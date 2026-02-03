  • Megjelenítés
FONTOS Kilőtt az arany!
Őrületes csapkodás a tőzsdéken - Mire számíthatunk ma?
Üzlet

Őrületes csapkodás a tőzsdéken - Mire számíthatunk ma?

Portfolio
Elsősorban a második negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások befolyásolják a tőzsdei hangulatot. A befektetők többek között a nemesfémekre figyelhetnek ma is: pénteken hatalmas zuhanást láthattunk az aranynál és az ezüstnél is, tegnap is nagyon szélesek voltak a kilengések és a megnövekedett volatilitás vélhetően velünk marad még egy darabig. Ami a konkrét tőzsdei kilátásokat illeti: Ázsiában jó hangulatban telt a nap, Európában is emelkedés jöhet a tőzsdéken.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Történelmi rekordot döntöttek ezek a techóriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők

A mesterséges intelligencia rohamos terjedése világszerte felpörgette a memóriachipek iránti keresletet, ami újabb lendületet adott a dél-koreai tőzsdének. A Kospi-index ma történelmi csúcsra ugrott, miután a chipgyártók részvényei komoly raliba kezdtek, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Történelmi rekordot döntöttek ezek a techóriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők
Megosztás

Kilőtt az arany!

Elképesztő volatilitás figyelhető meg a nemesfémek piacán: a pénteki és tegnapi esést követően most felpattant az arany és az ezüst is.

Tovább a cikkhez
Kilőtt az arany!
Megosztás

Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kifejezetten jó hangulat látszik, a Kospi 6,8 százalékot ralizott, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
  • Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,84 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,77 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,59 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon az MNB publikálja a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat kerül a fókuszba.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 10,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 407,66 1,1% 0,0% 2,1% 2,8% 10,9% 61,0%
S&P 500 6 976,44 0,5% 0,4% 1,7% 1,9% 15,5% 82,3%
Nasdaq 25 738,61 0,7% 0,1% 2,1% 1,9% 19,8% 91,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 655,18 -1,3% -0,4% 4,6% 4,6% 33,1% 85,7%
Hang Seng 26 775,57 -2,2% 0,0% 1,7% 4,5% 32,4% -8,5%
CSI 300 4 605,98 -2,1% -2,1% -0,5% -0,5% 20,7% -16,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 797,52 1,1% -0,5% 1,1% 1,3% 14,1% 79,2%
CAC 8 181,17 0,7% 0,6% -0,2% 0,4% 2,9% 47,1%
FTSE 10 341,56 1,2% 1,9% 3,9% 4,1% 19,2% 58,7%
FTSE MIB 46 005,21 1,0% 2,3% 1,4% 2,4% 26,1% 108,5%
IBEX 18 115,2 1,3% 2,5% 3,6% 4,7% 46,5% 127,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 128 391 -0,3% 1,4% 15,6% 15,6% 50,2% 191,1%
ATX 5 658,25 1,0% 2,4% 5,7% 6,2% 46,4% 91,2%
PX 2 776,32 0,5% 1,3% 2,8% 3,4% 48,4% 165,0%
Magyar blue chipek              
OTP 40 400 -0,3% 1,4% 15,1% 15,1% 65,9% 190,9%
Mol 3 856 -1,9% 0,5% 31,2% 31,2% 34,0% 71,4%
Richter 10 880 1,0% 3,4% 10,3% 10,3% 6,9% 31,8%
Magyar Telekom 2 040 2,1% 4,8% 13,8% 13,8% 47,2% 418,4%
Nyersanyagok              
WTI 61,6 -4,5% 1,9% 7,7% 7,6% -15,4% 12,5%
Brent 66,38 -6,2% 1,2% 9,1% 9,1% -13,6% 15,4%
Arany 4 697,05 -6,6% -7,9% 8,7% 8,6% 67,2% 155,5%
Devizák              
EURHUF 381,4 0,2% 0,0% -0,6% -0,7% -6,4% 7,3%
USDHUF 323,4396 1,1% 0,9% -0,9% -1,1% -17,5% 9,4%
GBPHUF 441,6650 0,3% 0,5% 0,4% 0,2% -9,4% 9,5%
EURUSD 1,1792 -0,9% -0,9% 0,3% 0,4% 13,4% -2,0%
USDJPY 154,2200 0,0% 0,3% -1,5% -1,6% -0,4% 46,7%
GBPUSD 1,3628 -0,7% -0,6% 0,9% 1,3% 9,7% 0,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 78 666 -6,5% -10,9% -12,5% -11,3% -23,2% 121,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,28 0,5% 1,6% 2,0% 2,8% -5,9% 286,7%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,7% -0,1% -2,6% -1,2% 16,2% -653,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,59 -0,2% -0,6% -4,1% -4,1% -1,3% 163,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Távozik a Tesco vezérigazgatója

Soha nem látott célár érkezett az OTP-re!

Kimondta az EKB döntéshozója: a következő lépésünk kamatemelés lehet

Címlapkép forrása: Koonsiri Boonnak

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pluszban zárt Amerika
Tízezrek sztrájkolnak, megbénult a nagyvárosi közlekedés az EU legerősebb országában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility