Beindult a techcégeknél az eladási hullám, egyre nagyobbak a veszteségek

A bitcoin is szenved
A bitcoin kedden eddig több mint 5%-ot esett, és 73 844,67-es mélypontot ért el. Ez a legalacsonyabb szint 2024. november 6. óta, amikor 68 898,00-ra esett vissza. Az év eleje óta a legnépszerűbb kriptodeviza körülbelül 15%-ot esett.
Egyre vörösebb New York
A korábbi mínuszokhoz képest az amerikai indexek érdemben tovább gyengültek a kereskedés előrehaladtával: az S&P 500 már 1,3 százalékos esést mutat a korábbi 0,7 százalék után, a Dow Jones 405 pontos, 0,8 százalékos mínuszba csúszott a napközbeni rekordérintést követően, míg a Nasdaq vesztesége 1,9 százalékra mélyült az előző 1,3 százalékról.
A technológiai papírokban a lejtmenet folytatódik: a Microsoft 3, a Meta 2, a Tesla 1 százalékot esik, az Nvidia szintén tovább gyengül, a szoftverszektor pedig nem korrigál, hanem egyre mélyebbre esik.
5000 dollár környékén arany, véreznek a techcégek
Az amerikai részvénypiacok mínuszban állnak eddig a keddi kereskedés során, miközben a befektetők technológiai papírokból ciklikusabb, gazdasági javuláshoz kötődő részvényekbe rotálnak át.
Az S&P 500 0,7 százalékos esést mutat, a Dow Jones 0,1 százalékkal gyengül – noha napközben 0,5 százalékos pluszban történelmi csúcsot (49 653 pont) is érintett –, míg a technológiai túlsúlyú Nasdaq 1,3 százalékkal esik.
A techindexet különösen az Nvidia és a Microsoft húzza le , amelyek egyenként mintegy 2 százalékos mínuszban állnak, a szoftverpapírok pedig még nagyobb esést szenvednek el: a ServiceNow 7, a Salesforce 5 százalék körüli veszteséget mutat.
A technológiai gyengüléssel szemben a defenzívebb és hagyományosabb szereplők közül több papír erősödik:
a Walmart közel 3 százalékos pluszban forog, és átlépte az ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt, amit digitális üzletágának gyors bővülése és új vásárlók bevonzása hajt.
A piaci hangulatot erősen befolyásolja az arany és az ezüst látványos korrekciója is a pénteki zuhanás után: az azonnali aranyár 5, az ezüst 10 százalékkal emelkedik, enyhítve a múlt heti árupiaci esés miatti kockázatkerülési félelmeket.
A háttérben egyszerre zajlik a gyorsjelentési szezon és az AI-szektor újraértékelése: ezen a héten több mint száz S&P 500-vállalat közöl eredményeket, köztük az Alphabet és az Amazon is. A befektetők különösen arra figyelnek, hogy az AI-beruházások valóban javítják-e a profitabilitást, mivel a piac az elmúlt napokban kifejezetten szigorúan reagált a technológiai cégek számaira. A mostani mozgás inkább szektorrotációt jelez, mintsem általános pánikot, de a technológiai papírok volatilitása továbbra is meghatározza az indexek irányát.
Drámai zuhanás a tőzsdén: a csodaszer gyártója váratlan bejelentést tett
A Novo Nordisk amerikai részvényei zuhanásba kezdtek, miután a dán gyógyszergyártó 2026-ra 5–13 százalékos árbevétel-csökkenést jelzett előre az amerikai piacon erősödő verseny és a növekvő árnyomás miatt – számolt be a CNBC.
Az arany megfojtotta az európai tőzsdéket
A nagyobb európai indexek vegyesen zártak kedden. A STOXX Europe 600 gyakorlatilag stagnált (–0,02%), a német DAX szinte változatlan maradt (–0,05%), a francia CAC 40 kis mínuszban fejezte be a napot (–0,14–0,4% körüli esés a záróértéktől függően), a brit FTSE 100 0,35%-kal gyengült, a spanyol IBEX 35 0,12%-ot esett.
Az olasz FTSE MIB volt az egyetlen markánsabban pozitív index, 0,74%-os emelkedéssel.
A mozgatórugó egyértelműen az árupiaci korrekció volt: az arany, az ezüst és a bitcoin hétvégi zuhanása után a nemesfémek ára hétfőn visszapattant, ami kedden jelentős ralit indított a bányászpapírokban.
A globális hangulatot támogatta az is, hogy az amerikai és az ázsiai piacok stabilizálódtak: Donald Trump elnök bejelentette az amerikai–indiai kereskedelmi megállapodást, ami az ázsiai ország piacait kilőtte, és a hatás Európában is enyhítette a kockázatkerülő hangulatot.
Pánik a tőzsdén: egyetlen bejelentés miatt omlottak össze a szoftvercégek részvényei
A jogi szoftvereket fejlesztő és adatszolgáltató vállalatok részvényei kedden meredeken esni kezdtek, miután az Anthropic bejelentette új, mesterséges intelligenciára épülő automatizálási eszközét, amely a befektetők szerint érdemben fenyegetheti e cégek alaptevékenységét – közölte a Bloomberg.
Új csúcson zárt a BUX
Ma is nagyon erős napot zárt a magyar tőzsde, a BUX index végül 1,5 százlékos pluszban zárt.
Elit klubhoz csatlakozott a Walmart
A Walmart a mai kereskedésben átlépte az ezer milliárd dolláros piaci értéket, ezzel belépett abba a szűk körbe, amelyet eddig szinte kizárólag technológiai vállalatok alkottak - írta meg a CNBC.
Vészjósló figyelmeztetés érkezett: különleges világháború küszöbén állunk
Ray Dalio amerikai sztárbefektető szerint a világ a geopolitikai feszültségek és az ingadozó tőkepiacok miatt a tőkeháború küszöbéhez érkezett, ahol a pénz fegyverré válhat - írta a CNBC.
Végre kiderült, ki lesz a Walt Disney vezetője
A Walt Disney Company kedden bejelentette, hogy a vidámparkok üzletágát irányító Josh D’Amaro veszi át a vezérigazgatói posztot, ezzel véget vetve az évek óta húzódó utódlási bizonytalanságnak. Az 54 éves D’Amaro március 18-án lép a 74 éves Bob Iger helyébe, aki a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm és a 21st Century Fox felvásárlásával formálta a mai Disneyt.
Kitart a nemesfémek ralija
Jelentős emelkedésben vannak a nemesfémek: az arany árfolyama 5,5 százalékkal, az ezüsté pedig már 11,5 százalékkal került feljebb.
A legjelentősebb bányászcégek árfolyamai is meglódultak az amerikai piacnyitást követően: az aranybányászok közül a Barrick árfolyama 3,5 százalékos, az Agnico Eagle 3, a Newmont pedig 3,1 százalékos pluszban van, míg a fontosabb ezüsttermelők közül a Hecla jegyzése 4,7 százalékkal, a Pan American Silveré pedig 4,6 százalékkal került feljebb.
Iránykeresés Amerikában, lefordulás Európában
Egyelőre nincs meg az irány a tengerentúli tőzsdéken, mindhárom vezető részvényindex a tegnapi záróértéke környékén kezdi a napot.
Európában azonban lefordulást láthatunk, a brit FTSE már 1 százalékos mínuszban van, de a német DAX is esik.
2026 egyik sztárja a magyar tőzsde
Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a nemzetközi részvénypiacok idei alakulása több meglepetést is hozott a befektetők számára. Az eddigi kereskedési időszakban ugyanis nem az Egyesült Államok tőzsdéi produkálják a legkiemelkedőbb hozamokat, helyettük a periférikus országok és számos feltörekvő gazdaság részvényindexei kerültek az élvonalba.
A budapesti értéktőzsde is a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik, aBUXindex január végén 16 százalékos pluszban volt,
most pedig már 17,8 százalékos az idei emellkedés mértéke. Ma eddig 1,9 százalékkal került feljebb a BUX.
Kriptósok, figyelem: végre megvan, hol lehet szabályosan bitcoint venni Magyarországon
A Bitpanda az első és jelenleg egyetlen kriptóbróker, amely teljes mértékben megfelel a magyar kriptóeszköz-szabályozási rendszer követelményeinek, ezáltal lehetővé téve, hogy megszakítás nélkül nyújtson kriptóbefektetési szolgáltatásokat a magyarországi felhasználók számára, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban - olvasható a társaság közleményében.
Mélyrepülésben a PayPal részvénye
A PayPal a ma közzétett gyorsjelentésében visszafogott 2026-os nyereség-előrejelzést tett közzé, miután negyedik negyedéves számai elmaradtak a Wall Street várakozásaitól. A gyengébb teljesítményt az amerikai kiskereskedelmi költések visszaesése és a fizetési szolgáltatások lassabb növekedése magyarázza, a vállalat részvényei pedig 16 százalékot estek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben. A cég egyúttal bejelentette, hogy március 1-jétől a HP korábbi vezetője, Enrique Lores veszi át az elnök-vezérigazgatói posztot.
Nagy kitörés jöhet ebben a rendkívül olcsó magyar részvényben - Évek óta várnak erre a befektetők
Kisebb hangulatromlás Európa tőzsdéin
Az erős nyitást követően a késődélelőtti órákra lankadni látszik a lendület, már csak kisebb pluszban vannak a vezető indexek: a DAX például fél százalékkal került feljebb.
Bod Péter Ákos: Trump egyszerűen nem érti a 21. századot, amivel veszélybe sodorja a dollárt
Az amerikai vámháborús fordulat egyik legmeglepőbb következménye nem a kereskedelmi statisztikákban, hanem a devizapiacon jelent meg: a dollár 2025 tavasza óta látványosan gyengült az euróval és a főbb valuták kosarával szemben. A „szabadságnapi” vámbejelentés után a befektetők nem a megszokott menekülőeszközként kezelték az amerikai fizetőeszközt, miközben az euró kifejezetten stabil maradt. Ez éles ellentmondásban áll a klasszikus közgazdasági várakozásokkal, amelyek szerint a protekcionizmus erősíti a hazai valutát. Hogyan befolyásolják Trump lépései az amerikai gazdaság mozgásterét és a pénzügyi egyensúlyát?
2008 óta nem volt ilyen az aranynál
Egyre nagyobb rali van kibontakozóban a nemesfémek piacán, az arany már 6 százalékos pluszban van. Ez 278 dolláros ugrást jelent a jegyzésben - a Reuters adatbázisa szerint 2008 óta nem láthattunk ilyen jelentős ugrást dollárban kifejezve.
Erős kezdés Európában
Emelkedéssel indítják a napot a vezető európai tőzsdék: a DAX 0,8 százalékkal, a CAC fél százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került flejebb.
Menetel az OTP részvénye
Mi lesz a magyar tőzsdével? Áprilisban kiderülhet
Nagy dobás a Richtertől: új szintre lép az együttműködés a japán partnerrel
A Richter és a japán Fuji Pharma bejelentette, hogy tovább bővíti és hosszú távon is megerősíti stratégiai együttműködését. A két vállalat kapcsolata nem új: évek óta szorosan együtt dolgoznak a nőgyógyászat területén.
Jelentett a tőzsde legtitokzatosabb cége
Történelmi rekordot döntöttek ezek a techóriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők
Kilőtt az arany!
Elképesztő volatilitás figyelhető meg a nemesfémek piacán: a pénteki és tegnapi esést követően most felpattant az arany és az ezüst is.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kifejezetten jó hangulat látszik, a Kospi 6,8 százalékot ralizott, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,84 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,77 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,59 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az MNB publikálja a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat kerül a fókuszba.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 10,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 407,66
|1,1%
|0,0%
|2,1%
|2,8%
|10,9%
|61,0%
|S&P 500
|6 976,44
|0,5%
|0,4%
|1,7%
|1,9%
|15,5%
|82,3%
|Nasdaq
|25 738,61
|0,7%
|0,1%
|2,1%
|1,9%
|19,8%
|91,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 655,18
|-1,3%
|-0,4%
|4,6%
|4,6%
|33,1%
|85,7%
|Hang Seng
|26 775,57
|-2,2%
|0,0%
|1,7%
|4,5%
|32,4%
|-8,5%
|CSI 300
|4 605,98
|-2,1%
|-2,1%
|-0,5%
|-0,5%
|20,7%
|-16,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 797,52
|1,1%
|-0,5%
|1,1%
|1,3%
|14,1%
|79,2%
|CAC
|8 181,17
|0,7%
|0,6%
|-0,2%
|0,4%
|2,9%
|47,1%
|FTSE
|10 341,56
|1,2%
|1,9%
|3,9%
|4,1%
|19,2%
|58,7%
|FTSE MIB
|46 005,21
|1,0%
|2,3%
|1,4%
|2,4%
|26,1%
|108,5%
|IBEX
|18 115,2
|1,3%
|2,5%
|3,6%
|4,7%
|46,5%
|127,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|128 391
|-0,3%
|1,4%
|15,6%
|15,6%
|50,2%
|191,1%
|ATX
|5 658,25
|1,0%
|2,4%
|5,7%
|6,2%
|46,4%
|91,2%
|PX
|2 776,32
|0,5%
|1,3%
|2,8%
|3,4%
|48,4%
|165,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 400
|-0,3%
|1,4%
|15,1%
|15,1%
|65,9%
|190,9%
|Mol
|3 856
|-1,9%
|0,5%
|31,2%
|31,2%
|34,0%
|71,4%
|Richter
|10 880
|1,0%
|3,4%
|10,3%
|10,3%
|6,9%
|31,8%
|Magyar Telekom
|2 040
|2,1%
|4,8%
|13,8%
|13,8%
|47,2%
|418,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,6
|-4,5%
|1,9%
|7,7%
|7,6%
|-15,4%
|12,5%
|Brent
|66,38
|-6,2%
|1,2%
|9,1%
|9,1%
|-13,6%
|15,4%
|Arany
|4 697,05
|-6,6%
|-7,9%
|8,7%
|8,6%
|67,2%
|155,5%
|Devizák
|EURHUF
|381,4
|0,2%
|0,0%
|-0,6%
|-0,7%
|-6,4%
|7,3%
|USDHUF
|323,4396
|1,1%
|0,9%
|-0,9%
|-1,1%
|-17,5%
|9,4%
|GBPHUF
|441,6650
|0,3%
|0,5%
|0,4%
|0,2%
|-9,4%
|9,5%
|EURUSD
|1,1792
|-0,9%
|-0,9%
|0,3%
|0,4%
|13,4%
|-2,0%
|USDJPY
|154,2200
|0,0%
|0,3%
|-1,5%
|-1,6%
|-0,4%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3628
|-0,7%
|-0,6%
|0,9%
|1,3%
|9,7%
|0,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|78 666
|-6,5%
|-10,9%
|-12,5%
|-11,3%
|-23,2%
|121,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,5%
|1,6%
|2,0%
|2,8%
|-5,9%
|286,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,7%
|-0,1%
|-2,6%
|-1,2%
|16,2%
|-653,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,59
|-0,2%
|-0,6%
|-4,1%
|-4,1%
|-1,3%
|163,6%
