Jó a hangulat az Egyesült Államokban, emelkedőben az indexek

Miközben a vezető indexek közül a DAX már 0,7, a CAC pedig 0,5 százalékos emelkedésnél jár, addig a BUX 0,5 százalékos mínuszban van az amerikai nyitáshoz közeledve.

A blue chipeknél vegyes a kép: az OTP 0,3, a Mol pedig 1,5 százalékos mínuszban van. A Richter eközben 0,7, a Magyar Telekom pedig 0,6 százalékos emelkedésben van.