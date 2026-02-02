Újabb emberes misszióra készül a 4iG amerikai partnere

A NASA azAxiom Spacetválasztotta ki azötödik privát űrhajós küldetés végrehajtására a Nemzetközi Űrállomásra(ISS).
A döntés újabb fontos mérföldkő a kereskedelmi űrrepülésben, az Axiom a jövőben is meghatározó szereplője marad az alacsony Föld körüli pályán megvalósuló privát űrrepüléseknek – közölte a cég.
Az Axiom Space a korábbi sikeres magánűrhajós küldetésekre építve hajtja végre az újabb, Ax – 5 jelölésű missziót, amely tudományos, technológiai és kereskedelmi célokat szolgál majd a Nemzetközi Űrállomáson, a NASA együttműködésében.
A bejelentés a magyar űripar szempontjából is jelentős: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) befektetője az Axiom Space-nek. A magyar űr- és védelmi ipari holdingvállalat kétlépcsős tőkeemelést hajt végre az Axiom Spaceban összesen 100 millió USD értékben – ennek első lépése 30 millió amerikai dollár értékben 2025 év végén megvalósult - tulajdonrészt biztosítva a globális kereskedelmi űripar egyik meghatározó szereplőjében. A két vállalat emellett szorosan együttműködik az alacsony Föld körüli pályán működő adatközpont-technológiák (Orbital Data Center – ODC) fejlesztése terén is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
