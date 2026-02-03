  • Megjelenítés
FONTOS Rejtélyes üzenetet tett közzé Orbán Viktor: nagy dolog készül február 14-én
Menetel az OTP részvénye
Üzlet

Menetel az OTP részvénye

Portfolio
Nincs megállás a magyar tőzsdén, tovább emelkednek a hazai blue chipek, élen az OTP-vel és a Mollal.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX máris 1,5 százalékkal került feljebb, ezzel új történelmi csúcsot döntött a börze,

és jelenleg 130 277 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Még több Üzlet

Hálózat, ami elbírja a jövőt: így lesz egyre jobb a mobil és az otthoni internet Magyarországon

Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?

Váratlan fordulat az elektromos autók piacán: van, aki megduplázta eladásait, más zuhanórepülésben

Az OTP már 1,7 százalékot emelkedett, a Mol pedig 2,3 százalékkal került feljebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és az AutoWallis indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Személyi kölcsönök: megjelent a 9% körüli kamat és a 10 éves futamidő is

Nagyon megverte a versenytársakat a magyar tőzsde

Zöld utat kaphat a magyar gyógyszercég készítménye, nők milliói vártak erre a bejelentésre

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Pluszban zárt Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility