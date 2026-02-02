  • Megjelenítés
Hatalmas rángatások és fordulatok a piacokon - Eldőlni látszik az irány
Hatalmas rángatások és fordulatok a piacokon - Eldőlni látszik az irány

Portfolio
Hétfőn is folytatódik a pénteken indult eladási hullám a tőzsdéken, ami azt követően kezdődött, hogy Donald Trump megnevezete Jerome Powell utódját. Ázsiában a dél-koreai tőzsde vezetésével nagyobb esést láthatunk hétfő reggel, de különösen a nemesfémek festenek nagyon csúnyán: az arany és az ezüst is több hetes mélypontra süllyedt. Eközben az olaj ára is zuhan, mivel enyhülni látszódik a feszültség az USA és Irán között.  Európában ezt követően csak kisebb eséssel indult a nap, nem sokkal később pedig már le is dolgozták az esést a vezető börzék. A magyar tőzsde most az alulteljesítők között van. Amerikában pedig főként emelkedés látható.

Gazdasági események szempontjából az Egyesült Államokból érkező januári feldolgozóipari bmi és az ISM-indexre ajánlott figyelni. 

Gazdasági események szempontjából az Egyesült Államokból érkező januári feldolgozóipari bmi és az ISM-indexre ajánlott figyelni.
Kis pluszban Amerika

A vártnál jóval kedvezőbbre sikerült a nyitás az Egyesült Államokban. A Dow Jones 0,4, az S&P 500 0,2, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos pluszban van.

Zuhan az arany és az ezüst - Most kell alaposan bevásárolni?

Akkorát esett az elmúlt órákban az arany és az ezüst piaci értéke, amire korábban soha sem volt példa, közben a két nemesfémben felrobbant a forgalom, masszív pozíció likvidálások is voltak, nem túlzás azt mondani, hogy történelmi napokon vagyunk túl. Adódik a kérdés, hogy mi okozta a zuhanást, meddig tarthat az esés, és érdemes-e már most beszállni az aranyba és az ezüstbe. Mutatjuk a válaszokat!

Itt a lista, ezek a befektetések eddig az év legjobbjai

Még csak egy hónap telt el a 2026-os évből, de ez a néhány hét is bőven hozott izgalmas eseményeket a tőkepiacokon. A geopolitikai feszültségekről szóló hírek továbbra is erőteljesen jelen vannak, miközben a gyorsjelentési szezon az egyedi papírokban okoz nagy mozgásokat, a nyersanyagpiaci rali pedig történelmi korrekciót hozott az aranynál és az ezüstnél. Az elmúlt napokban az új Fed-elnök bejelentése hozott nagy fordulatot a nemzetközi piacokon, itthon pedig a Mol szerbiai üzelete hozott kiemelkedő árfolyamemelkedést. Megnéztük, hogy a fontosabb tőkepiaci eszközök melyekben hozott izgalmas sztorikat a 2026-os év.

Máris itt a nagy kitörés ennél a magyar részvénynél!

Hiába az alapvetően kedvezőtlen nemzetközi hangulat, van egy magyar részvény, amely kiválóan kezdi a hetet. A mai emelkedésnek köszönhetően pedig máris egy kitörésnek lehetünk szemtanúi.

Napokon belül jöhet a bejelentés: Elon Musk lépése boríthatja a piacot

Elon Musk előrehaladott tárgyalásokat folytat a SpaceX és az xAI összeolvasztásáról, ami arra utal, hogy mesterségesintelligencia-projektjei finanszírozásához már egyetlen vállalat tőkeereje sem bizonyul elegendőnek - tudósított a Bloomberg.

Alulteljesít a magyar tőzsde

Miközben a vezető indexek közül a DAX már 0,7, a CAC pedig 0,5 százalékos emelkedésnél jár, addig a BUX 0,5 százalékos mínuszban van az amerikai nyitáshoz közeledve.

A blue chipeknél vegyes a kép: az OTP 0,3, a Mol pedig 1,5 százalékos mínuszban van. A Richter eközben 0,7, a Magyar Telekom pedig 0,6 százalékos emelkedésben van.

Csillagászati nyereséget ért el a CIB anyabankja, 50 milliárd eurót osztanának ki a részvényeseknek

9,3 milliárd eurós nettó nyereséget ért el tavaly az Intesa Sanpaolo, ami története legmagasabb éves eredményét jelenti, rekordmagas jutalék- és biztosítási bevételek mellett. Olaszország legnagyobb bankja 2029-re közel egynegyedével, 11,5 milliárd euró fölé kívánja növelni nettó nyereségét, és 2026–2029 közötti összesen mintegy 50 milliárd eurót tervez visszajuttatni befektetőinek. A részvény 0,4%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén.

Mutatunk néhány piszok olcsó részvényt, amiben brutális növekedés jöhet

Nehéz műfaj a részvénykiválasztás, számos változóra kell figyelemmel lenni és a világ egyik napról a másikra 180 fokos fordulatot vehet, ami pillanatok alatt romba döntheti a terveinket. A legjobb azokat a papírokat megtalálni, amelyek különböző okok miatt feltűnően félre vannak árazva. Ma is erre teszünk kísérletet, ugyanis az elmúlt évek egyik legfelkapottabb szektorában, a félvezetőgyártóknál továbbra is vannak izgalmas lehetőségek, ráadásul a szektor szintű momentum nem mutatja a lassulás jeleit, az idei évben is alaposan bekezdtek a chipgyártók papírjai. A többlépcsős elemzésünk során sikerült találnunk több olyan részvényt, amely egyszerre olcsó és brutális növekedési potenciál van benne.

Gigantikus pénzügyi manővert jelentett be a techóriás, nem örülnek a befektetők

Az Oracle közölte, hogy 2026-ban 45–50 milliárd dollárt kíván bevonni felhő-infrastruktúrája nagyszabású bővítésére, amelyet hitel- és tőkefinanszírozás kombinációjával tervez megvalósítani.  

Nagyon megverte a versenytársakat a magyar tőzsde

Erőteljes rajtot vett a hazai részvénypiac 2026-ban, a BUX index január végére, új rekordot elérve 128 831,58 pontra emelkedett, ami 16 százalékos növekedést jelent az előző év zárásához képest. A januári összforgalom 477,6 milliárd forintot tett ki, amely 23,9 milliárd forint értékű napi átlagnak felelt meg. A legnépszerűbb részvények sorrendjét továbbra is az OTP Bank, a Mol és a Richter vezette 287,9, 94,5 és 49,6 milliárd forint értékű forgalommal. A befektetési szolgáltatók közül a Concorde tört az élre, amelyet a Wood & Company és az ERSTE követett.

Nagy most a volatilitás a fémekben

A hétfői kereskedés korai szakaszában látott mélypontokról kapaszkodik az ezüst és az arany is.

Az arany 3,5 százalékos esésben van, reggeli mélypontjáról viszont már 7 százalékot pattant a fém árfolyama.

XAUUSD_2026-02-02_10-57-39

Az ezüst most szintén 3,5 százalékkal van lentebb pénteki záróárához képest, napon belüli mélypontjához képest azonban már közel 16 százalékot pattant az árfolyam.

SILVER_2026-02-02_10-56-54
Nullában

A DAX és a CAC index is már pénteki záróára közelében mozog.

DAX_2026-02-02_10-36-10
Kisebb esés

Európa "olcsón" megúszta az eladási hullámot. A vezető részvényindexek közül a CAC, a DAX, illetve az FTSE is fél százalékos mínuszban áll.

Esésben a magyar tőzsde

1,1 százalékos mínuszban kezdi a napot a BUX index.

A blue chipek is többnyire sésben vannak:

  • az OTP 1,9,
  • a Mol 1,
  • a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
  • A Richter felülteljesít, 0,3 százalékos emelkedésben vannak a gyógyszergyártó részvényei.
2,5 milliárd dolláros fintech csillag született a Nasdaqon

A brazil PicPay fintech 434 millió dollárt vont be New York-i tőzsdei bevezetésével, ami a vállalat értékét mintegy 2,5 milliárd dollárra teszi - írta meg a Finextra.

Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?

Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol kiemelten foglalkozunk a nyersanyagpiacokkal, a téma szakértői beszélnek majd többek között az arany, az ezüst, a réz, az olaj kilátásairól, de szó lesz a ritkaföldfémekről is.

Váratlan fordulat a Közel-Keleten: egyetlen bejelentés borította az olajpiacot

Közel 5 százalékkal estek hétfőn az olajárak, ami több mint fél éve nem látott egynapos esésnek felel meg. Az esést az váltotta ki, hogy Donald Trump szerint Irán komolyan tárgyal Washingtonnal, enyhülhetnek a két ország közötti feszültségek.

Újabb emberes misszióra készül a 4iG amerikai partnere

Kapu Tibor küldetése után újabb emberes misszióra készülhet az Axiom Space – olvasható a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója, Sárhegyi István LinkedIn-posztjában.

Akkorát esett a tőzsde, hogy még a kereskedést is fel kellett függeszteni

Globális eladási hullámmal indul a hét a tőzsdéken. Dél-Korében pedig máris akkora esést láthattunk, hogy még a kereskedést is fel kellett függeszteni egy időre - írja a CNBC.  

Szakad tovább az ezüst is

Az ezüst árfolyama 12 százalékos esésben van hétfő reggel, de volt már ennél jóval nagyobb, 16 százalékos mínuszban is a jegyzés.

Ezzel egészen tavaly december 31-e óta nem látott szintre esett az árfolyam.

SILVER_2026-02-02_08-08-46
Zuhan az arany

Az arany árfolyama már 8 százalékos mínuszban van hétfő reggel, de volt már ennél nagyobb, több mint 10 százalékos esésben is a fém.

A mostani eséssel közel egy hónapos mélypontra, január 8 óta nem látott szintre zuhant az árfolyam.

XAUUSD_2026-02-02_08-07-16
Esésben az olaj

5 százalékos esésben van hétfő reggel a globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára, mivel enyhülni látszik a feszültség az USA és Irán között.

BRN1!_2026-02-02_08-04-16
Nagy esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,31 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 2,85 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,26 százalékot emelkedett.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,8 százalékot eshet, a CAC 1,01 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1,03 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,94 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 1,3 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,71 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma Ázsiában indul a hét: Kínában megjelenik a januári feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index, Európában a német kiskereskedelmi adat érkezik, az Egyesült Államokban pedig a januári feldolgozóipari bmi és az ISM-index ad iránymutatást az ipari aktivitásról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,3 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 9,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 16,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 48 892,47 -0,4% -0,4% 1,1% 1,7% 8,9% 63,1%
S&P 500 6 939,03 -0,4% 0,3% 0,6% 1,4% 14,3% 86,8%
Nasdaq 25 552,39 -1,3% -0,2% 0,4% 1,2% 18,8% 97,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 322,85 -0,1% -1,0% 5,9% 5,9% 34,9% 92,8%
Hang Seng 27 387,11 -2,1% 2,4% 5,9% 6,9% 35,4% -3,2%
CSI 300 4 706,34 -1,0% 0,1% 1,2% 1,7% 23,3% -12,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 538,81 0,9% -1,5% 0,2% 0,2% 12,9% 82,7%
CAC 8 126,53 0,7% -0,2% -0,5% -0,3% 2,3% 50,5%
FTSE 10 223,54 0,5% 0,8% 2,8% 2,9% 18,2% 59,6%
FTSE MIB 45 527,42 1,0% 1,6% 1,3% 1,3% 25,0% 111,0%
IBEX 17 880,9 1,7% 1,9% 3,0% 3,3% 44,0% 130,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 128 831,6 0,7% 3,0% 16,0% 16,0% 51,1% 196,0%
ATX 5 604,9 0,5% 1,6% 5,2% 5,2% 45,5% 94,1%
PX 2 763,26 0,1% 1,6% 2,9% 2,9% 46,7% 171,6%
Magyar blue chipek              
OTP 40 540 0,7% 3,3% 15,5% 15,5% 68,2% 200,3%
Mol 3 930 0,7% 4,2% 33,7% 33,7% 36,6% 77,0%
Richter 10 770 1,5% 3,4% 9,2% 9,2% 6,0% 29,4%
Magyar Telekom 1 998 1,4% 3,3% 11,5% 11,5% 40,9% 407,8%
Nyersanyagok              
WTI 64,5 -0,4% 6,3% 11,6% 12,6% -11,8% 23,6%
Brent 70,73 0,0% 7,3% 14,3% 16,2% -8,0% 26,4%
Arany 5 030,4 -4,5% 1,2% 15,4% 16,3% 80,0% 170,7%
Devizák              
EURHUF 380,7750 -0,3% -0,3% -1,2% -0,8% -6,4% 6,7%
USDHUF 320,0732 0,0% -1,5% -2,4% -2,1% -17,9% 8,9%
GBPHUF 440,3650 0,3% -0,2% -0,5% -0,1% -9,5% 9,1%
EURUSD 1,1897 -0,3% 1,2% 1,2% 1,3% 14,0% -2,1%
USDJPY 152,8150 0,0% -3,4% -2,2% -2,5% -0,9% 46,0%
GBPUSD 1,3723 -0,3% 1,2% 1,8% 2,0% 10,1% -0,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 84 130 -0,5% -6,0% -4,8% -5,2% -19,7% 145,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,26 0,6% 0,6% 3,8% 2,3% -5,8% 289,2%
10 éves német állampapírhozam 2,81 0,5% -2,0% -0,5% -2,0% 12,7% -611,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,6 -0,3% -1,5% -3,9% -3,9% -1,2% 177,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
