a két nemesfémben felrobbant a forgalom, masszív pozíció likvidálások is voltak, nem túlzás azt mondani, hogy történelmi napokon vagyunk túl. Adódik a kérdés, hogy mi okozta a zuhanást, meddig tarthat az esés, és érdemes-e már most beszállni az aranyba és az ezüstbe. Mutatjuk a válaszokat!
Itt a lista, ezek a befektetések eddig az év legjobbjai
Még csak egy hónap telt el a 2026-os évből, de ez a néhány hét is bőven hozott izgalmas eseményeket a tőkepiacokon. A geopolitikai feszültségekről szóló hírek továbbra is erőteljesen jelen vannak, miközben a gyorsjelentési szezon az egyedi papírokban okoz nagy mozgásokat, a nyersanyagpiaci rali pedig történelmi korrekciót hozott az aranynál és az ezüstnél. Az elmúlt napokban az új Fed-elnök bejelentése hozott nagy fordulatot a nemzetközi piacokon, itthon pedig a Mol szerbiai üzelete hozott kiemelkedő árfolyamemelkedést. Megnéztük, hogy a fontosabb tőkepiaci eszközök melyekben hozott izgalmas sztorikat a 2026-os év.
Máris itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!
Hiába az alapvetően kedvezőtlen nemzetközi hangulat, van egy magyar részvény, amely kiválóan kezdi a hetet. A mai emelkedésnek köszönhetően pedig máris egy kitörésnek lehetünk szemtanúi.
Napokon belül jöhet a bejelentés: Elon Musk lépése boríthatja a piacot
Elon Musk előrehaladott tárgyalásokat folytat a SpaceX és az xAI összeolvasztásáról, ami arra utal, hogy mesterségesintelligencia-projektjei finanszírozásához már egyetlen vállalat tőkeereje sem bizonyul elegendőnek - tudósított a Bloomberg.
Alulteljesít a magyar tőzsde
Miközben a vezető indexek közül a DAX már 0,7, a CAC pedig 0,5 százalékos emelkedésnél jár, addig a BUX 0,5 százalékos mínuszban van az amerikai nyitáshoz közeledve.
A blue chipeknél vegyes a kép: az OTP 0,3, a Mol pedig 1,5 százalékos mínuszban van. A Richter eközben 0,7, a Magyar Telekom pedig 0,6 százalékos emelkedésben van.
Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek
9,3 milliárd eurós nettó nyereséget ért el tavaly az Intesa Sanpaolo, ami története legmagasabb éves eredményét jelenti, rekordmagas jutalék- és biztosítási bevételek mellett. Olaszország legnagyobb bankja 2029-re közel egynegyedével, 11,5 milliárd euró fölé kívánja növelni nettó nyereségét, és 2026–2029 közötti összesen mintegy 50 milliárd eurót tervez visszajuttatni befektetőinek. A részvény 0,4%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.
Mutatunk néhány piszok olcsó részvényt, amiben brutális növekedés jöhet
Nehéz műfaj a részvénykiválasztás, számos változóra kell figyelemmel lenni és a világ egyik napról a másikra 180 fokos fordulatot vehet, ami pillanatok alatt romba döntheti a terveinket. A legjobb azokat a papírokat megtalálni, amelyek különböző okok miatt feltűnően félre vannak árazva. Ma is erre teszünk kísérletet, ugyanis az elmúlt évek egyik legfelkapottabb szektorában, a félvezetőgyártóknál továbbra is vannak izgalmas lehetőségek, ráadásul a szektor szintű momentum nem mutatja a lassulás jeleit, az idei évben is alaposan bekezdtek a chipgyártók papírjai. A többlépcsős elemzésünk során sikerült találnunk több olyan részvényt, amely egyszerre olcsó és brutális növekedési potenciál van benne.
Gigantikus pénzügyi manővert jelentett be a techóriás, nem örülnek a befektetők
Az Oracle közölte, hogy 2026-ban 45–50 milliárd dollárt kíván bevonni felhő-infrastruktúrája nagyszabású bővítésére, amelyet hitel- és tőkefinanszírozás kombinációjával tervez megvalósítani.
Nagyon megverte a versenytársakat a magyar tőzsde
Erőteljes rajtot vett a hazai részvénypiac 2026-ban, a BUX index január végére, új rekordot elérve 128 831,58 pontra emelkedett, ami 16 százalékos növekedést jelent az előző év zárásához képest. A januári összforgalom 477,6 milliárd forintot tett ki, amely 23,9 milliárd forint értékű napi átlagnak felelt meg. A legnépszerűbb részvények sorrendjét továbbra is az OTP Bank, a Mol és a Richter vezette 287,9, 94,5 és 49,6 milliárd forint értékű forgalommal. A befektetési szolgáltatók közül a Concorde tört az élre, amelyet a Wood & Company és az ERSTE követett.
Nagy most a volatilitás a fémekben
A hétfői kereskedés korai szakaszában látott mélypontokról kapaszkodik az ezüst és az arany is.
Az arany 3,5 százalékos esésben van, reggeli mélypontjáról viszont már 7 százalékot pattant a fém árfolyama.
Az ezüst most szintén 3,5 százalékkal van lentebb pénteki záróárához képest, napon belüli mélypontjához képest azonban már közel 16 százalékot pattant az árfolyam.
Nullában
A DAX és a CAC index is már pénteki záróára közelében mozog.
Kisebb esés
Európa "olcsón" megúszta az eladási hullámot. A vezető részvényindexek közül a CAC, a DAX, illetve az FTSE is fél százalékos mínuszban áll.
Esésben a magyar tőzsde
1,1 százalékos mínuszban kezdi a napot a BUX index.
A blue chipek is többnyire sésben vannak:
- az OTP 1,9,
- a Mol 1,
- a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
- A Richter felülteljesít, 0,3 százalékos emelkedésben vannak a gyógyszergyártó részvényei.
2,5 milliárd dolláros fintech csillag született a Nasdaqon
A brazil PicPay fintech 434 millió dollárt vont be New York-i tőzsdei bevezetésével, ami a vállalat értékét mintegy 2,5 milliárd dollárra teszi - írta meg a Finextra.
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol kiemelten foglalkozunk a nyersanyagpiacokkal, a téma szakértői beszélnek majd többek között az arany, az ezüst, a réz, az olaj kilátásairól, de szó lesz a ritkaföldfémekről is.
Váratlan fordulat a Közel-Keleten: egyetlen bejelentés borította az olajpiacot
Közel 5 százalékkal estek hétfőn az olajárak, ami több mint fél éve nem látott egynapos esésnek felel meg. Az esést az váltotta ki, hogy Donald Trump szerint Irán komolyan tárgyal Washingtonnal, enyhülhetnek a két ország közötti feszültségek.
Újabb emberes misszióra készül a 4iG amerikai partnere
Kapu Tibor küldetése után újabb emberes misszióra készülhet az Axiom Space – olvasható a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója, Sárhegyi István LinkedIn-posztjában.
Akkorát esett a tőzsde, hogy még a kereskedést is fel kellett függeszteni
Globális eladási hullámmal indul a hét a tőzsdéken. Dél-Korében pedig máris akkora esést láthattunk, hogy még a kereskedést is fel kellett függeszteni egy időre - írja a CNBC.
Szakad tovább az ezüst is
Az ezüst árfolyama 12 százalékos esésben van hétfő reggel, de volt már ennél jóval nagyobb, 16 százalékos mínuszban is a jegyzés.
Ezzel egészen tavaly december 31-e óta nem látott szintre esett az árfolyam.
Zuhan az arany
Az arany árfolyama már 8 százalékos mínuszban van hétfő reggel, de volt már ennél nagyobb, több mint 10 százalékos esésben is a fém.
A mostani eséssel közel egy hónapos mélypontra, január 8 óta nem látott szintre zuhant az árfolyam.
Esésben az olaj
5 százalékos esésben van hétfő reggel a globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára, mivel enyhülni látszik a feszültség az USA és Irán között.
Nagy esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,31 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 2,85 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,26 százalékot emelkedett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,8 százalékot eshet, a CAC 1,01 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1,03 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,94 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 1,3 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,71 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma Ázsiában indul a hét: Kínában megjelenik a januári feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, Európában a német kiskereskedelmi adat érkezik, az Egyesült Államokban pedig a januári feldolgozóipari bmi és az ISM-index ad iránymutatást az ipari aktivitásról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,3 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 9,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 16,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 892,47
|-0,4%
|-0,4%
|1,1%
|1,7%
|8,9%
|63,1%
|S&P 500
|6 939,03
|-0,4%
|0,3%
|0,6%
|1,4%
|14,3%
|86,8%
|Nasdaq
|25 552,39
|-1,3%
|-0,2%
|0,4%
|1,2%
|18,8%
|97,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 322,85
|-0,1%
|-1,0%
|5,9%
|5,9%
|34,9%
|92,8%
|Hang Seng
|27 387,11
|-2,1%
|2,4%
|5,9%
|6,9%
|35,4%
|-3,2%
|CSI 300
|4 706,34
|-1,0%
|0,1%
|1,2%
|1,7%
|23,3%
|-12,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 538,81
|0,9%
|-1,5%
|0,2%
|0,2%
|12,9%
|82,7%
|CAC
|8 126,53
|0,7%
|-0,2%
|-0,5%
|-0,3%
|2,3%
|50,5%
|FTSE
|10 223,54
|0,5%
|0,8%
|2,8%
|2,9%
|18,2%
|59,6%
|FTSE MIB
|45 527,42
|1,0%
|1,6%
|1,3%
|1,3%
|25,0%
|111,0%
|IBEX
|17 880,9
|1,7%
|1,9%
|3,0%
|3,3%
|44,0%
|130,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|128 831,6
|0,7%
|3,0%
|16,0%
|16,0%
|51,1%
|196,0%
|ATX
|5 604,9
|0,5%
|1,6%
|5,2%
|5,2%
|45,5%
|94,1%
|PX
|2 763,26
|0,1%
|1,6%
|2,9%
|2,9%
|46,7%
|171,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 540
|0,7%
|3,3%
|15,5%
|15,5%
|68,2%
|200,3%
|Mol
|3 930
|0,7%
|4,2%
|33,7%
|33,7%
|36,6%
|77,0%
|Richter
|10 770
|1,5%
|3,4%
|9,2%
|9,2%
|6,0%
|29,4%
|Magyar Telekom
|1 998
|1,4%
|3,3%
|11,5%
|11,5%
|40,9%
|407,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,5
|-0,4%
|6,3%
|11,6%
|12,6%
|-11,8%
|23,6%
|Brent
|70,73
|0,0%
|7,3%
|14,3%
|16,2%
|-8,0%
|26,4%
|Arany
|5 030,4
|-4,5%
|1,2%
|15,4%
|16,3%
|80,0%
|170,7%
|Devizák
|EURHUF
|380,7750
|-0,3%
|-0,3%
|-1,2%
|-0,8%
|-6,4%
|6,7%
|USDHUF
|320,0732
|0,0%
|-1,5%
|-2,4%
|-2,1%
|-17,9%
|8,9%
|GBPHUF
|440,3650
|0,3%
|-0,2%
|-0,5%
|-0,1%
|-9,5%
|9,1%
|EURUSD
|1,1897
|-0,3%
|1,2%
|1,2%
|1,3%
|14,0%
|-2,1%
|USDJPY
|152,8150
|0,0%
|-3,4%
|-2,2%
|-2,5%
|-0,9%
|46,0%
|GBPUSD
|1,3723
|-0,3%
|1,2%
|1,8%
|2,0%
|10,1%
|-0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|84 130
|-0,5%
|-6,0%
|-4,8%
|-5,2%
|-19,7%
|145,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,26
|0,6%
|0,6%
|3,8%
|2,3%
|-5,8%
|289,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,81
|0,5%
|-2,0%
|-0,5%
|-2,0%
|12,7%
|-611,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,6
|-0,3%
|-1,5%
|-3,9%
|-3,9%
|-1,2%
|177,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: da-kuk
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
