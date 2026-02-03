Beindult a techcégeknél az eladási hullám, egyre nagyobbak a veszteségek

Az amerikai részvénypiacok mínuszban állnak eddig a keddi kereskedés során, miközben a befektetők technológiai papírokból ciklikusabb, gazdasági javuláshoz kötődő részvényekbe rotálnak át.

Az S&P 500 0,7 százalékos esést mutat, a Dow Jones 0,1 százalékkal gyengül – noha napközben 0,5 százalékos pluszban történelmi csúcsot (49 653 pont) is érintett –, míg a technológiai túlsúlyú Nasdaq 1,3 százalékkal esik.

A techindexet különösen az Nvidia és a Microsoft húzza le , amelyek egyenként mintegy 2 százalékos mínuszban állnak, a szoftverpapírok pedig még nagyobb esést szenvednek el: a ServiceNow 7, a Salesforce 5 százalék körüli veszteséget mutat.

A technológiai gyengüléssel szemben a defenzívebb és hagyományosabb szereplők közül több papír erősödik:

a Walmart közel 3 százalékos pluszban forog, és átlépte az ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt, amit digitális üzletágának gyors bővülése és új vásárlók bevonzása hajt.

A piaci hangulatot erősen befolyásolja az arany és az ezüst látványos korrekciója is a pénteki zuhanás után: az azonnali aranyár 5, az ezüst 10 százalékkal emelkedik, enyhítve a múlt heti árupiaci esés miatti kockázatkerülési félelmeket.

A háttérben egyszerre zajlik a gyorsjelentési szezon és az AI-szektor újraértékelése: ezen a héten több mint száz S&P 500-vállalat közöl eredményeket, köztük az Alphabet és az Amazon is. A befektetők különösen arra figyelnek, hogy az AI-beruházások valóban javítják-e a profitabilitást, mivel a piac az elmúlt napokban kifejezetten szigorúan reagált a technológiai cégek számaira. A mostani mozgás inkább szektorrotációt jelez, mintsem általános pánikot, de a technológiai papírok volatilitása továbbra is meghatározza az indexek irányát.