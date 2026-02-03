Bejelentette a Mol: elindult az elmúlt időszak egyik legnagyobb projektjének tesztelése

A Rijekai Finomító új üzemének és hozzá kapcsolódó infrastruktúra építési munkálata új szakaszhoz érkezett - olvasható a Mol közleményében.

A magyar olajipari vállalat azt közölte, hogy

megkezdték a Rijekai Finomító új fejlesztéseinek éles üzemi próbáit,

vagyis a létesítmény technológiájának alapanyagokkal történő tesztelését, ami a berendezések működőképességének végső ellenőrzése a létesítmény üzembe helyezése előtt. Ez a Rijekai Finomítói fejlesztési projekt utolsó szakasza, mielőtt az egész egység üzembe áll, amely várhatóan márciusban történik meg.

A magas hőmérsékleten történő éles üzemi próba során fokozatosan vezetik be az alapanyagokat a technológiai rendszerbe, amely korábban hidegüzemi tesztelésen esett át. Ebben a szakaszban valós üzemeltetési feltételek mellett ellenőrzik a berendezések működőképességét, a vezérlő- és biztonságtechnikai rendszerek megfelelőségét, valamint a technológiai folyamat stabilitását, mielőtt a kereskedelmi üzemmódban megkezdődne a próbaüzem. Ez a szakasz várhatóan több hétig tart, majd a létesítmény próbaüzembe lép, és fokozatosan teljes üzemi kapacitásra kapcsol - derül ki a közleményből.

Az éles üzembe helyezés sikeres befejezését követően a tervek szerint megkezdjük az egység próbaüzemét, és az egész komplexum 2026-ra eléri a teljes kapacitást

– mondta Goran Pleše, az INA Downstream operatív igazgatója.

A késleltetett kokszoló egység üzembe helyezésével az INA jelentősen – akár 30 százalékkal – növeli a dízel-, valamint más nagy értékű desztillátumok termelését, miközben csökkenti a termékek importjának szükségességét, különösen a nyári turisztikai szezon csúcsán. Az INA továbbra is a horvát piacra és a kulcsfontosságú regionális piacokra – Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szlovénia – biztonságos és folyamatos ellátására összpontosít.

A közel 700 millió euró értékű Rijekai Finomítói fejlesztési projekt az INA történetének legnagyobb egyedi beruházása, és jelenleg az egyik legjelentősebb ipari projekt Horvátországban

- mondta Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.

A Rijekai Finomító modernizációja egy hosszú távú beruházási ciklus része, amelyben az INA és a MOL-csoport az elmúlt évtizedben több mint 1 milliárd eurót fektetett a finomítói és logisztikai infrastruktúra korszerűsítésébe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images