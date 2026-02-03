Őrületes csapkodás a tőzsdéken - Mire számíthatunk ma?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Történelmi rekordot döntöttek ezek a techóriások: 18 éve nem láttak ilyet a befektetők
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése világszerte felpörgette a memóriachipek iránti keresletet, ami újabb lendületet adott a dél-koreai tőzsdének. A Kospi-index ma történelmi csúcsra ugrott, miután a chipgyártók részvényei komoly raliba kezdtek, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kilőtt az arany!
Elképesztő volatilitás figyelhető meg a nemesfémek piacán: a pénteki és tegnapi esést követően most felpattant az arany és az ezüst is.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kifejezetten jó hangulat látszik, a Kospi 6,8 százalékot ralizott, a Nikkei 3,69 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,2 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1,2 százalékos mínuszban áll.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,84 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,77 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,59 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az MNB publikálja a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat kerül a fókuszba.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,5 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 31,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 10,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 9,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 407,66
|1,1%
|0,0%
|2,1%
|2,8%
|10,9%
|61,0%
|S&P 500
|6 976,44
|0,5%
|0,4%
|1,7%
|1,9%
|15,5%
|82,3%
|Nasdaq
|25 738,61
|0,7%
|0,1%
|2,1%
|1,9%
|19,8%
|91,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 655,18
|-1,3%
|-0,4%
|4,6%
|4,6%
|33,1%
|85,7%
|Hang Seng
|26 775,57
|-2,2%
|0,0%
|1,7%
|4,5%
|32,4%
|-8,5%
|CSI 300
|4 605,98
|-2,1%
|-2,1%
|-0,5%
|-0,5%
|20,7%
|-16,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 797,52
|1,1%
|-0,5%
|1,1%
|1,3%
|14,1%
|79,2%
|CAC
|8 181,17
|0,7%
|0,6%
|-0,2%
|0,4%
|2,9%
|47,1%
|FTSE
|10 341,56
|1,2%
|1,9%
|3,9%
|4,1%
|19,2%
|58,7%
|FTSE MIB
|46 005,21
|1,0%
|2,3%
|1,4%
|2,4%
|26,1%
|108,5%
|IBEX
|18 115,2
|1,3%
|2,5%
|3,6%
|4,7%
|46,5%
|127,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|128 391
|-0,3%
|1,4%
|15,6%
|15,6%
|50,2%
|191,1%
|ATX
|5 658,25
|1,0%
|2,4%
|5,7%
|6,2%
|46,4%
|91,2%
|PX
|2 776,32
|0,5%
|1,3%
|2,8%
|3,4%
|48,4%
|165,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 400
|-0,3%
|1,4%
|15,1%
|15,1%
|65,9%
|190,9%
|Mol
|3 856
|-1,9%
|0,5%
|31,2%
|31,2%
|34,0%
|71,4%
|Richter
|10 880
|1,0%
|3,4%
|10,3%
|10,3%
|6,9%
|31,8%
|Magyar Telekom
|2 040
|2,1%
|4,8%
|13,8%
|13,8%
|47,2%
|418,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,6
|-4,5%
|1,9%
|7,7%
|7,6%
|-15,4%
|12,5%
|Brent
|66,38
|-6,2%
|1,2%
|9,1%
|9,1%
|-13,6%
|15,4%
|Arany
|4 697,05
|-6,6%
|-7,9%
|8,7%
|8,6%
|67,2%
|155,5%
|Devizák
|EURHUF
|381,4
|0,2%
|0,0%
|-0,6%
|-0,7%
|-6,4%
|7,3%
|USDHUF
|323,4396
|1,1%
|0,9%
|-0,9%
|-1,1%
|-17,5%
|9,4%
|GBPHUF
|441,6650
|0,3%
|0,5%
|0,4%
|0,2%
|-9,4%
|9,5%
|EURUSD
|1,1792
|-0,9%
|-0,9%
|0,3%
|0,4%
|13,4%
|-2,0%
|USDJPY
|154,2200
|0,0%
|0,3%
|-1,5%
|-1,6%
|-0,4%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3628
|-0,7%
|-0,6%
|0,9%
|1,3%
|9,7%
|0,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|78 666
|-6,5%
|-10,9%
|-12,5%
|-11,3%
|-23,2%
|121,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,28
|0,5%
|1,6%
|2,0%
|2,8%
|-5,9%
|286,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,7%
|-0,1%
|-2,6%
|-1,2%
|16,2%
|-653,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,59
|-0,2%
|-0,6%
|-4,1%
|-4,1%
|-1,3%
|163,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Koonsiri Boonnak
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megvan az új időpont - Ekkor ül legközelebb asztalhoz Moszkva és Kijev
Három nap csúszással csak sikerült.
Itt a nagy mentőcsomag az éttermeknek - Mire számíthatnak a vendéglátósok?
Több piaci szereplőt is megkérdeztünk.
Hirtelen iszonyú sok pénz jelenik meg a magyarok bankszámláin – Melyik állampapírt vedd meg belőle?
Ömlik a pénz a lakossághoz, megéri félretenni belőle.
Ez aztán a hidegzuhany az Nvidiának - Elégedetlen bizonyos chipekkel az OpanAI
Érdekes információk szivárogtak ki.
Videó: Ukrajnába indult Oroszország legrémisztőbb fegyvere, sosem jutott el a célpontig
Egyből reagáltak az ukránok.
Szembement Trumppal az amerikai bíró, folytatódhat az elnök által elkaszált gigantikus projekt
Tovább épülhetnek a szélerőfarmok.
Kiderült: van egy fegyver, amit egész egyszerűen nem kaphat meg Ukrajna, ez áll a háttérben
Helyette fizetnek a leszerelésért.
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
Nem kertelt a külügyminiszter
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Kitartás, kíváncsiság, alkalmazkodókészség - karriertippek a JP Morgan executive directorjától
Teljesítményalapú szingapúri iskolából több lépésen át került a JP Morgan traderi pozíciójába, ami nőként különösen komoly teljesítmény. Charmaine Cheok főzéssel vezeti le a stresszt
Rezsicsökkentés Európában
A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post
Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák
A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!