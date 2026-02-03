  • Megjelenítés
A gyógyszeripar felé kacsingat az OpenAI
A gyógyszeripar felé kacsingat az OpenAI

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vállalat a jövőben olyan cégekbe is befektethet, amelyek mesterséges intelligenciát használnak új gyógyszerek és terápiák felfedezésére, és cserébe részesedést kérhet az így keletkező bevételekből - számolt be a Bloomberg.
Altman elmondta, hogy az OpenAI akár átvállalhatná modelljei használatának egy részét vagy teljes költségét egy gyógyszergyártóval közösen, majd a vállalat által elért tudományos felfedezésekből részesedést kaphatna. A lehetőségről a Cisco Systems keddi, San Franciscó-i mesterségesintelligencia-konferenciáján beszélt. Hozzátette, hogy a ChatGPT fejlesztőjének jelenleg még nincsenek ilyen típusú partnerei.

Altman szerint ez az együttműködési forma egyelőre nem része az OpenAI üzleti gyakorlatának, de úgy látja, hogy

a mesterséges intelligenciával támogatott tudományos kutatás élvonala hamarosan olyan nagy tőkét igényel majd, hogy bizonyos esetekben az OpenAI akár befektetőként is tekinthet magára.

Az OpenAI és versenytársai, köztük az Alphabet Google-ja és az Anthropic, egyre inkább a tudományos és egészségügyi alkalmazásokra összpontosítanak. A fejlesztések az új gyógyszerek kutatásának támogatásától a személyes egészségügyi adatok elemzéséig terjednek.

Altman mostani nyilatkozata rávilágít arra, hogyan tervez az OpenAI pénzügyileg is profitálni az általa fejlesztett technológiák révén elért tudományos áttörésekből. A davosi Világgazdasági Fórumon már januárban utalt erre Sarah Friar, az OpenAI pénzügyi igazgatója, amikor jelezte, hogy a vállalat bizonyos esetekben részesedést kérne az AI-szoftverével elért felfedezésekből. Altman ugyanakkor hangsúlyozta: ez nem vonatkozik azokra az ügyfelekre, akik kizárólag a programozási felületeken, hagyományos szolgáltatási díj ellenében használják az OpenAI modelljeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

